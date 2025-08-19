Rohkem infot CSKY

CSKY Hinnainfo

CSKY Valge raamat

CSKY Ametlik veebisait

CSKY Tokenoomika

CSKY Hinnaprognoos

CSKY Ajalugu

CSKY – ostujuhend

CSKY-usaldusraha valuutakonverter

CSKY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Coresky logo

Coresky hind(CSKY)

1 CSKY/USD reaalajas hind:

$0.000754
$0.000754$0.000754
+34.90%1D
USD
Coresky (CSKY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:00:45 (UTC+8)

Coresky (CSKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000518
$ 0.000518$ 0.000518
24 h madal
$ 0.001233
$ 0.001233$ 0.001233
24 h kõrge

$ 0.000518
$ 0.000518$ 0.000518

$ 0.001233
$ 0.001233$ 0.001233

--
----

--
----

+2.83%

+34.90%

-38.65%

-38.65%

Coresky (CSKY) reaalajas hind on $ 0.000762. Viimase 24 tunni jooksul CSKY kaubeldud madalaim $ 0.000518 ja kõrgeim $ 0.001233 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSKYkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on CSKY muutunud +2.83% viimase tunni jooksul, +34.90% 24 tunni vältel -38.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coresky (CSKY) – turuteave

--
----

$ 645.79K
$ 645.79K$ 645.79K

$ 762.00K
$ 762.00K$ 762.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Coresky praegune turukapitalisatsioon on -- $ 645.79K 24 tunnise kauplemismahuga. CSKY ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 762.00K.

Coresky (CSKY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Coresky tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000195067+34.90%
30 päeva$ -0.019238-96.19%
60 päeva$ -0.019238-96.19%
90 päeva$ -0.019238-96.19%
Coresky Hinnamuutus täna

Täna registreeris CSKY muutuse $ +0.000195067 (+34.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Coresky 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.019238 (-96.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Coresky 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSKY $ -0.019238 (-96.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Coresky 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.019238 (-96.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Coresky (CSKY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Coresky hinnaajaloo lehte.

Mis on Coresky (CSKY)

CoreSky is revolutionizing the Meme ecosystem through its "Meme Incubation Program," offering one-click Meme token creation and fostering high-potential projects through community voting mechanisms. Backed by a $50M market cap liquidity pool, the platform provides liquidity support and market cap incentives for top-tier Meme tokens.

Coresky on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Coresky investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CSKY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Coresky kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Coresky ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Coresky hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coresky (CSKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coresky (CSKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coresky nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coresky hinna ennustust kohe!

Coresky (CSKY) tokenoomika

Coresky (CSKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Coresky (CSKY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Coresky osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Coresky osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CSKY kohalike valuutade suhtes

1 Coresky(CSKY)/VND
20.05203
1 Coresky(CSKY)/AUD
A$0.00117348
1 Coresky(CSKY)/GBP
0.00056388
1 Coresky(CSKY)/EUR
0.0006477
1 Coresky(CSKY)/USD
$0.000762
1 Coresky(CSKY)/MYR
RM0.00321564
1 Coresky(CSKY)/TRY
0.03115056
1 Coresky(CSKY)/JPY
¥0.112014
1 Coresky(CSKY)/ARS
ARS$0.98448876
1 Coresky(CSKY)/RUB
0.061341
1 Coresky(CSKY)/INR
0.06653784
1 Coresky(CSKY)/IDR
Rp12.29032086
1 Coresky(CSKY)/KRW
1.05832656
1 Coresky(CSKY)/PHP
0.04346448
1 Coresky(CSKY)/EGP
￡E.0.03685794
1 Coresky(CSKY)/BRL
R$0.00413766
1 Coresky(CSKY)/CAD
C$0.00105156
1 Coresky(CSKY)/BDT
0.09255252
1 Coresky(CSKY)/NGN
1.16691918
1 Coresky(CSKY)/COP
$3.06023772
1 Coresky(CSKY)/ZAR
R.0.01344168
1 Coresky(CSKY)/UAH
0.03140964
1 Coresky(CSKY)/VES
Bs0.10287
1 Coresky(CSKY)/CLP
$0.734568
1 Coresky(CSKY)/PKR
Rs0.2161032
1 Coresky(CSKY)/KZT
0.41055798
1 Coresky(CSKY)/THB
฿0.024765
1 Coresky(CSKY)/TWD
NT$0.0228981
1 Coresky(CSKY)/AED
د.إ0.00279654
1 Coresky(CSKY)/CHF
Fr0.0006096
1 Coresky(CSKY)/HKD
HK$0.00595884
1 Coresky(CSKY)/AMD
֏0.29205936
1 Coresky(CSKY)/MAD
.د.م0.00686562
1 Coresky(CSKY)/MXN
$0.01430274
1 Coresky(CSKY)/SAR
ريال0.0028575
1 Coresky(CSKY)/PLN
0.00277368
1 Coresky(CSKY)/RON
лв0.00329946
1 Coresky(CSKY)/SEK
kr0.0072771
1 Coresky(CSKY)/BGN
лв0.00127254
1 Coresky(CSKY)/HUF
Ft0.25821132
1 Coresky(CSKY)/CZK
0.01597914
1 Coresky(CSKY)/KWD
د.ك0.00023241
1 Coresky(CSKY)/ILS
0.00257556
1 Coresky(CSKY)/AOA
Kz0.69461634
1 Coresky(CSKY)/BHD
.د.ب0.000287274
1 Coresky(CSKY)/BMD
$0.000762
1 Coresky(CSKY)/DKK
kr0.00486918
1 Coresky(CSKY)/HNL
L0.01994916
1 Coresky(CSKY)/MUR
0.03464814
1 Coresky(CSKY)/NAD
$0.01342644
1 Coresky(CSKY)/NOK
kr0.00776478
1 Coresky(CSKY)/NZD
$0.00128016
1 Coresky(CSKY)/PAB
B/.0.000762
1 Coresky(CSKY)/PGK
K0.0031623
1 Coresky(CSKY)/QAR
ر.ق0.00277368
1 Coresky(CSKY)/RSD
дин.0.0765429

Coresky ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Coresky võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Coresky ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coresky kohta

Kui palju on Coresky (CSKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CSKY hind USD on 0.000762 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CSKY/USD hind?
Praegune hind CSKY/USD on $ 0.000762. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coresky turukapitalisatsioon?
CSKY turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CSKY ringlev varu?
CSKY ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CSKY (ATH) hind?
CSKY saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CSKY madalaim (ATL) hind?
CSKY nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CSKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CSKY kauplemismaht on $ 645.79K USD.
Kas CSKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CSKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CSKY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:00:45 (UTC+8)

Coresky (CSKY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CSKY/USD kalkulaator

Summa

CSKY
CSKY
USD
USD

1 CSKY = 0.000762 USD

Kauplemine: CSKY

CSKYUSDT
$0.000754
$0.000754$0.000754
+34.66%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu