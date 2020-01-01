Carbon Browser (CSIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Carbon Browser (CSIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Carbon Browser (CSIX) teave Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Ametlik veebisait: https://carbon.website/ Valge raamat: https://carbon.website/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Ostke CSIX kohe!

Carbon Browser (CSIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Carbon Browser (CSIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Koguvaru: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M Ringlev varu: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 Praegune hind: $ 0.00346 $ 0.00346 $ 0.00346 Lisateave Carbon Browser (CSIX) hinna kohta

Carbon Browser (CSIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Carbon Browser (CSIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CSIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CSIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CSIX tokeni tokenoomikat, avastage CSIX tokeni reaalajas hinda!

Carbon Browser (CSIX) hinna ajalugu CSIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CSIX hinna ajalugu kohe!

CSIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CSIX võiks suunduda? Meie CSIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CSIX tokeni hinna ennustust kohe!

