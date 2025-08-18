Carbon Browser (CSIX) reaalajas hind on $ 0.003624. Viimase 24 tunni jooksul CSIX kaubeldud madalaim $ 0.00343 ja kõrgeim $ 0.003804 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43147586530127835 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003241883525657736.
Lüliajalise tootluse osas on CSIX muutunud +1.79% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel -3.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Carbon Browser (CSIX) – turuteave
No.1994
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
$ 46.07K
$ 46.07K$ 46.07K
$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M
396.59M
396.59M 396.59M
939,599,261.3839558
939,599,261.3839558 939,599,261.3839558
BSC
Carbon Browser praegune turukapitalisatsioon on $ 1.44M$ 46.07K 24 tunnise kauplemismahuga. CSIX ringlev varu on 396.59M, mille koguvaru on 939599261.3839558. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Carbon Browser (CSIX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Carbon Browser tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000975
+0.27%
30 päeva
$ -0.000176
-4.64%
60 päeva
$ -0.000766
-17.45%
90 päeva
$ -0.003736
-50.77%
Carbon Browser Hinnamuutus täna
Täna registreeris CSIX muutuse $ +0.00000975 (+0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Carbon Browser 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000176 (-4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Carbon Browser 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSIX $ -0.000766 (-17.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Carbon Browser 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003736 (-50.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Carbon Browser (CSIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.
Carbon Browser on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Carbon Browser investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CSIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Carbon Browser kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Carbon Browser ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Carbon Browser hinna ennustus (USD)
Kui palju on Carbon Browser (CSIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Carbon Browser (CSIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Carbon Browser nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Carbon Browser (CSIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Carbon Browser (CSIX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Carbon Browser osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Carbon Browser osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
