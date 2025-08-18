Rohkem infot CSIX

1 CSIX/USD reaalajas hind:

+0.27%1D
USD
Carbon Browser (CSIX) reaalajas hinnagraafik
Carbon Browser (CSIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.003804
$ 0.003804$ 0.003804
24 h kõrge

+1.79%

+0.27%

-3.11%

-3.11%

Carbon Browser (CSIX) reaalajas hind on $ 0.003624. Viimase 24 tunni jooksul CSIX kaubeldud madalaim $ 0.00343 ja kõrgeim $ 0.003804 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43147586530127835 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003241883525657736.

Lüliajalise tootluse osas on CSIX muutunud +1.79% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel -3.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Carbon Browser (CSIX) – turuteave

No.1994

BSC

Carbon Browser praegune turukapitalisatsioon on $ 1.44M $ 46.07K 24 tunnise kauplemismahuga. CSIX ringlev varu on 396.59M, mille koguvaru on 939599261.3839558.

Carbon Browser (CSIX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Carbon Browser tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000975+0.27%
30 päeva$ -0.000176-4.64%
60 päeva$ -0.000766-17.45%
90 päeva$ -0.003736-50.77%
Carbon Browser Hinnamuutus täna

Täna registreeris CSIX muutuse $ +0.00000975 (+0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Carbon Browser 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000176 (-4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Carbon Browser 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSIX $ -0.000766 (-17.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Carbon Browser 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003736 (-50.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Carbon Browser (CSIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Carbon Browser hinnaajaloo lehte.

Mis on Carbon Browser (CSIX)

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Carbon Browser on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Carbon Browser investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CSIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Carbon Browser kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Carbon Browser ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Carbon Browser hinna ennustus (USD)

Kui palju on Carbon Browser (CSIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Carbon Browser (CSIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Carbon Browser nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Carbon Browser hinna ennustust kohe!

Carbon Browser (CSIX) tokenoomika

Carbon Browser (CSIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Carbon Browser (CSIX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Carbon Browser osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Carbon Browser osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CSIX kohalike valuutade suhtes

1 Carbon Browser(CSIX)/VND
95.36556
1 Carbon Browser(CSIX)/AUD
A$0.00550848
1 Carbon Browser(CSIX)/GBP
0.00264552
1 Carbon Browser(CSIX)/EUR
0.0030804
1 Carbon Browser(CSIX)/USD
$0.003624
1 Carbon Browser(CSIX)/MYR
RM0.01525704
1 Carbon Browser(CSIX)/TRY
0.14782296
1 Carbon Browser(CSIX)/JPY
¥0.532728
1 Carbon Browser(CSIX)/ARS
ARS$4.70036424
1 Carbon Browser(CSIX)/RUB
0.28886904
1 Carbon Browser(CSIX)/INR
0.31713624
1 Carbon Browser(CSIX)/IDR
Rp58.45160472
1 Carbon Browser(CSIX)/KRW
5.03330112
1 Carbon Browser(CSIX)/PHP
0.2049372
1 Carbon Browser(CSIX)/EGP
￡E.0.17489424
1 Carbon Browser(CSIX)/BRL
R$0.0195696
1 Carbon Browser(CSIX)/CAD
C$0.00500112
1 Carbon Browser(CSIX)/BDT
0.44009856
1 Carbon Browser(CSIX)/NGN
5.55827376
1 Carbon Browser(CSIX)/UAH
0.14934504
1 Carbon Browser(CSIX)/VES
Bs0.48924
1 Carbon Browser(CSIX)/CLP
$3.493536
1 Carbon Browser(CSIX)/PKR
Rs1.02660672
1 Carbon Browser(CSIX)/KZT
1.96206984
1 Carbon Browser(CSIX)/THB
฿0.1170552
1 Carbon Browser(CSIX)/TWD
NT$0.10882872
1 Carbon Browser(CSIX)/AED
د.إ0.01330008
1 Carbon Browser(CSIX)/CHF
Fr0.0028992
1 Carbon Browser(CSIX)/HKD
HK$0.02833968
1 Carbon Browser(CSIX)/AMD
֏1.38531024
1 Carbon Browser(CSIX)/MAD
.د.م0.03257976
1 Carbon Browser(CSIX)/MXN
$0.06838488
1 Carbon Browser(CSIX)/PLN
0.01319136
1 Carbon Browser(CSIX)/RON
лв0.01565568
1 Carbon Browser(CSIX)/SEK
kr0.0346092
1 Carbon Browser(CSIX)/BGN
лв0.00605208
1 Carbon Browser(CSIX)/HUF
Ft1.2234624
1 Carbon Browser(CSIX)/CZK
0.0757416
1 Carbon Browser(CSIX)/KWD
د.ك0.00110532
1 Carbon Browser(CSIX)/ILS
0.01221288
1 Carbon Browser(CSIX)/NOK
kr0.03692856
1 Carbon Browser(CSIX)/NZD
$0.00608832

Carbon Browser ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Carbon Browser võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Carbon Browser ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Carbon Browser kohta

Kui palju on Carbon Browser (CSIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CSIX hind USD on 0.003624 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CSIX/USD hind?
Praegune hind CSIX/USD on $ 0.003624. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Carbon Browser turukapitalisatsioon?
CSIX turukapitalisatsioon on $ 1.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CSIX ringlev varu?
CSIX ringlev varu on 396.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CSIX (ATH) hind?
CSIX saavutab ATH hinna summas 0.43147586530127835 USD.
Mis oli kõigi aegade CSIX madalaim (ATL) hind?
CSIX nägi ATL hinda summas 0.003241883525657736 USD.
Milline on CSIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CSIX kauplemismaht on $ 46.07K USD.
Kas CSIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CSIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CSIX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

