cSigma Finance (CSIGMA) reaalajas hind on $ 0.01052. Viimase 24 tunni jooksul CSIGMA kaubeldud madalaim $ 0.01048 ja kõrgeim $ 0.01052 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSIGMAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on CSIGMA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
cSigma Finance (CSIGMA) – turuteave
$ 27.35
$ 27.35
$ 10.52M
$ 10.52M
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH
cSigma Finance praegune turukapitalisatsioon on --$ 27.35 24 tunnise kauplemismahuga. CSIGMA ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
cSigma Finance (CSIGMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse cSigma Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00144
+15.85%
60 päeva
$ -0.00258
-19.70%
90 päeva
$ -0.00191
-15.37%
cSigma Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris CSIGMA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
cSigma Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00144 (+15.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
cSigma Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSIGMA $ -0.00258 (-19.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
cSigma Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00191 (-15.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada cSigma Finance (CSIGMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.
cSigma Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie cSigma Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CSIGMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse cSigma Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie cSigma Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
cSigma Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on cSigma Finance (CSIGMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cSigma Finance (CSIGMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cSigma Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
cSigma Finance (CSIGMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSIGMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
cSigma Finance (CSIGMA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas cSigma Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust cSigma Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.