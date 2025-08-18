Rohkem infot CSIGMA

CSIGMA Hinnainfo

CSIGMA Valge raamat

CSIGMA Ametlik veebisait

CSIGMA Tokenoomika

CSIGMA Hinnaprognoos

CSIGMA Ajalugu

CSIGMA – ostujuhend

CSIGMA-usaldusraha valuutakonverter

CSIGMA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

cSigma Finance logo

cSigma Finance hind(CSIGMA)

1 CSIGMA/USD reaalajas hind:

$0.01052
$0.01052$0.01052
0.00%1D
USD
cSigma Finance (CSIGMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:23:29 (UTC+8)

cSigma Finance (CSIGMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01048
$ 0.01048$ 0.01048
24 h madal
$ 0.01052
$ 0.01052$ 0.01052
24 h kõrge

$ 0.01048
$ 0.01048$ 0.01048

$ 0.01052
$ 0.01052$ 0.01052

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+0.19%

+0.19%

cSigma Finance (CSIGMA) reaalajas hind on $ 0.01052. Viimase 24 tunni jooksul CSIGMA kaubeldud madalaim $ 0.01048 ja kõrgeim $ 0.01052 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSIGMAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on CSIGMA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

cSigma Finance (CSIGMA) – turuteave

--
----

$ 27.35
$ 27.35$ 27.35

$ 10.52M
$ 10.52M$ 10.52M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

cSigma Finance praegune turukapitalisatsioon on -- $ 27.35 24 tunnise kauplemismahuga. CSIGMA ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

cSigma Finance (CSIGMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse cSigma Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00144+15.85%
60 päeva$ -0.00258-19.70%
90 päeva$ -0.00191-15.37%
cSigma Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris CSIGMA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

cSigma Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00144 (+15.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

cSigma Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CSIGMA $ -0.00258 (-19.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

cSigma Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00191 (-15.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada cSigma Finance (CSIGMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe cSigma Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on cSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

cSigma Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie cSigma Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CSIGMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse cSigma Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie cSigma Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

cSigma Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on cSigma Finance (CSIGMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cSigma Finance (CSIGMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cSigma Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake cSigma Finance hinna ennustust kohe!

cSigma Finance (CSIGMA) tokenoomika

cSigma Finance (CSIGMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSIGMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

cSigma Finance (CSIGMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas cSigma Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust cSigma Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CSIGMA kohalike valuutade suhtes

1 cSigma Finance(CSIGMA)/VND
276.8338
1 cSigma Finance(CSIGMA)/AUD
A$0.0159904
1 cSigma Finance(CSIGMA)/GBP
0.0076796
1 cSigma Finance(CSIGMA)/EUR
0.008942
1 cSigma Finance(CSIGMA)/USD
$0.01052
1 cSigma Finance(CSIGMA)/MYR
RM0.0442892
1 cSigma Finance(CSIGMA)/TRY
0.4291108
1 cSigma Finance(CSIGMA)/JPY
¥1.54644
1 cSigma Finance(CSIGMA)/ARS
ARS$13.6445452
1 cSigma Finance(CSIGMA)/RUB
0.8385492
1 cSigma Finance(CSIGMA)/INR
0.9206052
1 cSigma Finance(CSIGMA)/IDR
Rp169.6773956
1 cSigma Finance(CSIGMA)/KRW
14.6110176
1 cSigma Finance(CSIGMA)/PHP
0.594906
1 cSigma Finance(CSIGMA)/EGP
￡E.0.5076952
1 cSigma Finance(CSIGMA)/BRL
R$0.056808
1 cSigma Finance(CSIGMA)/CAD
C$0.0145176
1 cSigma Finance(CSIGMA)/BDT
1.2775488
1 cSigma Finance(CSIGMA)/NGN
16.1349448
1 cSigma Finance(CSIGMA)/UAH
0.4335292
1 cSigma Finance(CSIGMA)/VES
Bs1.4202
1 cSigma Finance(CSIGMA)/CLP
$10.14128
1 cSigma Finance(CSIGMA)/PKR
Rs2.9801056
1 cSigma Finance(CSIGMA)/KZT
5.6956332
1 cSigma Finance(CSIGMA)/THB
฿0.3407428
1 cSigma Finance(CSIGMA)/TWD
NT$0.3159156
1 cSigma Finance(CSIGMA)/AED
د.إ0.0386084
1 cSigma Finance(CSIGMA)/CHF
Fr0.008416
1 cSigma Finance(CSIGMA)/HKD
HK$0.0822664
1 cSigma Finance(CSIGMA)/AMD
֏4.0213752
1 cSigma Finance(CSIGMA)/MAD
.د.م0.0945748
1 cSigma Finance(CSIGMA)/MXN
$0.1985124
1 cSigma Finance(CSIGMA)/PLN
0.0382928
1 cSigma Finance(CSIGMA)/RON
лв0.0454464
1 cSigma Finance(CSIGMA)/SEK
kr0.100466
1 cSigma Finance(CSIGMA)/BGN
лв0.0175684
1 cSigma Finance(CSIGMA)/HUF
Ft3.551552
1 cSigma Finance(CSIGMA)/CZK
0.219868
1 cSigma Finance(CSIGMA)/KWD
د.ك0.0032086
1 cSigma Finance(CSIGMA)/ILS
0.0354524
1 cSigma Finance(CSIGMA)/NOK
kr0.1071988
1 cSigma Finance(CSIGMA)/NZD
$0.0176736

cSigma Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest cSigma Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse cSigma Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cSigma Finance kohta

Kui palju on cSigma Finance (CSIGMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CSIGMA hind USD on 0.01052 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CSIGMA/USD hind?
Praegune hind CSIGMA/USD on $ 0.01052. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on cSigma Finance turukapitalisatsioon?
CSIGMA turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CSIGMA ringlev varu?
CSIGMA ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CSIGMA (ATH) hind?
CSIGMA saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CSIGMA madalaim (ATL) hind?
CSIGMA nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CSIGMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CSIGMA kauplemismaht on $ 27.35 USD.
Kas CSIGMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CSIGMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CSIGMA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:23:29 (UTC+8)

cSigma Finance (CSIGMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CSIGMA/USD kalkulaator

Summa

CSIGMA
CSIGMA
USD
USD

1 CSIGMA = 0.01052 USD

Kauplemine: CSIGMA

CSIGMAUSDT
$0.01052
$0.01052$0.01052
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu