Crust Network (CRU) teave Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Ametlik veebisait: https://www.crust.network/ Valge raamat: https://wiki.crust.network/en Plokiahela Explorer: https://crust.subscan.io/ Ostke CRU kohe!

Crust Network (CRU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crust Network (CRU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Koguvaru: $ 35.03M $ 35.03M $ 35.03M Ringlev varu: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Praegune hind: $ 0.084 $ 0.084 $ 0.084 Lisateave Crust Network (CRU) hinna kohta

Crust Network (CRU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crust Network (CRU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRU tokeni tokenoomikat, avastage CRU tokeni reaalajas hinda!

Crust Network (CRU) hinna ajalugu CRU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CRU hinna ajalugu kohe!

CRU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRU võiks suunduda? Meie CRU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRU tokeni hinna ennustust kohe!

