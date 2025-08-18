Rohkem infot CRU

Crust Network hind(CRU)

$0.0828
-2.12%1D
Crust Network (CRU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:45:34 (UTC+8)

Crust Network (CRU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0791
24 h madal
$ 0.0871
24 h kõrge

$ 0.0791
$ 0.0871
$ 179.08981499
$ 0.061462288244169196
-1.08%

-2.12%

-11.35%

-11.35%

Crust Network (CRU) reaalajas hind on $ 0.0828. Viimase 24 tunni jooksul CRU kaubeldud madalaim $ 0.0791 ja kõrgeim $ 0.0871 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 179.08981499 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.061462288244169196.

Lüliajalise tootluse osas on CRU muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel -11.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crust Network (CRU) – turuteave

No.2068

$ 1.17M
$ 1.21K
$ 2.90M
14.14M
35,025,067.043
ETH

Crust Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.17M $ 1.21K 24 tunnise kauplemismahuga. CRU ringlev varu on 14.14M, mille koguvaru on 35025067.043.

Crust Network (CRU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Crust Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001793-2.12%
30 päeva$ +0.0114+15.96%
60 päeva$ +0.0068+8.94%
90 päeva$ -0.0119-12.57%
Crust Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris CRU muutuse $ -0.001793 (-2.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Crust Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0114 (+15.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Crust Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRU $ +0.0068 (+8.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Crust Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0119 (-12.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Crust Network (CRU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Crust Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Crust Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CRU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Crust Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Crust Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Crust Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crust Network (CRU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crust Network (CRU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crust Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crust Network hinna ennustust kohe!

Crust Network (CRU) tokenoomika

Crust Network (CRU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Crust Network (CRU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Crust Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Crust Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CRU kohalike valuutade suhtes

1 Crust Network(CRU)/VND
2,178.882
1 Crust Network(CRU)/AUD
A$0.126684
1 Crust Network(CRU)/GBP
0.060444
1 Crust Network(CRU)/EUR
0.07038
1 Crust Network(CRU)/USD
$0.0828
1 Crust Network(CRU)/MYR
RM0.348588
1 Crust Network(CRU)/TRY
3.38238
1 Crust Network(CRU)/JPY
¥12.1716
1 Crust Network(CRU)/ARS
ARS$107.253324
1 Crust Network(CRU)/RUB
6.594192
1 Crust Network(CRU)/INR
7.245828
1 Crust Network(CRU)/IDR
Rp1,335.483684
1 Crust Network(CRU)/KRW
114.999264
1 Crust Network(CRU)/PHP
4.68234
1 Crust Network(CRU)/EGP
￡E.3.991788
1 Crust Network(CRU)/BRL
R$0.44712
1 Crust Network(CRU)/CAD
C$0.114264
1 Crust Network(CRU)/BDT
10.055232
1 Crust Network(CRU)/NGN
126.993672
1 Crust Network(CRU)/UAH
3.412188
1 Crust Network(CRU)/VES
Bs11.178
1 Crust Network(CRU)/CLP
$79.8192
1 Crust Network(CRU)/PKR
Rs23.455584
1 Crust Network(CRU)/KZT
44.828748
1 Crust Network(CRU)/THB
฿2.676924
1 Crust Network(CRU)/TWD
NT$2.486484
1 Crust Network(CRU)/AED
د.إ0.303876
1 Crust Network(CRU)/CHF
Fr0.06624
1 Crust Network(CRU)/HKD
HK$0.647496
1 Crust Network(CRU)/AMD
֏31.651128
1 Crust Network(CRU)/MAD
.د.م0.744372
1 Crust Network(CRU)/MXN
$1.550016
1 Crust Network(CRU)/PLN
0.300564
1 Crust Network(CRU)/RON
лв0.357696
1 Crust Network(CRU)/SEK
kr0.789912
1 Crust Network(CRU)/BGN
лв0.138276
1 Crust Network(CRU)/HUF
Ft27.935064
1 Crust Network(CRU)/CZK
1.729692
1 Crust Network(CRU)/KWD
د.ك0.025254
1 Crust Network(CRU)/ILS
0.279036
1 Crust Network(CRU)/NOK
kr0.841248
1 Crust Network(CRU)/NZD
$0.139104

Crust Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Crust Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Crust Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crust Network kohta

Kui palju on Crust Network (CRU) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRU hind USD on 0.0828 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRU/USD hind?
Praegune hind CRU/USD on $ 0.0828. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crust Network turukapitalisatsioon?
CRU turukapitalisatsioon on $ 1.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRU ringlev varu?
CRU ringlev varu on 14.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRU (ATH) hind?
CRU saavutab ATH hinna summas 179.08981499 USD.
Mis oli kõigi aegade CRU madalaim (ATL) hind?
CRU nägi ATL hinda summas 0.061462288244169196 USD.
Milline on CRU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRU kauplemismaht on $ 1.21K USD.
Kas CRU sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRU hinna ennustust.
Crust Network (CRU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

