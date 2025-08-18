Crust Network (CRU) reaalajas hind on $ 0.0828. Viimase 24 tunni jooksul CRU kaubeldud madalaim $ 0.0791 ja kõrgeim $ 0.0871 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 179.08981499 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.061462288244169196.
Lüliajalise tootluse osas on CRU muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel -11.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Crust Network (CRU) – turuteave
No.2068
$ 1.17M
$ 1.21K
$ 2.90M
14.14M
35,025,067.043
ETH
Crust Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.17M$ 1.21K 24 tunnise kauplemismahuga. CRU ringlev varu on 14.14M, mille koguvaru on 35025067.043. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Crust Network (CRU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Crust Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001793
-2.12%
30 päeva
$ +0.0114
+15.96%
60 päeva
$ +0.0068
+8.94%
90 päeva
$ -0.0119
-12.57%
Crust Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris CRU muutuse $ -0.001793 (-2.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Crust Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0114 (+15.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Crust Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRU $ +0.0068 (+8.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Crust Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0119 (-12.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Crust Network (CRU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing.
Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.
Crust Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Crust Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CRU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Crust Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Crust Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Crust Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Crust Network (CRU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crust Network (CRU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crust Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Crust Network (CRU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Crust Network (CRU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Crust Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Crust Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.