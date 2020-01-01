Cratos (CRTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cratos (CRTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cratos (CRTS) teave CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. Ametlik veebisait: https://www.cratostoken.com Valge raamat: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 Ostke CRTS kohe!

Cratos (CRTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cratos (CRTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 49.30B $ 49.30B $ 49.30B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.10M $ 21.10M $ 21.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.014103 $ 0.014103 $ 0.014103 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 Praegune hind: $ 0.000211 $ 0.000211 $ 0.000211 Lisateave Cratos (CRTS) hinna kohta

Cratos (CRTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cratos (CRTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRTS tokeni tokenoomikat, avastage CRTS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CRTS Kas olete huvitatud Cratos (CRTS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CRTS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CRTS MEXC-ist osta!

Cratos (CRTS) hinna ajalugu CRTS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CRTS hinna ajalugu kohe!

CRTS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRTS võiks suunduda? Meie CRTS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRTS tokeni hinna ennustust kohe!

