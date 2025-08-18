Rohkem infot CRTS

Cratos (CRTS) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:23:13 (UTC+8)

Cratos (CRTS) hinna teave (USD)

Cratos (CRTS) reaalajas hind on $ 0.0002171. Viimase 24 tunni jooksul CRTS kaubeldud madalaim $ 0.0002152 ja kõrgeim $ 0.0002384 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.005453985608275 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000119408888085042.

Lüliajalise tootluse osas on CRTS muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel -0.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cratos (CRTS) – turuteave

No.1118

$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M

$ 531.03K
$ 531.03K$ 531.03K

$ 21.71M
$ 21.71M$ 21.71M

49.30B
49.30B 49.30B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

49.29%

BSC

Cratos praegune turukapitalisatsioon on $ 10.70M $ 531.03K 24 tunnise kauplemismahuga. CRTS ringlev varu on 49.30B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.71M.

Cratos (CRTS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cratos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000392-0.18%
30 päeva$ -0.0000126-5.49%
60 päeva$ +0.0000007+0.32%
90 päeva$ -0.0000862-28.43%
Cratos Hinnamuutus täna

Täna registreeris CRTS muutuse $ -0.000000392 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cratos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000126 (-5.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cratos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRTS $ +0.0000007 (+0.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cratos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000862 (-28.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cratos (CRTS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cratos hinnaajaloo lehte.

Mis on Cratos (CRTS)

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Cratos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cratos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CRTS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cratos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cratos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cratos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cratos (CRTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cratos (CRTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cratos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cratos hinna ennustust kohe!

Cratos (CRTS) tokenoomika

Cratos (CRTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cratos (CRTS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cratos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cratos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CRTS kohalike valuutade suhtes

Cratos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cratos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cratos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cratos kohta

Kui palju on Cratos (CRTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRTS hind USD on 0.0002171 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRTS/USD hind?
Praegune hind CRTS/USD on $ 0.0002171. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cratos turukapitalisatsioon?
CRTS turukapitalisatsioon on $ 10.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRTS ringlev varu?
CRTS ringlev varu on 49.30B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRTS (ATH) hind?
CRTS saavutab ATH hinna summas 3.005453985608275 USD.
Mis oli kõigi aegade CRTS madalaim (ATL) hind?
CRTS nägi ATL hinda summas 0.000119408888085042 USD.
Milline on CRTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRTS kauplemismaht on $ 531.03K USD.
Kas CRTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRTS hinna ennustust.
2025-08-18 02:23:13 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

