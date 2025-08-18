Cratos (CRTS) reaalajas hind on $ 0.0002171. Viimase 24 tunni jooksul CRTS kaubeldud madalaim $ 0.0002152 ja kõrgeim $ 0.0002384 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.005453985608275 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000119408888085042.
Lüliajalise tootluse osas on CRTS muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel -0.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cratos (CRTS) – turuteave
Cratos praegune turukapitalisatsioon on $ 10.70M$ 531.03K 24 tunnise kauplemismahuga. CRTS ringlev varu on 49.30B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.71M.
Cratos (CRTS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cratos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000392
-0.18%
30 päeva
$ -0.0000126
-5.49%
60 päeva
$ +0.0000007
+0.32%
90 päeva
$ -0.0000862
-28.43%
Cratos Hinnamuutus täna
Täna registreeris CRTS muutuse $ -0.000000392 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cratos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000126 (-5.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cratos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRTS $ +0.0000007 (+0.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cratos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000862 (-28.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.
Cratos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cratos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CRTS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Cratos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cratos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Cratos hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cratos (CRTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cratos (CRTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cratos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cratos (CRTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cratos (CRTS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Cratos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cratos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
