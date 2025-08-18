Mis on Cratos (CRTS)

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Cratos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cratos (CRTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cratos (CRTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cratos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Cratos (CRTS) tokenoomika

Cratos (CRTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cratos (CRTS) ostujuhend

CRTS kohalike valuutade suhtes

Cratos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cratos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cratos kohta Kui palju on Cratos (CRTS) tänapäeval väärt? Reaalajas CRTS hind USD on 0.0002171 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRTS/USD hind? $ 0.0002171 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRTS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cratos turukapitalisatsioon? CRTS turukapitalisatsioon on $ 10.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRTS ringlev varu? CRTS ringlev varu on 49.30B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRTS (ATH) hind? CRTS saavutab ATH hinna summas 3.005453985608275 USD . Mis oli kõigi aegade CRTS madalaim (ATL) hind? CRTS nägi ATL hinda summas 0.000119408888085042 USD . Milline on CRTS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRTS kauplemismaht on $ 531.03K USD . Kas CRTS sel aastal kõrgemale ka suundub? CRTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRTS hinna ennustust

