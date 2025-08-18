CRTAI NETWORK (CRTAI) reaalajas hind on $ 0.0001238. Viimase 24 tunni jooksul CRTAI kaubeldud madalaim $ 0.0001236 ja kõrgeim $ 0.000126 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRTAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004467357472202423 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000102092136892928.
Lüliajalise tootluse osas on CRTAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CRTAI NETWORK (CRTAI) – turuteave
No.3049
$ 43.69K
$ 43.69K
$ 94.75K
$ 94.75K
$ 69.33K
$ 69.33K
352.90M
352.90M
560,000,000
560,000,000
BSC
CRTAI NETWORK praegune turukapitalisatsioon on $ 43.69K$ 94.75K 24 tunnise kauplemismahuga. CRTAI ringlev varu on 352.90M, mille koguvaru on 560000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
CRTAI NETWORK (CRTAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CRTAI NETWORK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0002668
-68.31%
60 päeva
$ -0.0002668
-68.31%
90 päeva
$ -0.0014692
-92.23%
CRTAI NETWORK Hinnamuutus täna
Täna registreeris CRTAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CRTAI NETWORK 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002668 (-68.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CRTAI NETWORK 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRTAI $ -0.0002668 (-68.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CRTAI NETWORK 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0014692 (-92.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CRTAI NETWORK (CRTAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.
CRTAI NETWORK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CRTAI NETWORK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CRTAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CRTAI NETWORK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CRTAI NETWORK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CRTAI NETWORK hinna ennustus (USD)
Kui palju on CRTAI NETWORK (CRTAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRTAI NETWORK (CRTAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRTAI NETWORK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CRTAI NETWORK (CRTAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRTAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CRTAI NETWORK (CRTAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CRTAI NETWORK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CRTAI NETWORK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.