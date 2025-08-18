Rohkem infot CRTAI

CRTAI Hinnainfo

CRTAI Valge raamat

CRTAI Ametlik veebisait

CRTAI Tokenoomika

CRTAI Hinnaprognoos

CRTAI Ajalugu

CRTAI – ostujuhend

CRTAI-usaldusraha valuutakonverter

CRTAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CRTAI NETWORK logo

CRTAI NETWORK hind(CRTAI)

1 CRTAI/USD reaalajas hind:

$0.0001238
$0.0001238$0.0001238
0.00%1D
USD
CRTAI NETWORK (CRTAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:23:05 (UTC+8)

CRTAI NETWORK (CRTAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001236
$ 0.0001236$ 0.0001236
24 h madal
$ 0.000126
$ 0.000126$ 0.000126
24 h kõrge

$ 0.0001236
$ 0.0001236$ 0.0001236

$ 0.000126
$ 0.000126$ 0.000126

$ 0.004467357472202423
$ 0.004467357472202423$ 0.004467357472202423

$ 0.000102092136892928
$ 0.000102092136892928$ 0.000102092136892928

0.00%

0.00%

-1.44%

-1.44%

CRTAI NETWORK (CRTAI) reaalajas hind on $ 0.0001238. Viimase 24 tunni jooksul CRTAI kaubeldud madalaim $ 0.0001236 ja kõrgeim $ 0.000126 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRTAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004467357472202423 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000102092136892928.

Lüliajalise tootluse osas on CRTAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CRTAI NETWORK (CRTAI) – turuteave

No.3049

$ 43.69K
$ 43.69K$ 43.69K

$ 94.75K
$ 94.75K$ 94.75K

$ 69.33K
$ 69.33K$ 69.33K

352.90M
352.90M 352.90M

560,000,000
560,000,000 560,000,000

BSC

CRTAI NETWORK praegune turukapitalisatsioon on $ 43.69K $ 94.75K 24 tunnise kauplemismahuga. CRTAI ringlev varu on 352.90M, mille koguvaru on 560000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CRTAI NETWORK (CRTAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CRTAI NETWORK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0002668-68.31%
60 päeva$ -0.0002668-68.31%
90 päeva$ -0.0014692-92.23%
CRTAI NETWORK Hinnamuutus täna

Täna registreeris CRTAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CRTAI NETWORK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002668 (-68.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CRTAI NETWORK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRTAI $ -0.0002668 (-68.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CRTAI NETWORK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0014692 (-92.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CRTAI NETWORK (CRTAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CRTAI NETWORK hinnaajaloo lehte.

Mis on CRTAI NETWORK (CRTAI)

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

CRTAI NETWORK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CRTAI NETWORK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CRTAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CRTAI NETWORK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CRTAI NETWORK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CRTAI NETWORK hinna ennustus (USD)

Kui palju on CRTAI NETWORK (CRTAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRTAI NETWORK (CRTAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRTAI NETWORK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CRTAI NETWORK hinna ennustust kohe!

CRTAI NETWORK (CRTAI) tokenoomika

CRTAI NETWORK (CRTAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRTAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CRTAI NETWORK (CRTAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CRTAI NETWORK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CRTAI NETWORK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CRTAI kohalike valuutade suhtes

1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/VND
3.257797
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/AUD
A$0.000188176
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/GBP
0.000090374
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/EUR
0.00010523
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/USD
$0.0001238
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/MYR
RM0.000521198
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/TRY
0.005049802
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/JPY
¥0.0181986
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/ARS
ARS$0.160569838
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/RUB
0.009868098
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/INR
0.010833738
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/IDR
Rp1.996773914
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/KRW
0.171943344
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/PHP
0.00700089
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/EGP
￡E.0.005974588
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/BRL
R$0.00066852
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/CAD
C$0.000170844
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/BDT
0.015034272
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/NGN
0.189877012
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/UAH
0.005101798
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/VES
Bs0.016713
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/CLP
$0.1193432
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/PKR
Rs0.035070064
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/KZT
0.067026558
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/THB
฿0.004009882
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/TWD
NT$0.003717714
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/AED
د.إ0.000454346
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/CHF
Fr0.00009904
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/HKD
HK$0.000968116
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/AMD
֏0.047323788
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/MAD
.د.م0.001112962
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/MXN
$0.002336106
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/PLN
0.000450632
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/RON
лв0.000534816
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/SEK
kr0.00118229
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/BGN
лв0.000206746
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/HUF
Ft0.04179488
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/CZK
0.00258742
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/KWD
د.ك0.000037759
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/ILS
0.000417206
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/NOK
kr0.001261522
1 CRTAI NETWORK(CRTAI)/NZD
$0.000207984

CRTAI NETWORK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CRTAI NETWORK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CRTAI NETWORK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CRTAI NETWORK kohta

Kui palju on CRTAI NETWORK (CRTAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRTAI hind USD on 0.0001238 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRTAI/USD hind?
Praegune hind CRTAI/USD on $ 0.0001238. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CRTAI NETWORK turukapitalisatsioon?
CRTAI turukapitalisatsioon on $ 43.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRTAI ringlev varu?
CRTAI ringlev varu on 352.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRTAI (ATH) hind?
CRTAI saavutab ATH hinna summas 0.004467357472202423 USD.
Mis oli kõigi aegade CRTAI madalaim (ATL) hind?
CRTAI nägi ATL hinda summas 0.000102092136892928 USD.
Milline on CRTAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRTAI kauplemismaht on $ 94.75K USD.
Kas CRTAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRTAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRTAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:23:05 (UTC+8)

CRTAI NETWORK (CRTAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CRTAI/USD kalkulaator

Summa

CRTAI
CRTAI
USD
USD

1 CRTAI = 0.0001238 USD

Kauplemine: CRTAI

CRTAIUSDT
$0.0001238
$0.0001238$0.0001238
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu