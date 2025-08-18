Rohkem infot CRT

CRT Project hind(CRT)

$0.00000482
0.00%1D
CRT Project (CRT) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:33:21 (UTC+8)

CRT Project (CRT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000479
24 h madal
$ 0.00000599
24 h kõrge

$ 0.00000479
$ 0.00000599
$ 0.03370147196020793
$ 0.00000502936824718
0.00%

0.00%

-3.60%

-3.60%

CRT Project (CRT) reaalajas hind on $ 0.00000482. Viimase 24 tunni jooksul CRT kaubeldud madalaim $ 0.00000479 ja kõrgeim $ 0.00000599 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03370147196020793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000502936824718.

Lüliajalise tootluse osas on CRT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CRT Project (CRT) – turuteave

No.3922

$ 0.00
$ 8.00
$ 96.40K
0.00
20,000,000,000
20,000,000,000
0.00%

BSC

CRT Project praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 8.00 24 tunnise kauplemismahuga. CRT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 96.40K.

CRT Project (CRT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CRT Project tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00001645-77.34%
60 päeva$ -0.02137518-99.98%
90 päeva$ -0.00099518-99.52%
CRT Project Hinnamuutus täna

Täna registreeris CRT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CRT Project 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001645 (-77.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CRT Project 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRT $ -0.02137518 (-99.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CRT Project 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00099518 (-99.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CRT Project (CRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CRT Project hinnaajaloo lehte.

Mis on CRT Project (CRT)

The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards.

CRT Project on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CRT Project investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CRT Project kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CRT Project ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CRT Project hinna ennustus (USD)

Kui palju on CRT Project (CRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRT Project (CRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRT Project nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CRT Project hinna ennustust kohe!

CRT Project (CRT) tokenoomika

CRT Project (CRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CRT Project (CRT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CRT Project osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CRT Project osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CRT kohalike valuutade suhtes

1 CRT Project(CRT)/VND
0.1268383
1 CRT Project(CRT)/AUD
A$0.0000073746
1 CRT Project(CRT)/GBP
0.0000035186
1 CRT Project(CRT)/EUR
0.000004097
1 CRT Project(CRT)/USD
$0.00000482
1 CRT Project(CRT)/MYR
RM0.0000202922
1 CRT Project(CRT)/TRY
0.0001966078
1 CRT Project(CRT)/JPY
¥0.00070854
1 CRT Project(CRT)/ARS
ARS$0.0062515882
1 CRT Project(CRT)/RUB
0.000384395
1 CRT Project(CRT)/INR
0.0004217982
1 CRT Project(CRT)/IDR
Rp0.0777419246
1 CRT Project(CRT)/KRW
0.0066944016
1 CRT Project(CRT)/PHP
0.000272571
1 CRT Project(CRT)/EGP
￡E.0.0002327096
1 CRT Project(CRT)/BRL
R$0.000026028
1 CRT Project(CRT)/CAD
C$0.0000066516
1 CRT Project(CRT)/BDT
0.0005853408
1 CRT Project(CRT)/NGN
0.0073926268
1 CRT Project(CRT)/UAH
0.0001986322
1 CRT Project(CRT)/VES
Bs0.0006507
1 CRT Project(CRT)/CLP
$0.00464648
1 CRT Project(CRT)/PKR
Rs0.0013654096
1 CRT Project(CRT)/KZT
0.0026095962
1 CRT Project(CRT)/THB
฿0.000156168
1 CRT Project(CRT)/TWD
NT$0.0001447446
1 CRT Project(CRT)/AED
د.إ0.0000176894
1 CRT Project(CRT)/CHF
Fr0.000003856
1 CRT Project(CRT)/HKD
HK$0.0000376924
1 CRT Project(CRT)/AMD
֏0.0018424932
1 CRT Project(CRT)/MAD
.د.م0.0000433318
1 CRT Project(CRT)/MXN
$0.0000902786
1 CRT Project(CRT)/PLN
0.0000175448
1 CRT Project(CRT)/RON
лв0.0000208224
1 CRT Project(CRT)/SEK
kr0.0000459828
1 CRT Project(CRT)/BGN
лв0.0000080494
1 CRT Project(CRT)/HUF
Ft0.0016283406
1 CRT Project(CRT)/CZK
0.0001009308
1 CRT Project(CRT)/KWD
د.ك0.0000014701
1 CRT Project(CRT)/ILS
0.0000162434
1 CRT Project(CRT)/NOK
kr0.0000490194
1 CRT Project(CRT)/NZD
$0.0000080976

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CRT Project võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse CRT Project ametlik veebisait
Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CRT Project kohta

Kui palju on CRT Project (CRT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRT hind USD on 0.00000482 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRT/USD hind?
Praegune hind CRT/USD on $ 0.00000482. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CRT Project turukapitalisatsioon?
CRT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRT ringlev varu?
CRT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRT (ATH) hind?
CRT saavutab ATH hinna summas 0.03370147196020793 USD.
Mis oli kõigi aegade CRT madalaim (ATL) hind?
CRT nägi ATL hinda summas 0.00000502936824718 USD.
Milline on CRT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRT kauplemismaht on $ 8.00 USD.
Kas CRT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRT hinna ennustust.
2025-08-18 03:33:21 (UTC+8)

CRT Project (CRT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

