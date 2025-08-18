CRT Project (CRT) reaalajas hind on $ 0.00000482. Viimase 24 tunni jooksul CRT kaubeldud madalaim $ 0.00000479 ja kõrgeim $ 0.00000599 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03370147196020793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000502936824718.
Lüliajalise tootluse osas on CRT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CRT Project (CRT) – turuteave
No.3922
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 8.00
$ 8.00$ 8.00
$ 96.40K
$ 96.40K$ 96.40K
0.00
0.00 0.00
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
0.00%
BSC
CRT Project praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 8.00 24 tunnise kauplemismahuga. CRT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 20000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 96.40K.
CRT Project (CRT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CRT Project tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00001645
-77.34%
60 päeva
$ -0.02137518
-99.98%
90 päeva
$ -0.00099518
-99.52%
CRT Project Hinnamuutus täna
Täna registreeris CRT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CRT Project 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00001645 (-77.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CRT Project 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRT $ -0.02137518 (-99.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CRT Project 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00099518 (-99.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CRT Project (CRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards.
CRT Project hinna ennustus (USD)
Kui palju on CRT Project (CRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRT Project (CRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRT Project nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CRT Project (CRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
