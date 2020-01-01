Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Crown by Third Time (CROWN2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Crown by Third Time (CROWN2) teave

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Ametlik veebisait:
https://thirdtimegames.com
Valge raamat:
https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG

Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Crown by Third Time (CROWN2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 28.13M
$ 28.13M
Koguvaru:
$ 250.00M
$ 250.00M
Ringlev varu:
$ 218.88M
$ 218.88M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 32.13M
$ 32.13M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.935
$ 1.935
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388
Praegune hind:
$ 0.1285
$ 0.1285

Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate CROWN2 tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

CROWN2 tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate CROWN2 tokeni tokenoomikat, avastage CROWN2 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CROWN2

Kas olete huvitatud Crown by Third Time (CROWN2) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CROWN2 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Crown by Third Time (CROWN2) hinna ajalugu

CROWN2 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

CROWN2 – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu CROWN2 võiks suunduda? Meie CROWN2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.