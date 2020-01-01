Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crown by Third Time (CROWN2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Crown by Third Time (CROWN2) teave CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Ametlik veebisait: https://thirdtimegames.com Valge raamat: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Ostke CROWN2 kohe!

Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crown by Third Time (CROWN2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.13M $ 28.13M $ 28.13M Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.13M $ 32.13M $ 32.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Praegune hind: $ 0.1285 $ 0.1285 $ 0.1285 Lisateave Crown by Third Time (CROWN2) hinna kohta

Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CROWN2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CROWN2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CROWN2 tokeni tokenoomikat, avastage CROWN2 tokeni reaalajas hinda!

Crown by Third Time (CROWN2) hinna ajalugu CROWN2 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CROWN2 hinna ajalugu kohe!

