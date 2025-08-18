Crown by Third Time (CROWN2) reaalajas hind on $ 0.12. Viimase 24 tunni jooksul CROWN2 kaubeldud madalaim $ 0.113 ja kõrgeim $ 0.1297 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROWN2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 318.4607776304445 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0100394548203388.
Lüliajalise tootluse osas on CROWN2 muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Crown by Third Time (CROWN2) – turuteave
Crown by Third Time praegune turukapitalisatsioon on $ 26.27M$ 2.76K 24 tunnise kauplemismahuga. CROWN2 ringlev varu on 218.88M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.00M.
Crown by Third Time (CROWN2) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Crown by Third Time tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0057
+4.98%
60 päeva
$ +0.009
+8.10%
90 päeva
$ +0.0331
+38.08%
Crown by Third Time Hinnamuutus täna
Täna registreeris CROWN2 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Crown by Third Time 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0057 (+4.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Crown by Third Time 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CROWN2 $ +0.009 (+8.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Crown by Third Time 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0331 (+38.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Crown by Third Time (CROWN2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.
Crown by Third Time on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Crown by Third Time investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CROWN2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Crown by Third Time kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Crown by Third Time ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Crown by Third Time hinna ennustus (USD)
Kui palju on Crown by Third Time (CROWN2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crown by Third Time (CROWN2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crown by Third Time nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROWN2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Crown by Third Time (CROWN2) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Crown by Third Time osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Crown by Third Time osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
