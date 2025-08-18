Rohkem infot CROWN2

Crown by Third Time logo

Crown by Third Time hind(CROWN2)

1 CROWN2/USD reaalajas hind:

$0.12
$0.12$0.12
0.00%1D
USD
Crown by Third Time (CROWN2) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:22:58 (UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.113
$ 0.113$ 0.113
24 h madal
$ 0.1297
$ 0.1297$ 0.1297
24 h kõrge

$ 0.113
$ 0.113$ 0.113

$ 0.1297
$ 0.1297$ 0.1297

$ 318.4607776304445
$ 318.4607776304445$ 318.4607776304445

$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388

-1.16%

0.00%

-13.86%

-13.86%

Crown by Third Time (CROWN2) reaalajas hind on $ 0.12. Viimase 24 tunni jooksul CROWN2 kaubeldud madalaim $ 0.113 ja kõrgeim $ 0.1297 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROWN2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 318.4607776304445 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0100394548203388.

Lüliajalise tootluse osas on CROWN2 muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crown by Third Time (CROWN2) – turuteave

No.791

$ 26.27M
$ 26.27M$ 26.27M

$ 2.76K
$ 2.76K$ 2.76K

$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M

218.88M
218.88M 218.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

87.55%

SOL

Crown by Third Time praegune turukapitalisatsioon on $ 26.27M $ 2.76K 24 tunnise kauplemismahuga. CROWN2 ringlev varu on 218.88M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.00M.

Crown by Third Time (CROWN2) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Crown by Third Time tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0057+4.98%
60 päeva$ +0.009+8.10%
90 päeva$ +0.0331+38.08%
Crown by Third Time Hinnamuutus täna

Täna registreeris CROWN2 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Crown by Third Time 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0057 (+4.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Crown by Third Time 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CROWN2 $ +0.009 (+8.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Crown by Third Time 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0331 (+38.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Crown by Third Time (CROWN2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Crown by Third Time hinnaajaloo lehte.

Mis on Crown by Third Time (CROWN2)

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Crown by Third Time on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Crown by Third Time investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CROWN2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Crown by Third Time kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Crown by Third Time ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Crown by Third Time hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crown by Third Time (CROWN2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crown by Third Time (CROWN2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crown by Third Time nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crown by Third Time hinna ennustust kohe!

Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika

Crown by Third Time (CROWN2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROWN2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Crown by Third Time (CROWN2) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Crown by Third Time osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Crown by Third Time osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CROWN2 kohalike valuutade suhtes

1 Crown by Third Time(CROWN2)/VND
3,157.8
1 Crown by Third Time(CROWN2)/AUD
A$0.1824
1 Crown by Third Time(CROWN2)/GBP
0.0876
1 Crown by Third Time(CROWN2)/EUR
0.102
1 Crown by Third Time(CROWN2)/USD
$0.12
1 Crown by Third Time(CROWN2)/MYR
RM0.5052
1 Crown by Third Time(CROWN2)/TRY
4.8948
1 Crown by Third Time(CROWN2)/JPY
¥17.64
1 Crown by Third Time(CROWN2)/ARS
ARS$155.6412
1 Crown by Third Time(CROWN2)/RUB
9.5652
1 Crown by Third Time(CROWN2)/INR
10.5012
1 Crown by Third Time(CROWN2)/IDR
Rp1,935.4836
1 Crown by Third Time(CROWN2)/KRW
166.6656
1 Crown by Third Time(CROWN2)/PHP
6.786
1 Crown by Third Time(CROWN2)/EGP
￡E.5.7912
1 Crown by Third Time(CROWN2)/BRL
R$0.648
1 Crown by Third Time(CROWN2)/CAD
C$0.1656
1 Crown by Third Time(CROWN2)/BDT
14.5728
1 Crown by Third Time(CROWN2)/NGN
184.0488
1 Crown by Third Time(CROWN2)/UAH
4.9452
1 Crown by Third Time(CROWN2)/VES
Bs16.2
1 Crown by Third Time(CROWN2)/CLP
$115.68
1 Crown by Third Time(CROWN2)/PKR
Rs33.9936
1 Crown by Third Time(CROWN2)/KZT
64.9692
1 Crown by Third Time(CROWN2)/THB
฿3.8868
1 Crown by Third Time(CROWN2)/TWD
NT$3.6036
1 Crown by Third Time(CROWN2)/AED
د.إ0.4404
1 Crown by Third Time(CROWN2)/CHF
Fr0.096
1 Crown by Third Time(CROWN2)/HKD
HK$0.9384
1 Crown by Third Time(CROWN2)/AMD
֏45.8712
1 Crown by Third Time(CROWN2)/MAD
.د.م1.0788
1 Crown by Third Time(CROWN2)/MXN
$2.2644
1 Crown by Third Time(CROWN2)/PLN
0.4368
1 Crown by Third Time(CROWN2)/RON
лв0.5184
1 Crown by Third Time(CROWN2)/SEK
kr1.146
1 Crown by Third Time(CROWN2)/BGN
лв0.2004
1 Crown by Third Time(CROWN2)/HUF
Ft40.512
1 Crown by Third Time(CROWN2)/CZK
2.508
1 Crown by Third Time(CROWN2)/KWD
د.ك0.0366
1 Crown by Third Time(CROWN2)/ILS
0.4044
1 Crown by Third Time(CROWN2)/NOK
kr1.2228
1 Crown by Third Time(CROWN2)/NZD
$0.2016

Crown by Third Time ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Crown by Third Time võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Crown by Third Time ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crown by Third Time kohta

Kui palju on Crown by Third Time (CROWN2) tänapäeval väärt?
Reaalajas CROWN2 hind USD on 0.12 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CROWN2/USD hind?
Praegune hind CROWN2/USD on $ 0.12. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crown by Third Time turukapitalisatsioon?
CROWN2 turukapitalisatsioon on $ 26.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CROWN2 ringlev varu?
CROWN2 ringlev varu on 218.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CROWN2 (ATH) hind?
CROWN2 saavutab ATH hinna summas 318.4607776304445 USD.
Mis oli kõigi aegade CROWN2 madalaim (ATL) hind?
CROWN2 nägi ATL hinda summas 0.0100394548203388 USD.
Milline on CROWN2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CROWN2 kauplemismaht on $ 2.76K USD.
Kas CROWN2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
CROWN2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CROWN2 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:22:58 (UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

