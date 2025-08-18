Mis on CROWN (CROWN)

CROWN is the very first global entertainment token by bridging traditional intellectual properties (IPs) with blockchain technology to enhance the business and create additional value to CROWN Token holders and the community. Our token holders will gain exposure to the fast-growing sectors of intellectual properties, NFTs and Metaverse, while receiving rewards, benefits, and privileges from our ecosystems. We are backed by multi-million-dollar production companies, a backlog with years of intellectual property rights, and deep partnerships with the very best in the industry. We believe in the power of intellectual properties. The IPs from one story can be expanded into other rapidly growing industries such as gaming, comics, novels, merchandise, series, movies, and NFTs.

CROWN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida CROWN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse CROWN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CROWN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CROWN kohta Kui palju on CROWN (CROWN) tänapäeval väärt? Reaalajas CROWN hind USD on 0.0321 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CROWN/USD hind? $ 0.0321 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CROWN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CROWN turukapitalisatsioon? CROWN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CROWN ringlev varu? CROWN ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CROWN (ATH) hind? CROWN saavutab ATH hinna summas 1.9473746973098522 USD . Mis oli kõigi aegade CROWN madalaim (ATL) hind? CROWN nägi ATL hinda summas 0.031094037123207685 USD . Milline on CROWN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CROWN kauplemismaht on $ 8.94 USD . Kas CROWN sel aastal kõrgemale ka suundub? CROWN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CROWN hinna ennustust

