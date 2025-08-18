CROWN (CROWN) reaalajas hind on $ 0.0321. Viimase 24 tunni jooksul CROWN kaubeldud madalaim $ 0.0321 ja kõrgeim $ 0.0324 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROWNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9473746973098522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.031094037123207685.
Lüliajalise tootluse osas on CROWN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CROWN (CROWN) – turuteave
CROWN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 140000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.49M.
CROWN (CROWN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CROWN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0158
-32.99%
60 päeva
$ -0.0623
-66.00%
90 päeva
$ -0.0704
-68.69%
CROWN Hinnamuutus täna
Täna registreeris CROWN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CROWN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0158 (-32.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CROWN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CROWN $ -0.0623 (-66.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CROWN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0704 (-68.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CROWN (CROWN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CROWN is the very first global entertainment token by bridging traditional intellectual properties (IPs) with blockchain technology to enhance the business and create additional value to CROWN Token holders and the community. Our token holders will gain exposure to the fast-growing sectors of intellectual properties, NFTs and Metaverse, while receiving rewards, benefits, and privileges from our ecosystems. We are backed by multi-million-dollar production companies, a backlog with years of intellectual property rights, and deep partnerships with the very best in the industry. We believe in the power of intellectual properties. The IPs from one story can be expanded into other rapidly growing industries such as gaming, comics, novels, merchandise, series, movies, and NFTs.
CROWN hinna ennustus (USD)
Kui palju on CROWN (CROWN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CROWN (CROWN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CROWN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CROWN (CROWN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROWN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CROWN (CROWN) ostujuhend
