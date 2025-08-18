Rohkem infot CROWN

CROWN hind(CROWN)

1 CROWN/USD reaalajas hind:

CROWN (CROWN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:33:13 (UTC+8)

CROWN (CROWN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

CROWN (CROWN) reaalajas hind on $ 0.0321. Viimase 24 tunni jooksul CROWN kaubeldud madalaim $ 0.0321 ja kõrgeim $ 0.0324 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROWNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9473746973098522 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.031094037123207685.

Lüliajalise tootluse osas on CROWN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CROWN (CROWN) – turuteave

No.4864

ETH

CROWN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 8.94 24 tunnise kauplemismahuga. CROWN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 140000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.49M.

CROWN (CROWN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CROWN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0158-32.99%
60 päeva$ -0.0623-66.00%
90 päeva$ -0.0704-68.69%
CROWN Hinnamuutus täna

Täna registreeris CROWN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CROWN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0158 (-32.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CROWN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CROWN $ -0.0623 (-66.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CROWN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0704 (-68.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CROWN (CROWN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CROWN hinnaajaloo lehte.

Mis on CROWN (CROWN)

CROWN is the very first global entertainment token by bridging traditional intellectual properties (IPs) with blockchain technology to enhance the business and create additional value to CROWN Token holders and the community. Our token holders will gain exposure to the fast-growing sectors of intellectual properties, NFTs and Metaverse, while receiving rewards, benefits, and privileges from our ecosystems. We are backed by multi-million-dollar production companies, a backlog with years of intellectual property rights, and deep partnerships with the very best in the industry. We believe in the power of intellectual properties. The IPs from one story can be expanded into other rapidly growing industries such as gaming, comics, novels, merchandise, series, movies, and NFTs.

CROWN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CROWN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CROWN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CROWN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CROWN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CROWN hinna ennustus (USD)

Kui palju on CROWN (CROWN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CROWN (CROWN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CROWN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CROWN hinna ennustust kohe!

CROWN (CROWN) tokenoomika

CROWN (CROWN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROWN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CROWN (CROWN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CROWN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CROWN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CROWN kohalike valuutade suhtes

CROWN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CROWN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CROWN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CROWN kohta

Kui palju on CROWN (CROWN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CROWN hind USD on 0.0321 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CROWN/USD hind?
Praegune hind CROWN/USD on $ 0.0321. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CROWN turukapitalisatsioon?
CROWN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CROWN ringlev varu?
CROWN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CROWN (ATH) hind?
CROWN saavutab ATH hinna summas 1.9473746973098522 USD.
Mis oli kõigi aegade CROWN madalaim (ATL) hind?
CROWN nägi ATL hinda summas 0.031094037123207685 USD.
Milline on CROWN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CROWN kauplemismaht on $ 8.94 USD.
Kas CROWN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CROWN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CROWN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:33:13 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

