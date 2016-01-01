Cronos (CRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cronos (CRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cronos (CRO) teave Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com Ametlik veebisait: https://cronos.org/ Valge raamat: https://whitepaper.cronos.org/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA Ostke CRO kohe!

Cronos (CRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cronos (CRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Koguvaru: $ 97.54B $ 97.54B $ 97.54B Ringlev varu: $ 33.57B $ 33.57B $ 33.57B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.14B $ 14.14B $ 14.14B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 Praegune hind: $ 0.14144 $ 0.14144 $ 0.14144 Lisateave Cronos (CRO) hinna kohta

Cronos (CRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cronos (CRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRO tokeni tokenoomikat, avastage CRO tokeni reaalajas hinda!

Cronos (CRO) hinna ajalugu CRO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CRO hinna ajalugu kohe!

CRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRO võiks suunduda? Meie CRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRO tokeni hinna ennustust kohe!

