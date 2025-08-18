Cronos (CRO) reaalajas hind on $ 0.15526. Viimase 24 tunni jooksul CRO kaubeldud madalaim $ 0.14976 ja kõrgeim $ 0.15551 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9698063798210235 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0114866815226.
Lüliajalise tootluse osas on CRO muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel -3.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cronos (CRO) – turuteave
No.27
$ 5.03B
$ 5.03B$ 5.03B
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
$ 15.53B
$ 15.53B$ 15.53B
32.39B
32.39B 32.39B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
97,543,210,869
97,543,210,869 97,543,210,869
32.39%
0.12%
ETH
Cronos praegune turukapitalisatsioon on $ 5.03B 24 tunnise kauplemismahuga $ 1.35M. CRO ringlev varu on 32.39B, mille koguvaru on 97543210869. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.53B.
Cronos (CRO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cronos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003719
+0.24%
30 päeva
$ +0.03503
+29.13%
60 päeva
$ +0.06428
+70.65%
90 päeva
$ +0.0597
+62.47%
Cronos Hinnamuutus täna
Täna registreeris CRO muutuse $ +0.0003719 (+0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cronos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03503 (+29.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cronos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRO $ +0.06428 (+70.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cronos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0597 (+62.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cronos (CRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com
Cronos hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cronos (CRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cronos (CRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cronos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cronos (CRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cronos (CRO) ostujuhend
