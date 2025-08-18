Rohkem infot CRO

Cronos hind(CRO)

$0.15532
+0.24%1D
Cronos (CRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:02:27 (UTC+8)

Cronos (CRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.14976
24 h madal
$ 0.15551
24 h kõrge

$ 0.14976
$ 0.15551
$ 0.9698063798210235
$ 0.0114866815226
+0.31%

+0.24%

-3.77%

-3.77%

Cronos (CRO) reaalajas hind on $ 0.15526. Viimase 24 tunni jooksul CRO kaubeldud madalaim $ 0.14976 ja kõrgeim $ 0.15551 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9698063798210235 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0114866815226.

Lüliajalise tootluse osas on CRO muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel -3.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cronos (CRO) – turuteave

No.27

$ 5.03B
$ 1.35M
$ 15.53B
32.39B
100,000,000,000
97,543,210,869
32.39%

0.12%

ETH

Cronos praegune turukapitalisatsioon on $ 5.03B $ 1.35M 24 tunnise kauplemismahuga. CRO ringlev varu on 32.39B, mille koguvaru on 97543210869. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.53B.

Cronos (CRO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cronos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003719+0.24%
30 päeva$ +0.03503+29.13%
60 päeva$ +0.06428+70.65%
90 päeva$ +0.0597+62.47%
Cronos Hinnamuutus täna

Täna registreeris CRO muutuse $ +0.0003719 (+0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cronos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.03503 (+29.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cronos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRO $ +0.06428 (+70.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cronos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0597 (+62.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cronos (CRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cronos hinnaajaloo lehte.

Mis on Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Cronos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cronos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cronos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cronos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cronos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cronos (CRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cronos (CRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cronos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cronos hinna ennustust kohe!

Cronos (CRO) tokenoomika

Cronos (CRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cronos (CRO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cronos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cronos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CRO kohalike valuutade suhtes

Cronos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cronos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cronos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cronos kohta

Kui palju on Cronos (CRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRO hind USD on 0.15526 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRO/USD hind?
Praegune hind CRO/USD on $ 0.15526. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cronos turukapitalisatsioon?
CRO turukapitalisatsioon on $ 5.03B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRO ringlev varu?
CRO ringlev varu on 32.39B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRO (ATH) hind?
CRO saavutab ATH hinna summas 0.9698063798210235 USD.
Mis oli kõigi aegade CRO madalaim (ATL) hind?
CRO nägi ATL hinda summas 0.0114866815226 USD.
Milline on CRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRO kauplemismaht on $ 1.35M USD.
Kas CRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRO hinna ennustust.
Cronos (CRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

