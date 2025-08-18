Mis on Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Cronos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cronos (CRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cronos (CRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cronos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cronos hinna ennustust kohe!

Cronos (CRO) tokenoomika

Cronos (CRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cronos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cronos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Milline on praegune CRO/USD hind? $ 0.15526 . Milline on Cronos turukapitalisatsioon? CRO turukapitalisatsioon on $ 5.03B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRO ringlev varu? CRO ringlev varu on 32.39B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRO (ATH) hind? CRO saavutab ATH hinna summas 0.9698063798210235 USD . Mis oli kõigi aegade CRO madalaim (ATL) hind? CRO nägi ATL hinda summas 0.0114866815226 USD . Milline on CRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRO kauplemismaht on $ 1.35M USD .

Cronos (CRO) Olulised valdkonna uudised

