CRETA (CRETA) reaalajas hind on $ 0.003256. Viimase 24 tunni jooksul CRETA kaubeldud madalaim $ 0.0031 ja kõrgeim $ 0.003272 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRETAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.382079672694401 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002823386193634558.
Lüliajalise tootluse osas on CRETA muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, +2.38% 24 tunni vältel -9.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CRETA praegune turukapitalisatsioon on $ 4.77M $ 57.32K 24 tunnise kauplemismahuga. CRETA ringlev varu on 1.47B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.56M.
Jälgige üksuse CRETA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00007592
|+2.38%
|30 päeva
|$ -0.000165
|-4.83%
|60 päeva
|$ -0.000797
|-19.67%
|90 päeva
|$ -0.002077
|-38.95%
Täna registreeris CRETA muutuse $ +0.00007592 (+2.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000165 (-4.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRETA $ -0.000797 (-19.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002077 (-38.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CRETA (CRETA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vaadake kohe CRETA hinnaajaloo lehte.
Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.
CRETA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CRETA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CRETA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CRETA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CRETA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kui palju on CRETA (CRETA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRETA (CRETA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRETA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake CRETA hinna ennustust kohe!
CRETA (CRETA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRETA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kas otsite, kuidas CRETA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CRETA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CRETA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
Summa
1 CRETA = 0.003256 USD
-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu