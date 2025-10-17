Reaalajas CRETA hind täna on 0.003256 USD. Jälgige reaalajas CRETA/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage CRETA hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.Reaalajas CRETA hind täna on 0.003256 USD. Jälgige reaalajas CRETA/USD hinnauuendusi, reaalajas graafikuid, turukapitalisatsiooni, 24-tunnist mahtu ja palju muud. Avastage CRETA hinnatrende hõlpsalt MEXC-is juba praegu.

CRETA hind(CRETA)

1 CRETA/USD reaalajas hind:

$0.003266
$0.003266$0.003266
+2.38%1D
USD
CRETA (CRETA) reaalajas hinnagraafik
CRETA (CRETA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0031
$ 0.0031$ 0.0031
24 h madal
$ 0.003272
$ 0.003272$ 0.003272
24 h kõrge

$ 0.0031
$ 0.0031$ 0.0031

$ 0.003272
$ 0.003272$ 0.003272

$ 2.382079672694401
$ 2.382079672694401$ 2.382079672694401

$ 0.002823386193634558
$ 0.002823386193634558$ 0.002823386193634558

+0.33%

+2.38%

-9.54%

-9.54%

CRETA (CRETA) reaalajas hind on $ 0.003256. Viimase 24 tunni jooksul CRETA kaubeldud madalaim $ 0.0031 ja kõrgeim $ 0.003272 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRETAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.382079672694401 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002823386193634558.

Lüliajalise tootluse osas on CRETA muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, +2.38% 24 tunni vältel -9.54% viimase 7 päeva jooksul.

CRETA (CRETA) – turuteave

No.1475

$ 4.77M
$ 4.77M$ 4.77M

$ 57.32K
$ 57.32K$ 57.32K

$ 32.56M
$ 32.56M$ 32.56M

1.47B
1.47B 1.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

14.66%

MATIC

CRETA praegune turukapitalisatsioon on $ 4.77M $ 57.32K 24 tunnise kauplemismahuga. CRETA ringlev varu on 1.47B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.56M.

CRETA (CRETA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CRETA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00007592+2.38%
30 päeva$ -0.000165-4.83%
60 päeva$ -0.000797-19.67%
90 päeva$ -0.002077-38.95%
CRETA Hinnamuutus täna

Täna registreeris CRETA muutuse $ +0.00007592 (+2.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CRETA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000165 (-4.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CRETA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRETA $ -0.000797 (-19.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CRETA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002077 (-38.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CRETA (CRETA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe CRETA hinnaajaloo lehte.

Mis on CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CRETA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CRETA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CRETA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CRETA hinna ennustus (USD)

Kui palju on CRETA (CRETA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRETA (CRETA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRETA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CRETA hinna ennustust kohe!

CRETA (CRETA) tokenoomika

CRETA (CRETA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRETA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CRETA (CRETA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CRETA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CRETA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CRETA kohalike valuutade suhtes

1 CRETA(CRETA)/VND
85.68164
1 CRETA(CRETA)/AUD
A$0.00501424
1 CRETA(CRETA)/GBP
0.00240944
1 CRETA(CRETA)/EUR
0.0027676
1 CRETA(CRETA)/USD
$0.003256
1 CRETA(CRETA)/MYR
RM0.01374032
1 CRETA(CRETA)/TRY
0.13652408
1 CRETA(CRETA)/JPY
¥0.4884
1 CRETA(CRETA)/ARS
ARS$4.57943376
1 CRETA(CRETA)/RUB
0.26207544
1 CRETA(CRETA)/INR
0.286528
1 CRETA(CRETA)/IDR
Rp54.26664496
1 CRETA(CRETA)/KRW
4.6249852
1 CRETA(CRETA)/PHP
0.18910848
1 CRETA(CRETA)/EGP
￡E.0.1549856
1 CRETA(CRETA)/BRL
R$0.01771264
1 CRETA(CRETA)/CAD
C$0.0045584
1 CRETA(CRETA)/BDT
0.39479
1 CRETA(CRETA)/NGN
4.76020688
1 CRETA(CRETA)/COP
$12.62012576
1 CRETA(CRETA)/ZAR
R.0.0564916
1 CRETA(CRETA)/UAH
0.1349612
1 CRETA(CRETA)/TZS
T.Sh.7.96085488
1 CRETA(CRETA)/VES
Bs0.654456
1 CRETA(CRETA)/CLP
$3.10948
1 CRETA(CRETA)/PKR
Rs0.91767104
1 CRETA(CRETA)/KZT
1.74957904
1 CRETA(CRETA)/THB
฿0.10608048
1 CRETA(CRETA)/TWD
NT$0.0997964
1 CRETA(CRETA)/AED
د.إ0.01194952
1 CRETA(CRETA)/CHF
Fr0.00257224
1 CRETA(CRETA)/HKD
HK$0.02526656
1 CRETA(CRETA)/AMD
֏1.2403732
1 CRETA(CRETA)/MAD
.د.م0.02985752
1 CRETA(CRETA)/MXN
$0.06004064
1 CRETA(CRETA)/SAR
ريال0.01221
1 CRETA(CRETA)/ETB
Br0.47921808
1 CRETA(CRETA)/KES
KSh0.41947048
1 CRETA(CRETA)/JOD
د.أ0.002308504
1 CRETA(CRETA)/PLN
0.01181928
1 CRETA(CRETA)/RON
лв0.01413104
1 CRETA(CRETA)/SEK
kr0.03063896
1 CRETA(CRETA)/BGN
лв0.00543752
1 CRETA(CRETA)/HUF
Ft1.08460616
1 CRETA(CRETA)/CZK
0.06752944
1 CRETA(CRETA)/KWD
د.ك0.00099308
1 CRETA(CRETA)/ILS
0.01071224
1 CRETA(CRETA)/BOB
Bs0.02236872
1 CRETA(CRETA)/AZN
0.0055352
1 CRETA(CRETA)/TJS
SM0.0297924
1 CRETA(CRETA)/GEL
0.0087912
1 CRETA(CRETA)/AOA
Kz2.97894696
1 CRETA(CRETA)/BHD
.د.ب0.001227512
1 CRETA(CRETA)/BMD
$0.003256
1 CRETA(CRETA)/DKK
kr0.02077328
1 CRETA(CRETA)/HNL
L0.08511184
1 CRETA(CRETA)/MUR
0.14713864
1 CRETA(CRETA)/NAD
$0.05610088
1 CRETA(CRETA)/NOK
kr0.03275536
1 CRETA(CRETA)/NZD
$0.00566544
1 CRETA(CRETA)/PAB
B/.0.003256
1 CRETA(CRETA)/PGK
K0.01361008
1 CRETA(CRETA)/QAR
ر.ق0.01178672
1 CRETA(CRETA)/RSD
дин.0.32579536
1 CRETA(CRETA)/UZS
soʻm39.70731072
1 CRETA(CRETA)/ALL
L0.26907584
1 CRETA(CRETA)/ANG
ƒ0.00582824
1 CRETA(CRETA)/AWG
ƒ0.00582824
1 CRETA(CRETA)/BBD
$0.006512
1 CRETA(CRETA)/BAM
KM0.00543752
1 CRETA(CRETA)/BIF
Fr9.601944
1 CRETA(CRETA)/BND
$0.00420024
1 CRETA(CRETA)/BSD
$0.003256
1 CRETA(CRETA)/JMD
$0.52096
1 CRETA(CRETA)/KHR
13.024
1 CRETA(CRETA)/KMF
Fr1.377288
1 CRETA(CRETA)/LAK
70.78260728
1 CRETA(CRETA)/LKR
රු0.9821724
1 CRETA(CRETA)/MDL
L0.05466824
1 CRETA(CRETA)/MGA
Ar14.73300928
1 CRETA(CRETA)/MOP
P0.02595032
1 CRETA(CRETA)/MVR
0.0498168
1 CRETA(CRETA)/MWK
MK5.62347016
1 CRETA(CRETA)/MZN
MT0.2080584
1 CRETA(CRETA)/NPR
रु0.45792384
1 CRETA(CRETA)/PYG
22.928752
1 CRETA(CRETA)/RWF
Fr4.70492
1 CRETA(CRETA)/SBD
$0.02679688
1 CRETA(CRETA)/SCR
0.0465608
1 CRETA(CRETA)/SRD
$0.12776544
1 CRETA(CRETA)/SVC
$0.02835976
1 CRETA(CRETA)/SZL
L0.05606832
1 CRETA(CRETA)/TMT
m0.011396
1 CRETA(CRETA)/TND
د.ت0.009520544
1 CRETA(CRETA)/TTD
$0.021978
1 CRETA(CRETA)/UGX
Sh11.226688
1 CRETA(CRETA)/XAF
Fr1.82336
1 CRETA(CRETA)/XCD
$0.0087912
1 CRETA(CRETA)/XOF
Fr1.82336
1 CRETA(CRETA)/XPF
Fr0.328856
1 CRETA(CRETA)/BWP
P0.04327224
1 CRETA(CRETA)/BZD
$0.006512
1 CRETA(CRETA)/CVE
$0.3081804
1 CRETA(CRETA)/DJF
Fr0.576312
1 CRETA(CRETA)/DOP
$0.20506288
1 CRETA(CRETA)/DZD
د.ج0.42334512
1 CRETA(CRETA)/FJD
$0.00739112
1 CRETA(CRETA)/GNF
Fr28.06672
1 CRETA(CRETA)/GTQ
Q0.02481072
1 CRETA(CRETA)/GYD
$0.67815968
1 CRETA(CRETA)/ISK
kr0.39072

CRETA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CRETA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse CRETA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CRETA kohta

Kui palju on CRETA (CRETA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRETA hind USD on 0.003256 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRETA/USD hind?
Praegune hind CRETA/USD on $ 0.003256. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CRETA turukapitalisatsioon?
CRETA turukapitalisatsioon on $ 4.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRETA ringlev varu?
CRETA ringlev varu on 1.47B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRETA (ATH) hind?
CRETA saavutab ATH hinna summas 2.382079672694401 USD.
Mis oli kõigi aegade CRETA madalaim (ATL) hind?
CRETA nägi ATL hinda summas 0.002823386193634558 USD.
Milline on CRETA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRETA kauplemismaht on $ 57.32K USD.
Kas CRETA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRETA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRETA hinna ennustust.
