Creo Engine logo

Creo Engine hind(CREO)

1 CREO/USD reaalajas hind:

$0.0049968
$0.0049968$0.0049968
+1.77%1D
USD
Creo Engine (CREO) reaalajas hinnagraafik
Creo Engine (CREO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0047481
$ 0.0047481$ 0.0047481
24 h madal
$ 0.0050047
$ 0.0050047$ 0.0050047
24 h kõrge

$ 0.0047481
$ 0.0047481$ 0.0047481

$ 0.0050047
$ 0.0050047$ 0.0050047

$ 0.2026071197050018
$ 0.2026071197050018$ 0.2026071197050018

$ 0.000769553751057268
$ 0.000769553751057268$ 0.000769553751057268

+2.34%

+1.77%

-5.44%

-5.44%

Creo Engine (CREO) reaalajas hind on $ 0.0049968. Viimase 24 tunni jooksul CREO kaubeldud madalaim $ 0.0047481 ja kõrgeim $ 0.0050047 näitab aktiivset turu volatiivsust. CREOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2026071197050018 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000769553751057268.

Lüliajalise tootluse osas on CREO muutunud +2.34% viimase tunni jooksul, +1.77% 24 tunni vältel -5.44% viimase 7 päeva jooksul.

Creo Engine (CREO) – turuteave

No.1855

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 75.62K
$ 75.62K$ 75.62K

$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M

400.03M
400.03M 400.03M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

788,886,709
788,886,709 788,886,709

40.00%

BSC

Creo Engine praegune turukapitalisatsioon on $ 2.00M $ 75.62K 24 tunnise kauplemismahuga. CREO ringlev varu on 400.03M, mille koguvaru on 788886709. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.00M.

Creo Engine (CREO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Creo Engine tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000086905+1.77%
30 päeva$ -0.0021948-30.52%
60 päeva$ -0.0044776-47.26%
90 päeva$ -0.00519-50.95%
Creo Engine Hinnamuutus täna

Täna registreeris CREO muutuse $ +0.000086905 (+1.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Creo Engine 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0021948 (-30.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Creo Engine 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CREO $ -0.0044776 (-47.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Creo Engine 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00519 (-50.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Creo Engine (CREO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Creo Engine hinnaajaloo lehte.

Mis on Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Creo Engine investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CREO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Creo Engine kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Creo Engine ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Creo Engine hinna ennustus (USD)

Kui palju on Creo Engine (CREO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Creo Engine (CREO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Creo Engine nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Creo Engine hinna ennustust kohe!

Creo Engine (CREO) tokenoomika

Creo Engine (CREO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CREO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Creo Engine (CREO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Creo Engine osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Creo Engine osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CREO kohalike valuutade suhtes

1 Creo Engine(CREO)/VND
131.490792
1 Creo Engine(CREO)/AUD
A$0.007595136
1 Creo Engine(CREO)/GBP
0.003647664
1 Creo Engine(CREO)/EUR
0.00424728
1 Creo Engine(CREO)/USD
$0.0049968
1 Creo Engine(CREO)/MYR
RM0.021036528
1 Creo Engine(CREO)/TRY
0.203819472
1 Creo Engine(CREO)/JPY
¥0.7345296
1 Creo Engine(CREO)/ARS
ARS$6.480899568
1 Creo Engine(CREO)/RUB
0.398294928
1 Creo Engine(CREO)/INR
0.437269968
1 Creo Engine(CREO)/IDR
Rp80.593537104
1 Creo Engine(CREO)/KRW
6.939955584
1 Creo Engine(CREO)/PHP
0.28256904
1 Creo Engine(CREO)/EGP
￡E.0.241145568
1 Creo Engine(CREO)/BRL
R$0.02698272
1 Creo Engine(CREO)/CAD
C$0.006895584
1 Creo Engine(CREO)/BDT
0.606811392
1 Creo Engine(CREO)/NGN
7.663792032
1 Creo Engine(CREO)/UAH
0.205918128
1 Creo Engine(CREO)/VES
Bs0.674568
1 Creo Engine(CREO)/CLP
$4.8169152
1 Creo Engine(CREO)/PKR
Rs1.415493504
1 Creo Engine(CREO)/KZT
2.705317488
1 Creo Engine(CREO)/THB
฿0.16139664
1 Creo Engine(CREO)/TWD
NT$0.150053904
1 Creo Engine(CREO)/AED
د.إ0.018338256
1 Creo Engine(CREO)/CHF
Fr0.00399744
1 Creo Engine(CREO)/HKD
HK$0.039074976
1 Creo Engine(CREO)/AMD
֏1.910076768
1 Creo Engine(CREO)/MAD
.د.م0.044921232
1 Creo Engine(CREO)/MXN
$0.094289616
1 Creo Engine(CREO)/PLN
0.018188352
1 Creo Engine(CREO)/RON
лв0.021586176
1 Creo Engine(CREO)/SEK
kr0.04771944
1 Creo Engine(CREO)/BGN
лв0.008344656
1 Creo Engine(CREO)/HUF
Ft1.68691968
1 Creo Engine(CREO)/CZK
0.10443312
1 Creo Engine(CREO)/KWD
د.ك0.001524024
1 Creo Engine(CREO)/ILS
0.016839216
1 Creo Engine(CREO)/NOK
kr0.050917392
1 Creo Engine(CREO)/NZD
$0.008394624

Creo Engine ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Creo Engine võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Creo Engine ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Creo Engine kohta

Kui palju on Creo Engine (CREO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CREO hind USD on 0.0049968 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CREO/USD hind?
Praegune hind CREO/USD on $ 0.0049968. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Creo Engine turukapitalisatsioon?
CREO turukapitalisatsioon on $ 2.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CREO ringlev varu?
CREO ringlev varu on 400.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CREO (ATH) hind?
CREO saavutab ATH hinna summas 0.2026071197050018 USD.
Mis oli kõigi aegade CREO madalaim (ATL) hind?
CREO nägi ATL hinda summas 0.000769553751057268 USD.
Milline on CREO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CREO kauplemismaht on $ 75.62K USD.
Kas CREO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CREO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CREO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

