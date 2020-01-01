Cryptify AI (CRAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cryptify AI (CRAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cryptify AI (CRAI) teave Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Ametlik veebisait: https://cryptify.ai/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b Ostke CRAI kohe!

Cryptify AI (CRAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cryptify AI (CRAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002646092505672296 $ 0.002646092505672296 $ 0.002646092505672296 Praegune hind: $ 0.004846 $ 0.004846 $ 0.004846 Lisateave Cryptify AI (CRAI) hinna kohta

Cryptify AI (CRAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cryptify AI (CRAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRAI tokeni tokenoomikat, avastage CRAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CRAI Kas olete huvitatud Cryptify AI (CRAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CRAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CRAI MEXC-ist osta!

Cryptify AI (CRAI) hinna ajalugu CRAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CRAI hinna ajalugu kohe!

CRAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRAI võiks suunduda? Meie CRAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!