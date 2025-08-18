Rohkem infot CRAI

Cryptify AI hind(CRAI)

$0.004564
+0.19%1D
USD
Cryptify AI (CRAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:02:20 (UTC+8)

Cryptify AI (CRAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003939
24 h madal
$ 0.004904
24 h kõrge

$ 0.003939
$ 0.004904
$ 0.01184839117293923
$ 0.002646092505672296
-0.42%

+0.19%

+15.78%

+15.78%

Cryptify AI (CRAI) reaalajas hind on $ 0.004571. Viimase 24 tunni jooksul CRAI kaubeldud madalaim $ 0.003939 ja kõrgeim $ 0.004904 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01184839117293923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002646092505672296.

Lüliajalise tootluse osas on CRAI muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, +0.19% 24 tunni vältel +15.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cryptify AI (CRAI) – turuteave

No.1484

$ 4.41M
$ 56.19K
$ 4.57M
965.00M
1,000,000,000
ETH

Cryptify AI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.41M $ 56.19K 24 tunnise kauplemismahuga. CRAI ringlev varu on 965.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Cryptify AI (CRAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cryptify AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000866+0.19%
30 päeva$ +0.000597+15.02%
60 päeva$ +0.000681+17.50%
90 päeva$ -0.001196-20.74%
Cryptify AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris CRAI muutuse $ +0.00000866 (+0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cryptify AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000597 (+15.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cryptify AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRAI $ +0.000681 (+17.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cryptify AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001196 (-20.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cryptify AI (CRAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cryptify AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Cryptify AI (CRAI)

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Cryptify AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cryptify AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CRAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cryptify AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cryptify AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cryptify AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cryptify AI (CRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cryptify AI (CRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cryptify AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cryptify AI hinna ennustust kohe!

Cryptify AI (CRAI) tokenoomika

Cryptify AI (CRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cryptify AI (CRAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cryptify AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cryptify AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Cryptify AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cryptify AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Cryptify AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cryptify AI kohta

Kui palju on Cryptify AI (CRAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRAI hind USD on 0.004571 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRAI/USD hind?
Praegune hind CRAI/USD on $ 0.004571. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cryptify AI turukapitalisatsioon?
CRAI turukapitalisatsioon on $ 4.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRAI ringlev varu?
CRAI ringlev varu on 965.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAI (ATH) hind?
CRAI saavutab ATH hinna summas 0.01184839117293923 USD.
Mis oli kõigi aegade CRAI madalaim (ATL) hind?
CRAI nägi ATL hinda summas 0.002646092505672296 USD.
Milline on CRAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRAI kauplemismaht on $ 56.19K USD.
Kas CRAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:02:20 (UTC+8)

