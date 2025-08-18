Mis on Cryptify AI (CRAI)

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Cryptify AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cryptify AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida CRAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cryptify AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cryptify AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cryptify AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cryptify AI (CRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cryptify AI (CRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cryptify AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cryptify AI hinna ennustust kohe!

Cryptify AI (CRAI) tokenoomika

Cryptify AI (CRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cryptify AI (CRAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cryptify AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cryptify AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CRAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cryptify AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cryptify AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cryptify AI kohta Kui palju on Cryptify AI (CRAI) tänapäeval väärt? Reaalajas CRAI hind USD on 0.004571 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRAI/USD hind? $ 0.004571 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cryptify AI turukapitalisatsioon? CRAI turukapitalisatsioon on $ 4.41M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRAI ringlev varu? CRAI ringlev varu on 965.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAI (ATH) hind? CRAI saavutab ATH hinna summas 0.01184839117293923 USD . Mis oli kõigi aegade CRAI madalaim (ATL) hind? CRAI nägi ATL hinda summas 0.002646092505672296 USD . Milline on CRAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRAI kauplemismaht on $ 56.19K USD . Kas CRAI sel aastal kõrgemale ka suundub? CRAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAI hinna ennustust

Cryptify AI (CRAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.