Cryptify AI (CRAI) reaalajas hind on $ 0.004571. Viimase 24 tunni jooksul CRAI kaubeldud madalaim $ 0.003939 ja kõrgeim $ 0.004904 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01184839117293923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002646092505672296.
Lüliajalise tootluse osas on CRAI muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, +0.19% 24 tunni vältel +15.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cryptify AI (CRAI) – turuteave
No.1484
$ 4.41M
$ 4.41M
$ 56.19K
$ 56.19K
$ 4.57M
$ 4.57M
965.00M
965.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH
Cryptify AI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.41M$ 56.19K 24 tunnise kauplemismahuga. CRAI ringlev varu on 965.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Cryptify AI (CRAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cryptify AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000866
+0.19%
30 päeva
$ +0.000597
+15.02%
60 päeva
$ +0.000681
+17.50%
90 päeva
$ -0.001196
-20.74%
Cryptify AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris CRAI muutuse $ +0.00000866 (+0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cryptify AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000597 (+15.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cryptify AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CRAI $ +0.000681 (+17.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cryptify AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001196 (-20.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cryptify AI (CRAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.
Cryptify AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cryptify AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CRAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Cryptify AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cryptify AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Cryptify AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cryptify AI (CRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cryptify AI (CRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cryptify AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cryptify AI (CRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cryptify AI (CRAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Cryptify AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cryptify AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
