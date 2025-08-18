Rohkem infot CPFC

Crystal Palace FT hind(CPFC)

$0.0373
+0.45%1D
Crystal Palace FT (CPFC) reaalajas hinnagraafik
Crystal Palace FT (CPFC) hinna teave (USD)

Crystal Palace FT (CPFC) reaalajas hind on $ 0.03729. Viimase 24 tunni jooksul CPFC kaubeldud madalaim $ 0.03339 ja kõrgeim $ 0.03731 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on CPFC muutunud +0.64% viimase tunni jooksul, +0.45% 24 tunni vältel +27.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crystal Palace FT (CPFC) – turuteave

CHZ

Crystal Palace FT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.77K 24 tunnise kauplemismahuga. CPFC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 372.90K.

Crystal Palace FT (CPFC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Crystal Palace FT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001671+0.45%
30 päeva$ +0.00424+12.82%
60 päeva$ +0.00547+17.19%
90 päeva$ -0.00416-10.04%
Crystal Palace FT Hinnamuutus täna

Täna registreeris CPFC muutuse $ +0.0001671 (+0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Crystal Palace FT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00424 (+12.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Crystal Palace FT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CPFC $ +0.00547 (+17.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Crystal Palace FT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00416 (-10.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Crystal Palace FT (CPFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Crystal Palace FT hinnaajaloo lehte.

Mis on Crystal Palace FT (CPFC)

The CPFC Fan Token allows Crystal Palace FC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and experiences that money can’t buy.

Crystal Palace FT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Crystal Palace FT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CPFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Crystal Palace FT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Crystal Palace FT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Crystal Palace FT hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crystal Palace FT (CPFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crystal Palace FT (CPFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crystal Palace FT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crystal Palace FT hinna ennustust kohe!

Crystal Palace FT (CPFC) tokenoomika

Crystal Palace FT (CPFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Crystal Palace FT (CPFC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Crystal Palace FT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Crystal Palace FT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crystal Palace FT kohta

Kui palju on Crystal Palace FT (CPFC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CPFC hind USD on 0.03729 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CPFC/USD hind?
Praegune hind CPFC/USD on $ 0.03729. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crystal Palace FT turukapitalisatsioon?
CPFC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CPFC ringlev varu?
CPFC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPFC (ATH) hind?
CPFC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CPFC madalaim (ATL) hind?
CPFC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CPFC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CPFC kauplemismaht on $ 55.77K USD.
Kas CPFC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CPFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPFC hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 CPFC = 0.03728 USD

