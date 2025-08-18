Crystal Palace FT (CPFC) reaalajas hind on $ 0.03729. Viimase 24 tunni jooksul CPFC kaubeldud madalaim $ 0.03339 ja kõrgeim $ 0.03731 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPFCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on CPFC muutunud +0.64% viimase tunni jooksul, +0.45% 24 tunni vältel +27.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Crystal Palace FT (CPFC) – turuteave
Crystal Palace FT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.77K 24 tunnise kauplemismahuga. CPFC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 372.90K.
Crystal Palace FT (CPFC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Crystal Palace FT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001671
+0.45%
30 päeva
$ +0.00424
+12.82%
60 päeva
$ +0.00547
+17.19%
90 päeva
$ -0.00416
-10.04%
Crystal Palace FT Hinnamuutus täna
Täna registreeris CPFC muutuse $ +0.0001671 (+0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Crystal Palace FT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00424 (+12.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Crystal Palace FT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CPFC $ +0.00547 (+17.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Crystal Palace FT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00416 (-10.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Crystal Palace FT (CPFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The CPFC Fan Token allows Crystal Palace FC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and experiences that money can’t buy.
Crystal Palace FT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Crystal Palace FT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CPFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Crystal Palace FT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Crystal Palace FT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Crystal Palace FT hinna ennustus (USD)
Kui palju on Crystal Palace FT (CPFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crystal Palace FT (CPFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crystal Palace FT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Crystal Palace FT (CPFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Crystal Palace FT (CPFC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Crystal Palace FT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Crystal Palace FT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.