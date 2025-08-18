Rohkem infot COREUM

Coreum hind(COREUM)

1 COREUM/USD reaalajas hind:

$0.1757
$0.1757
0.00%1D
USD
Coreum (COREUM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:02:06 (UTC+8)

Coreum (COREUM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.16689
$ 0.16689
24 h madal
$ 0.17712
$ 0.17712
24 h kõrge

$ 0.16689
$ 0.16689

$ 0.17712
$ 0.17712

$ 11.416925823380323
$ 11.416925823380323

$ 0.054716827656712486
$ 0.054716827656712486

+0.46%

0.00%

-6.66%

-6.66%

Coreum (COREUM) reaalajas hind on $ 0.1757. Viimase 24 tunni jooksul COREUM kaubeldud madalaim $ 0.16689 ja kõrgeim $ 0.17712 näitab aktiivset turu volatiivsust. COREUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.416925823380323 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.054716827656712486.

Lüliajalise tootluse osas on COREUM muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coreum (COREUM) – turuteave

No.496

$ 67.61M
$ 67.61M

$ 124.63K
$ 124.63K

$ 95.87M
$ 95.87M

384.79M
384.79M

545,674,243
545,674,243

XRP

Coreum praegune turukapitalisatsioon on $ 67.61M $ 124.63K 24 tunnise kauplemismahuga. COREUM ringlev varu on 384.79M, mille koguvaru on 545674243. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Coreum (COREUM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Coreum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.02797+18.93%
60 päeva$ +0.05005+39.83%
90 päeva$ +0.03762+27.24%
Coreum Hinnamuutus täna

Täna registreeris COREUM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Coreum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02797 (+18.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Coreum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COREUM $ +0.05005 (+39.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Coreum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03762 (+27.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Coreum (COREUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Coreum hinnaajaloo lehte.

Mis on Coreum (COREUM)

Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

Coreum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Coreum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COREUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Coreum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Coreum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Coreum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coreum (COREUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coreum (COREUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coreum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coreum hinna ennustust kohe!

Coreum (COREUM) tokenoomika

Coreum (COREUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COREUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Coreum (COREUM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Coreum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Coreum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COREUM kohalike valuutade suhtes

1 Coreum(COREUM)/VND
4,623.5455
1 Coreum(COREUM)/AUD
A$0.267064
1 Coreum(COREUM)/GBP
0.128261
1 Coreum(COREUM)/EUR
0.149345
1 Coreum(COREUM)/USD
$0.1757
1 Coreum(COREUM)/MYR
RM0.739697
1 Coreum(COREUM)/TRY
7.166803
1 Coreum(COREUM)/JPY
¥25.8279
1 Coreum(COREUM)/ARS
ARS$227.884657
1 Coreum(COREUM)/RUB
14.005047
1 Coreum(COREUM)/INR
15.375507
1 Coreum(COREUM)/IDR
Rp2,833.870571
1 Coreum(COREUM)/KRW
244.026216
1 Coreum(COREUM)/PHP
9.935835
1 Coreum(COREUM)/EGP
￡E.8.479282
1 Coreum(COREUM)/BRL
R$0.94878
1 Coreum(COREUM)/CAD
C$0.242466
1 Coreum(COREUM)/BDT
21.337008
1 Coreum(COREUM)/NGN
269.478118
1 Coreum(COREUM)/UAH
7.240597
1 Coreum(COREUM)/VES
Bs23.7195
1 Coreum(COREUM)/CLP
$169.3748
1 Coreum(COREUM)/PKR
Rs49.772296
1 Coreum(COREUM)/KZT
95.125737
1 Coreum(COREUM)/THB
฿5.67511
1 Coreum(COREUM)/TWD
NT$5.276271
1 Coreum(COREUM)/AED
د.إ0.644819
1 Coreum(COREUM)/CHF
Fr0.14056
1 Coreum(COREUM)/HKD
HK$1.373974
1 Coreum(COREUM)/AMD
֏67.163082
1 Coreum(COREUM)/MAD
.د.م1.579543
1 Coreum(COREUM)/MXN
$3.315459
1 Coreum(COREUM)/PLN
0.639548
1 Coreum(COREUM)/RON
лв0.759024
1 Coreum(COREUM)/SEK
kr1.677935
1 Coreum(COREUM)/BGN
лв0.293419
1 Coreum(COREUM)/HUF
Ft59.31632
1 Coreum(COREUM)/CZK
3.67213
1 Coreum(COREUM)/KWD
د.ك0.0535885
1 Coreum(COREUM)/ILS
0.592109
1 Coreum(COREUM)/NOK
kr1.790383
1 Coreum(COREUM)/NZD
$0.295176

Coreum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Coreum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Coreum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coreum kohta

Kui palju on Coreum (COREUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas COREUM hind USD on 0.1757 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COREUM/USD hind?
Praegune hind COREUM/USD on $ 0.1757. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coreum turukapitalisatsioon?
COREUM turukapitalisatsioon on $ 67.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COREUM ringlev varu?
COREUM ringlev varu on 384.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COREUM (ATH) hind?
COREUM saavutab ATH hinna summas 11.416925823380323 USD.
Mis oli kõigi aegade COREUM madalaim (ATL) hind?
COREUM nägi ATL hinda summas 0.054716827656712486 USD.
Milline on COREUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COREUM kauplemismaht on $ 124.63K USD.
Kas COREUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
COREUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COREUM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:02:06 (UTC+8)

Coreum (COREUM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 COREUM = 0.1757 USD

$0.1757
