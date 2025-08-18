Coreum (COREUM) reaalajas hind on $ 0.1757. Viimase 24 tunni jooksul COREUM kaubeldud madalaim $ 0.16689 ja kõrgeim $ 0.17712 näitab aktiivset turu volatiivsust. COREUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.416925823380323 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.054716827656712486.
Lüliajalise tootluse osas on COREUM muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Coreum (COREUM) – turuteave
No.496
XRP
Coreum praegune turukapitalisatsioon on $ 67.61M$ 124.63K 24 tunnise kauplemismahuga. COREUM ringlev varu on 384.79M, mille koguvaru on 545674243. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Coreum (COREUM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Coreum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.02797
+18.93%
60 päeva
$ +0.05005
+39.83%
90 päeva
$ +0.03762
+27.24%
Coreum Hinnamuutus täna
Täna registreeris COREUM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Coreum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02797 (+18.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Coreum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COREUM $ +0.05005 (+39.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Coreum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03762 (+27.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Coreum (COREUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.
Coreum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Coreum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida COREUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Coreum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Coreum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Coreum hinna ennustus (USD)
Kui palju on Coreum (COREUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coreum (COREUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coreum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Coreum (COREUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COREUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Coreum (COREUM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Coreum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Coreum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
