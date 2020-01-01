Coral Protocol (CORAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coral Protocol (CORAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coral Protocol (CORAL) teave CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously. Ametlik veebisait: https://www.coralprotocol.org Valge raamat: https://arxiv.org/abs/2505.00749 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CoRAitPvr9seu5F9Hk39vbjqA1o1XuoryHjSk1Z1q2mo Ostke CORAL kohe!

Coral Protocol (CORAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coral Protocol (CORAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.71M $ 17.71M $ 17.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.003575 $ 0.003575 $ 0.003575 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 Praegune hind: $ 0.001771 $ 0.001771 $ 0.001771 Lisateave Coral Protocol (CORAL) hinna kohta

Coral Protocol (CORAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coral Protocol (CORAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CORAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CORAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CORAL tokeni tokenoomikat, avastage CORAL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CORAL Kas olete huvitatud Coral Protocol (CORAL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CORAL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CORAL MEXC-ist osta!

Coral Protocol (CORAL) hinna ajalugu CORAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CORAL hinna ajalugu kohe!

CORAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CORAL võiks suunduda? Meie CORAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CORAL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!