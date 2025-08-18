Rohkem infot CORAL

CORAL Hinnainfo

CORAL Valge raamat

CORAL Ametlik veebisait

CORAL Tokenoomika

CORAL Hinnaprognoos

CORAL Ajalugu

CORAL – ostujuhend

CORAL-usaldusraha valuutakonverter

CORAL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Coral Protocol logo

Coral Protocol hind(CORAL)

1 CORAL/USD reaalajas hind:

$0.001278
$0.001278$0.001278
-1.16%1D
USD
Coral Protocol (CORAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:16:42 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001246
$ 0.001246$ 0.001246
24 h madal
$ 0.001307
$ 0.001307$ 0.001307
24 h kõrge

$ 0.001246
$ 0.001246$ 0.001246

$ 0.001307
$ 0.001307$ 0.001307

$ 0.003473618541638876
$ 0.003473618541638876$ 0.003473618541638876

$ 0.000322065226668754
$ 0.000322065226668754$ 0.000322065226668754

-1.31%

-1.16%

-38.73%

-38.73%

Coral Protocol (CORAL) reaalajas hind on $ 0.001283. Viimase 24 tunni jooksul CORAL kaubeldud madalaim $ 0.001246 ja kõrgeim $ 0.001307 näitab aktiivset turu volatiivsust. CORALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003473618541638876 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000322065226668754.

Lüliajalise tootluse osas on CORAL muutunud -1.31% viimase tunni jooksul, -1.16% 24 tunni vältel -38.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coral Protocol (CORAL) – turuteave

No.3952

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 78.91K
$ 78.91K$ 78.91K

$ 12.83M
$ 12.83M$ 12.83M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SOL

Coral Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 78.91K 24 tunnise kauplemismahuga. CORAL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.83M.

Coral Protocol (CORAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Coral Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000015-1.16%
30 päeva$ -0.000225-14.93%
60 päeva$ -0.000179-12.25%
90 päeva$ -0.001196-48.25%
Coral Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris CORAL muutuse $ -0.000015 (-1.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Coral Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000225 (-14.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Coral Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CORAL $ -0.000179 (-12.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Coral Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001196 (-48.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Coral Protocol (CORAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Coral Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Coral Protocol (CORAL)

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Coral Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Coral Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CORAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Coral Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Coral Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Coral Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coral Protocol (CORAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coral Protocol (CORAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coral Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coral Protocol hinna ennustust kohe!

Coral Protocol (CORAL) tokenoomika

Coral Protocol (CORAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CORAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Coral Protocol (CORAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Coral Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Coral Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CORAL kohalike valuutade suhtes

1 Coral Protocol(CORAL)/VND
33.762145
1 Coral Protocol(CORAL)/AUD
A$0.00195016
1 Coral Protocol(CORAL)/GBP
0.00093659
1 Coral Protocol(CORAL)/EUR
0.00109055
1 Coral Protocol(CORAL)/USD
$0.001283
1 Coral Protocol(CORAL)/MYR
RM0.00540143
1 Coral Protocol(CORAL)/TRY
0.05233357
1 Coral Protocol(CORAL)/JPY
¥0.188601
1 Coral Protocol(CORAL)/ARS
ARS$1.66406383
1 Coral Protocol(CORAL)/RUB
0.10226793
1 Coral Protocol(CORAL)/INR
0.11227533
1 Coral Protocol(CORAL)/IDR
Rp20.69354549
1 Coral Protocol(CORAL)/KRW
1.78193304
1 Coral Protocol(CORAL)/PHP
0.07255365
1 Coral Protocol(CORAL)/EGP
￡E.0.06191758
1 Coral Protocol(CORAL)/BRL
R$0.0069282
1 Coral Protocol(CORAL)/CAD
C$0.00177054
1 Coral Protocol(CORAL)/BDT
0.15580752
1 Coral Protocol(CORAL)/NGN
1.96778842
1 Coral Protocol(CORAL)/UAH
0.05287243
1 Coral Protocol(CORAL)/VES
Bs0.173205
1 Coral Protocol(CORAL)/CLP
$1.236812
1 Coral Protocol(CORAL)/PKR
Rs0.36344824
1 Coral Protocol(CORAL)/KZT
0.69462903
1 Coral Protocol(CORAL)/THB
฿0.0414409
1 Coral Protocol(CORAL)/TWD
NT$0.03852849
1 Coral Protocol(CORAL)/AED
د.إ0.00470861
1 Coral Protocol(CORAL)/CHF
Fr0.0010264
1 Coral Protocol(CORAL)/HKD
HK$0.01003306
1 Coral Protocol(CORAL)/AMD
֏0.49043958
1 Coral Protocol(CORAL)/MAD
.د.م0.01153417
1 Coral Protocol(CORAL)/MXN
$0.02421021
1 Coral Protocol(CORAL)/PLN
0.00467012
1 Coral Protocol(CORAL)/RON
лв0.00554256
1 Coral Protocol(CORAL)/SEK
kr0.01225265
1 Coral Protocol(CORAL)/BGN
лв0.00214261
1 Coral Protocol(CORAL)/HUF
Ft0.4331408
1 Coral Protocol(CORAL)/CZK
0.0268147
1 Coral Protocol(CORAL)/KWD
د.ك0.000391315
1 Coral Protocol(CORAL)/ILS
0.00432371
1 Coral Protocol(CORAL)/NOK
kr0.01307377
1 Coral Protocol(CORAL)/NZD
$0.00215544

Coral Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Coral Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Coral Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coral Protocol kohta

Kui palju on Coral Protocol (CORAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CORAL hind USD on 0.001283 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CORAL/USD hind?
Praegune hind CORAL/USD on $ 0.001283. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coral Protocol turukapitalisatsioon?
CORAL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CORAL ringlev varu?
CORAL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CORAL (ATH) hind?
CORAL saavutab ATH hinna summas 0.003473618541638876 USD.
Mis oli kõigi aegade CORAL madalaim (ATL) hind?
CORAL nägi ATL hinda summas 0.000322065226668754 USD.
Milline on CORAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CORAL kauplemismaht on $ 78.91K USD.
Kas CORAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CORAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CORAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:16:42 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CORAL/USD kalkulaator

Summa

CORAL
CORAL
USD
USD

1 CORAL = 0.001283 USD

Kauplemine: CORAL

CORALUSDT
$0.001278
$0.001278$0.001278
-1.54%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu