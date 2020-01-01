COQ INU (COQ) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi COQ INU (COQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

COQ INU (COQ) teave

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

Ametlik veebisait:
https://www.coqinu.com/
Valge raamat:
https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d
Plokiahela Explorer:
https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114

COQ INU (COQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage COQ INU (COQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 39.58M
$ 39.58M$ 39.58M
Koguvaru:
$ 69.42T
$ 69.42T$ 69.42T
Ringlev varu:
$ 69.42T
$ 69.42T$ 69.42T
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 39.58M
$ 39.58M$ 39.58M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0000058
$ 0.0000058$ 0.0000058
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000000000320111495
$ 0.000000000320111495$ 0.000000000320111495
Praegune hind:
$ 0.0000005702
$ 0.0000005702$ 0.0000005702

COQ INU (COQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

COQ INU (COQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate COQ tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

COQ tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate COQ tokeni tokenoomikat, avastage COQ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COQ

Kas olete huvitatud COQ INU (COQ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COQ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

COQ INU (COQ) hinna ajalugu

COQ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

COQ – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu COQ võiks suunduda? Meie COQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.