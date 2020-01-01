COQ INU (COQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi COQ INU (COQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

COQ INU (COQ) teave Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Ametlik veebisait: https://www.coqinu.com/ Valge raamat: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Ostke COQ kohe!

COQ INU (COQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage COQ INU (COQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.58M $ 39.58M $ 39.58M Koguvaru: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Ringlev varu: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.58M $ 39.58M $ 39.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Praegune hind: $ 0.0000005702 $ 0.0000005702 $ 0.0000005702 Lisateave COQ INU (COQ) hinna kohta

COQ INU (COQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud COQ INU (COQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COQ tokeni tokenoomikat, avastage COQ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COQ Kas olete huvitatud COQ INU (COQ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COQ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas COQ MEXC-ist osta!

COQ INU (COQ) hinna ajalugu COQ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COQ hinna ajalugu kohe!

COQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COQ võiks suunduda? Meie COQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COQ tokeni hinna ennustust kohe!

