1 COMBO/USD reaalajas hind:

$0.006922
$0.006922$0.006922
-0.04%1D
USD
COMBO (COMBO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:32:37 (UTC+8)

COMBO (COMBO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006758
$ 0.006758$ 0.006758
24 h madal
$ 0.007486
$ 0.007486$ 0.007486
24 h kõrge

$ 0.006758
$ 0.006758$ 0.006758

$ 0.007486
$ 0.007486$ 0.007486

$ 6.0418877088381455
$ 6.0418877088381455$ 6.0418877088381455

$ 0.00019365616528
$ 0.00019365616528$ 0.00019365616528

0.00%

-0.04%

-4.57%

-4.57%

COMBO (COMBO) reaalajas hind on $ 0.006922. Viimase 24 tunni jooksul COMBO kaubeldud madalaim $ 0.006758 ja kõrgeim $ 0.007486 näitab aktiivset turu volatiivsust. COMBOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.0418877088381455 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00019365616528.

Lüliajalise tootluse osas on COMBO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -4.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COMBO (COMBO) – turuteave

No.2384

$ 584.99K
$ 584.99K$ 584.99K

$ 54.81K
$ 54.81K$ 54.81K

$ 692.20K
$ 692.20K$ 692.20K

84.51M
84.51M 84.51M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

COMBO praegune turukapitalisatsioon on $ 584.99K $ 54.81K 24 tunnise kauplemismahuga. COMBO ringlev varu on 84.51M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

COMBO (COMBO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse COMBO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000277-0.04%
30 päeva$ -0.00135-16.33%
60 päeva$ -0.002028-22.66%
90 päeva$ -0.008126-54.01%
COMBO Hinnamuutus täna

Täna registreeris COMBO muutuse $ -0.00000277 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

COMBO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00135 (-16.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

COMBO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COMBO $ -0.002028 (-22.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

COMBO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.008126 (-54.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada COMBO (COMBO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe COMBO hinnaajaloo lehte.

Mis on COMBO (COMBO)

COMBO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COMBO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COMBO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse COMBO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COMBO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COMBO hinna ennustus (USD)

Kui palju on COMBO (COMBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COMBO (COMBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COMBO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COMBO hinna ennustust kohe!

COMBO (COMBO) tokenoomika

COMBO (COMBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COMBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COMBO (COMBO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COMBO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COMBO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COMBO kohalike valuutade suhtes

1 COMBO(COMBO)/VND
182.15243
1 COMBO(COMBO)/AUD
A$0.01059066
1 COMBO(COMBO)/GBP
0.00505306
1 COMBO(COMBO)/EUR
0.0058837
1 COMBO(COMBO)/USD
$0.006922
1 COMBO(COMBO)/MYR
RM0.02914162
1 COMBO(COMBO)/TRY
0.28234838
1 COMBO(COMBO)/JPY
¥1.017534
1 COMBO(COMBO)/ARS
ARS$8.97790322
1 COMBO(COMBO)/RUB
0.5520295
1 COMBO(COMBO)/INR
0.60574422
1 COMBO(COMBO)/IDR
Rp111.64514566
1 COMBO(COMBO)/KRW
9.61382736
1 COMBO(COMBO)/PHP
0.3914391
1 COMBO(COMBO)/EGP
￡E.0.33419416
1 COMBO(COMBO)/BRL
R$0.0373788
1 COMBO(COMBO)/CAD
C$0.00955236
1 COMBO(COMBO)/BDT
0.84060768
1 COMBO(COMBO)/NGN
10.61654828
1 COMBO(COMBO)/UAH
0.28525562
1 COMBO(COMBO)/VES
Bs0.93447
1 COMBO(COMBO)/CLP
$6.672808
1 COMBO(COMBO)/PKR
Rs1.96086416
1 COMBO(COMBO)/KZT
3.74764002
1 COMBO(COMBO)/THB
฿0.2242728
1 COMBO(COMBO)/TWD
NT$0.20786766
1 COMBO(COMBO)/AED
د.إ0.02540374
1 COMBO(COMBO)/CHF
Fr0.0055376
1 COMBO(COMBO)/HKD
HK$0.05413004
1 COMBO(COMBO)/AMD
֏2.64600372
1 COMBO(COMBO)/MAD
.د.م0.06222878
1 COMBO(COMBO)/MXN
$0.12964906
1 COMBO(COMBO)/PLN
0.02519608
1 COMBO(COMBO)/RON
лв0.02990304
1 COMBO(COMBO)/SEK
kr0.06603588
1 COMBO(COMBO)/BGN
лв0.01155974
1 COMBO(COMBO)/HUF
Ft2.33845926
1 COMBO(COMBO)/CZK
0.14494668
1 COMBO(COMBO)/KWD
د.ك0.00211121
1 COMBO(COMBO)/ILS
0.02332714
1 COMBO(COMBO)/NOK
kr0.07039674
1 COMBO(COMBO)/NZD
$0.01162896

COMBO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COMBO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse COMBO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COMBO kohta

Kui palju on COMBO (COMBO) tänapäeval väärt?
Reaalajas COMBO hind USD on 0.006922 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COMBO/USD hind?
Praegune hind COMBO/USD on $ 0.006922. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COMBO turukapitalisatsioon?
COMBO turukapitalisatsioon on $ 584.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COMBO ringlev varu?
COMBO ringlev varu on 84.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COMBO (ATH) hind?
COMBO saavutab ATH hinna summas 6.0418877088381455 USD.
Mis oli kõigi aegade COMBO madalaim (ATL) hind?
COMBO nägi ATL hinda summas 0.00019365616528 USD.
Milline on COMBO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COMBO kauplemismaht on $ 54.81K USD.
Kas COMBO sel aastal kõrgemale ka suundub?
COMBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COMBO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:32:37 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

