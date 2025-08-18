COMAI (COMAI) reaalajas hind on $ 0.01123. Viimase 24 tunni jooksul COMAI kaubeldud madalaim $ 0.01038 ja kõrgeim $ 0.01172 näitab aktiivset turu volatiivsust. COMAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.418515268160687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018996619659761273.
Lüliajalise tootluse osas on COMAI muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, +0.17% 24 tunni vältel -14.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
COMAI (COMAI) – turuteave
$ 799.13K
$ 1.99K
$ 1.90M
71.16M
169,420,000
169,420,000
42.00%
COMAI
COMAI praegune turukapitalisatsioon on $ 799.13K$ 1.99K 24 tunnise kauplemismahuga. COMAI ringlev varu on 71.16M, mille koguvaru on 169420000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.90M.
COMAI (COMAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse COMAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000191
+0.17%
30 päeva
$ -0.00635
-36.13%
60 päeva
$ -0.01766
-61.13%
90 päeva
$ -0.03198
-74.02%
COMAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris COMAI muutuse $ +0.0000191 (+0.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
COMAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00635 (-36.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
COMAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COMAI $ -0.01766 (-61.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
COMAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03198 (-74.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada COMAI (COMAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.
COMAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on COMAI (COMAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COMAI (COMAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COMAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
COMAI (COMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
