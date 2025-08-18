Rohkem infot COMAI

COMAI Hinnainfo

COMAI Ametlik veebisait

COMAI Tokenoomika

COMAI Hinnaprognoos

COMAI Ajalugu

COMAI – ostujuhend

COMAI-usaldusraha valuutakonverter

COMAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

COMAI logo

COMAI hind(COMAI)

1 COMAI/USD reaalajas hind:

$0.01123
$0.01123$0.01123
+0.17%1D
USD
COMAI (COMAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:22:37 (UTC+8)

COMAI (COMAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01038
$ 0.01038$ 0.01038
24 h madal
$ 0.01172
$ 0.01172$ 0.01172
24 h kõrge

$ 0.01038
$ 0.01038$ 0.01038

$ 0.01172
$ 0.01172$ 0.01172

$ 4.418515268160687
$ 4.418515268160687$ 4.418515268160687

$ 0.018996619659761273
$ 0.018996619659761273$ 0.018996619659761273

-0.80%

+0.17%

-14.54%

-14.54%

COMAI (COMAI) reaalajas hind on $ 0.01123. Viimase 24 tunni jooksul COMAI kaubeldud madalaim $ 0.01038 ja kõrgeim $ 0.01172 näitab aktiivset turu volatiivsust. COMAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.418515268160687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018996619659761273.

Lüliajalise tootluse osas on COMAI muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, +0.17% 24 tunni vältel -14.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COMAI (COMAI) – turuteave

No.1577

$ 799.13K
$ 799.13K$ 799.13K

$ 1.99K
$ 1.99K$ 1.99K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

71.16M
71.16M 71.16M

169,420,000
169,420,000 169,420,000

169,420,000
169,420,000 169,420,000

42.00%

COMAI

COMAI praegune turukapitalisatsioon on $ 799.13K $ 1.99K 24 tunnise kauplemismahuga. COMAI ringlev varu on 71.16M, mille koguvaru on 169420000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.90M.

COMAI (COMAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse COMAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000191+0.17%
30 päeva$ -0.00635-36.13%
60 päeva$ -0.01766-61.13%
90 päeva$ -0.03198-74.02%
COMAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris COMAI muutuse $ +0.0000191 (+0.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

COMAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00635 (-36.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

COMAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COMAI $ -0.01766 (-61.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

COMAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03198 (-74.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada COMAI (COMAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe COMAI hinnaajaloo lehte.

Mis on COMAI (COMAI)

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

COMAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COMAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COMAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse COMAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COMAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COMAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on COMAI (COMAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COMAI (COMAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COMAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COMAI hinna ennustust kohe!

COMAI (COMAI) tokenoomika

COMAI (COMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COMAI (COMAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COMAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COMAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COMAI kohalike valuutade suhtes

1 COMAI(COMAI)/VND
295.51745
1 COMAI(COMAI)/AUD
A$0.0170696
1 COMAI(COMAI)/GBP
0.0081979
1 COMAI(COMAI)/EUR
0.0095455
1 COMAI(COMAI)/USD
$0.01123
1 COMAI(COMAI)/MYR
RM0.0472783
1 COMAI(COMAI)/TRY
0.4580717
1 COMAI(COMAI)/JPY
¥1.65081
1 COMAI(COMAI)/ARS
ARS$14.5654223
1 COMAI(COMAI)/RUB
0.8951433
1 COMAI(COMAI)/INR
0.9827373
1 COMAI(COMAI)/IDR
Rp181.1290069
1 COMAI(COMAI)/KRW
15.5971224
1 COMAI(COMAI)/PHP
0.6350565
1 COMAI(COMAI)/EGP
￡E.0.5419598
1 COMAI(COMAI)/BRL
R$0.060642
1 COMAI(COMAI)/CAD
C$0.0154974
1 COMAI(COMAI)/BDT
1.3637712
1 COMAI(COMAI)/NGN
17.2239002
1 COMAI(COMAI)/UAH
0.4627883
1 COMAI(COMAI)/VES
Bs1.51605
1 COMAI(COMAI)/CLP
$10.82572
1 COMAI(COMAI)/PKR
Rs3.1812344
1 COMAI(COMAI)/KZT
6.0800343
1 COMAI(COMAI)/THB
฿0.3637397
1 COMAI(COMAI)/TWD
NT$0.3372369
1 COMAI(COMAI)/AED
د.إ0.0412141
1 COMAI(COMAI)/CHF
Fr0.008984
1 COMAI(COMAI)/HKD
HK$0.0878186
1 COMAI(COMAI)/AMD
֏4.2927798
1 COMAI(COMAI)/MAD
.د.م0.1009577
1 COMAI(COMAI)/MXN
$0.2119101
1 COMAI(COMAI)/PLN
0.0408772
1 COMAI(COMAI)/RON
лв0.0485136
1 COMAI(COMAI)/SEK
kr0.1072465
1 COMAI(COMAI)/BGN
лв0.0187541
1 COMAI(COMAI)/HUF
Ft3.791248
1 COMAI(COMAI)/CZK
0.234707
1 COMAI(COMAI)/KWD
د.ك0.00342515
1 COMAI(COMAI)/ILS
0.0378451
1 COMAI(COMAI)/NOK
kr0.1144337
1 COMAI(COMAI)/NZD
$0.0188664

COMAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COMAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse COMAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COMAI kohta

Kui palju on COMAI (COMAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas COMAI hind USD on 0.01123 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COMAI/USD hind?
Praegune hind COMAI/USD on $ 0.01123. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COMAI turukapitalisatsioon?
COMAI turukapitalisatsioon on $ 799.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COMAI ringlev varu?
COMAI ringlev varu on 71.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COMAI (ATH) hind?
COMAI saavutab ATH hinna summas 4.418515268160687 USD.
Mis oli kõigi aegade COMAI madalaim (ATL) hind?
COMAI nägi ATL hinda summas 0.018996619659761273 USD.
Milline on COMAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COMAI kauplemismaht on $ 1.99K USD.
Kas COMAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
COMAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COMAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:22:37 (UTC+8)

COMAI (COMAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

COMAI/USD kalkulaator

Summa

COMAI
COMAI
USD
USD

1 COMAI = 0.01123 USD

Kauplemine: COMAI

COMAIUSDT
$0.01123
$0.01123$0.01123
+0.17%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu