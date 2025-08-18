COM3 (COM3) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COM3 kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. COM3kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on COM3 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
COM3 (COM3) – turuteave
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
COM3 praegune turukapitalisatsioon on ---- 24 tunnise kauplemismahuga. COM3 ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
COM3 (COM3) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse COM3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
No Data
COM3 Hinnamuutus täna
Täna registreeris COM3 muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
COM3 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
COM3 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COM3 -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
COM3 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Mis on COM3 (COM3)
Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.
COM3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COM3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida COM3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse COM3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COM3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
COM3 hinna ennustus (USD)
Kui palju on COM3 (COM3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COM3 (COM3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COM3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
COM3 (COM3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COM3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
COM3 (COM3) ostujuhend
Kas otsite, kuidas COM3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COM3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
COM3 kohalike valuutade suhtes
1 COM3(COM3)/VND
₫--
1 COM3(COM3)/AUD
A$--
1 COM3(COM3)/GBP
￡--
1 COM3(COM3)/EUR
€--
1 COM3(COM3)/USD
$--
1 COM3(COM3)/MYR
RM--
1 COM3(COM3)/TRY
₺--
1 COM3(COM3)/JPY
¥--
1 COM3(COM3)/ARS
ARS$--
1 COM3(COM3)/RUB
₽--
1 COM3(COM3)/INR
₹--
1 COM3(COM3)/IDR
Rp--
1 COM3(COM3)/KRW
₩--
1 COM3(COM3)/PHP
₱--
1 COM3(COM3)/EGP
￡E.--
1 COM3(COM3)/BRL
R$--
1 COM3(COM3)/CAD
C$--
1 COM3(COM3)/BDT
৳--
1 COM3(COM3)/NGN
₦--
1 COM3(COM3)/UAH
₴--
1 COM3(COM3)/VES
Bs--
1 COM3(COM3)/CLP
$--
1 COM3(COM3)/PKR
Rs--
1 COM3(COM3)/KZT
₸--
1 COM3(COM3)/THB
฿--
1 COM3(COM3)/TWD
NT$--
1 COM3(COM3)/AED
د.إ--
1 COM3(COM3)/CHF
Fr--
1 COM3(COM3)/HKD
HK$--
1 COM3(COM3)/AMD
֏--
1 COM3(COM3)/MAD
.د.م--
1 COM3(COM3)/MXN
$--
1 COM3(COM3)/PLN
zł--
1 COM3(COM3)/RON
лв--
1 COM3(COM3)/SEK
kr--
1 COM3(COM3)/BGN
лв--
1 COM3(COM3)/HUF
Ft--
1 COM3(COM3)/CZK
Kč--
1 COM3(COM3)/KWD
د.ك--
1 COM3(COM3)/ILS
₪--
1 COM3(COM3)/NOK
kr--
1 COM3(COM3)/NZD
$--
COM3 ressurss
Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COM3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
COM3/USD kalkulaator
Summa
COM3
USD
1 COM3 = -- USD
Liituge MEXC-ga juba täna
-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu -- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu