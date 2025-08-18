Rohkem infot COM3

COM3 (COM3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
--
----
24 h madal
--
----
24 h kõrge

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

COM3 (COM3) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COM3 kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. COM3kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on COM3 muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COM3 (COM3) – turuteave

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

COM3 praegune turukapitalisatsioon on -- -- 24 tunnise kauplemismahuga. COM3 ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

COM3 (COM3) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse COM3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
No Data
COM3 Hinnamuutus täna

Täna registreeris COM3 muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

COM3 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

COM3 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COM3 -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

COM3 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Mis on COM3 (COM3)

Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.

COM3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COM3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COM3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse COM3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COM3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COM3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on COM3 (COM3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COM3 (COM3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COM3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COM3 hinna ennustust kohe!

COM3 (COM3) tokenoomika

COM3 (COM3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COM3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COM3 (COM3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COM3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COM3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COM3 kohalike valuutade suhtes

1 COM3(COM3)/VND
--
1 COM3(COM3)/AUD
A$--
1 COM3(COM3)/GBP
--
1 COM3(COM3)/EUR
--
1 COM3(COM3)/USD
$--
1 COM3(COM3)/MYR
RM--
1 COM3(COM3)/TRY
--
1 COM3(COM3)/JPY
¥--
1 COM3(COM3)/ARS
ARS$--
1 COM3(COM3)/RUB
--
1 COM3(COM3)/INR
--
1 COM3(COM3)/IDR
Rp--
1 COM3(COM3)/KRW
--
1 COM3(COM3)/PHP
--
1 COM3(COM3)/EGP
￡E.--
1 COM3(COM3)/BRL
R$--
1 COM3(COM3)/CAD
C$--
1 COM3(COM3)/BDT
--
1 COM3(COM3)/NGN
--
1 COM3(COM3)/UAH
--
1 COM3(COM3)/VES
Bs--
1 COM3(COM3)/CLP
$--
1 COM3(COM3)/PKR
Rs--
1 COM3(COM3)/KZT
--
1 COM3(COM3)/THB
฿--
1 COM3(COM3)/TWD
NT$--
1 COM3(COM3)/AED
د.إ--
1 COM3(COM3)/CHF
Fr--
1 COM3(COM3)/HKD
HK$--
1 COM3(COM3)/AMD
֏--
1 COM3(COM3)/MAD
.د.م--
1 COM3(COM3)/MXN
$--
1 COM3(COM3)/PLN
--
1 COM3(COM3)/RON
лв--
1 COM3(COM3)/SEK
kr--
1 COM3(COM3)/BGN
лв--
1 COM3(COM3)/HUF
Ft--
1 COM3(COM3)/CZK
--
1 COM3(COM3)/KWD
د.ك--
1 COM3(COM3)/ILS
--
1 COM3(COM3)/NOK
kr--
1 COM3(COM3)/NZD
$--

COM3 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COM3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse COM3 ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COM3 kohta

Kui palju on COM3 (COM3) tänapäeval väärt?
Reaalajas COM3 hind USD on -- USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COM3/USD hind?
Praegune hind COM3/USD on --. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COM3 turukapitalisatsioon?
COM3 turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COM3 ringlev varu?
COM3 ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COM3 (ATH) hind?
COM3 saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade COM3 madalaim (ATL) hind?
COM3 nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on COM3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COM3 kauplemismaht on -- USD.
Kas COM3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
COM3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COM3 hinna ennustust.
COM3 (COM3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

