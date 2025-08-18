Mis on COM3 (COM3)

Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.

COM3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COM3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida COM3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse COM3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COM3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COM3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on COM3 (COM3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COM3 (COM3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COM3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COM3 hinna ennustust kohe!

COM3 (COM3) tokenoomika

COM3 (COM3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COM3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COM3 (COM3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COM3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COM3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COM3 kohalike valuutade suhtes

1 COM3(COM3)/VND ₫ -- 1 COM3(COM3)/AUD A$ -- 1 COM3(COM3)/GBP ￡ -- 1 COM3(COM3)/EUR € -- 1 COM3(COM3)/USD $ -- 1 COM3(COM3)/MYR RM -- 1 COM3(COM3)/TRY ₺ -- 1 COM3(COM3)/JPY ¥ -- 1 COM3(COM3)/ARS ARS$ -- 1 COM3(COM3)/RUB ₽ -- 1 COM3(COM3)/INR ₹ -- 1 COM3(COM3)/IDR Rp -- 1 COM3(COM3)/KRW ₩ -- 1 COM3(COM3)/PHP ₱ -- 1 COM3(COM3)/EGP ￡E. -- 1 COM3(COM3)/BRL R$ -- 1 COM3(COM3)/CAD C$ -- 1 COM3(COM3)/BDT ৳ -- 1 COM3(COM3)/NGN ₦ -- 1 COM3(COM3)/UAH ₴ -- 1 COM3(COM3)/VES Bs -- 1 COM3(COM3)/CLP $ -- 1 COM3(COM3)/PKR Rs -- 1 COM3(COM3)/KZT ₸ -- 1 COM3(COM3)/THB ฿ -- 1 COM3(COM3)/TWD NT$ -- 1 COM3(COM3)/AED د.إ -- 1 COM3(COM3)/CHF Fr -- 1 COM3(COM3)/HKD HK$ -- 1 COM3(COM3)/AMD ֏ -- 1 COM3(COM3)/MAD .د.م -- 1 COM3(COM3)/MXN $ -- 1 COM3(COM3)/PLN zł -- 1 COM3(COM3)/RON лв -- 1 COM3(COM3)/SEK kr -- 1 COM3(COM3)/BGN лв -- 1 COM3(COM3)/HUF Ft -- 1 COM3(COM3)/CZK Kč -- 1 COM3(COM3)/KWD د.ك -- 1 COM3(COM3)/ILS ₪ -- 1 COM3(COM3)/NOK kr -- 1 COM3(COM3)/NZD $ --

Proovige konverterit

COM3 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COM3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COM3 kohta Kui palju on COM3 (COM3) tänapäeval väärt? Reaalajas COM3 hind USD on -- USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COM3/USD hind? -- . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COM3/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on COM3 turukapitalisatsioon? COM3 turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COM3 ringlev varu? COM3 ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COM3 (ATH) hind? COM3 saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade COM3 madalaim (ATL) hind? COM3 nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on COM3 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COM3 kauplemismaht on -- USD . Kas COM3 sel aastal kõrgemale ka suundub? COM3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COM3 hinna ennustust

COM3 (COM3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.