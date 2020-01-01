BRC20.COM (COM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BRC20.COM (COM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BRC20.COM (COM) teave BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Ametlik veebisait: https://brc20.com/ Valge raamat: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Plokiahela Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Ostke COM kohe!

BRC20.COM (COM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BRC20.COM (COM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 458.26K $ 458.26K $ 458.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.021822 $ 0.021822 $ 0.021822 Lisateave BRC20.COM (COM) hinna kohta

BRC20.COM (COM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BRC20.COM (COM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COM tokeni tokenoomikat, avastage COM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COM Kas olete huvitatud BRC20.COM (COM) lisamisest oma portfooliosse?

BRC20.COM (COM) hinna ajalugu COM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COM hinna ajalugu kohe!

COM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COM võiks suunduda? Meie COM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COM tokeni hinna ennustust kohe!

