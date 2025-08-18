Rohkem infot COM

COM Hinnainfo

COM Valge raamat

COM Ametlik veebisait

COM Tokenoomika

COM Hinnaprognoos

COM Ajalugu

COM – ostujuhend

COM-usaldusraha valuutakonverter

COM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BRC20.COM logo

BRC20.COM hind(COM)

1 COM/USD reaalajas hind:

$0.025805
$0.025805$0.025805
+0.01%1D
USD
BRC20.COM (COM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:01:44 (UTC+8)

BRC20.COM (COM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0215
$ 0.0215$ 0.0215
24 h madal
$ 0.029114
$ 0.029114$ 0.029114
24 h kõrge

$ 0.0215
$ 0.0215$ 0.0215

$ 0.029114
$ 0.029114$ 0.029114

--
----

--
----

-7.52%

+0.01%

+20.80%

+20.80%

BRC20.COM (COM) reaalajas hind on $ 0.025805. Viimase 24 tunni jooksul COM kaubeldud madalaim $ 0.0215 ja kõrgeim $ 0.029114 näitab aktiivset turu volatiivsust. COMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on COM muutunud -7.52% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +20.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BRC20.COM (COM) – turuteave

--
----

$ 54.50K
$ 54.50K$ 54.50K

$ 541.91K
$ 541.91K$ 541.91K

--
----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

BRC20

BRC20.COM praegune turukapitalisatsioon on -- $ 54.50K 24 tunnise kauplemismahuga. COM ringlev varu on --, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BRC20.COM (COM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BRC20.COM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000258+0.01%
30 päeva$ -0.008704-25.23%
60 päeva$ +0.017635+215.85%
90 päeva$ -0.023595-47.77%
BRC20.COM Hinnamuutus täna

Täna registreeris COM muutuse $ +0.00000258 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BRC20.COM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.008704 (-25.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BRC20.COM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COM $ +0.017635 (+215.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BRC20.COM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.023595 (-47.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BRC20.COM (COM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BRC20.COM hinnaajaloo lehte.

Mis on BRC20.COM (COM)

BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.

BRC20.COM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BRC20.COM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BRC20.COM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BRC20.COM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BRC20.COM hinna ennustus (USD)

Kui palju on BRC20.COM (COM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BRC20.COM (COM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BRC20.COM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BRC20.COM hinna ennustust kohe!

BRC20.COM (COM) tokenoomika

BRC20.COM (COM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BRC20.COM (COM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BRC20.COM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BRC20.COM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COM kohalike valuutade suhtes

1 BRC20.COM(COM)/VND
679.058575
1 BRC20.COM(COM)/AUD
A$0.0392236
1 BRC20.COM(COM)/GBP
0.01883765
1 BRC20.COM(COM)/EUR
0.02193425
1 BRC20.COM(COM)/USD
$0.025805
1 BRC20.COM(COM)/MYR
RM0.10863905
1 BRC20.COM(COM)/TRY
1.05258595
1 BRC20.COM(COM)/JPY
¥3.793335
1 BRC20.COM(COM)/ARS
ARS$33.46934305
1 BRC20.COM(COM)/RUB
2.05691655
1 BRC20.COM(COM)/INR
2.25819555
1 BRC20.COM(COM)/IDR
Rp416.20961915
1 BRC20.COM(COM)/KRW
35.8400484
1 BRC20.COM(COM)/PHP
1.45927275
1 BRC20.COM(COM)/EGP
￡E.1.2453493
1 BRC20.COM(COM)/BRL
R$0.139347
1 BRC20.COM(COM)/CAD
C$0.0356109
1 BRC20.COM(COM)/BDT
3.1337592
1 BRC20.COM(COM)/NGN
39.5781607
1 BRC20.COM(COM)/UAH
1.06342405
1 BRC20.COM(COM)/VES
Bs3.483675
1 BRC20.COM(COM)/CLP
$24.87602
1 BRC20.COM(COM)/PKR
Rs7.3100404
1 BRC20.COM(COM)/KZT
13.97108505
1 BRC20.COM(COM)/THB
฿0.8335015
1 BRC20.COM(COM)/TWD
NT$0.77492415
1 BRC20.COM(COM)/AED
د.إ0.09470435
1 BRC20.COM(COM)/CHF
Fr0.020644
1 BRC20.COM(COM)/HKD
HK$0.2017951
1 BRC20.COM(COM)/AMD
֏9.8642193
1 BRC20.COM(COM)/MAD
.د.م0.23198695
1 BRC20.COM(COM)/MXN
$0.48694035
1 BRC20.COM(COM)/PLN
0.0939302
1 BRC20.COM(COM)/RON
лв0.1114776
1 BRC20.COM(COM)/SEK
kr0.24643775
1 BRC20.COM(COM)/BGN
лв0.04309435
1 BRC20.COM(COM)/HUF
Ft8.711768
1 BRC20.COM(COM)/CZK
0.5393245
1 BRC20.COM(COM)/KWD
د.ك0.007870525
1 BRC20.COM(COM)/ILS
0.08696285
1 BRC20.COM(COM)/NOK
kr0.26295295
1 BRC20.COM(COM)/NZD
$0.0433524

BRC20.COM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BRC20.COM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BRC20.COM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BRC20.COM kohta

Kui palju on BRC20.COM (COM) tänapäeval väärt?
Reaalajas COM hind USD on 0.025805 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COM/USD hind?
Praegune hind COM/USD on $ 0.025805. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BRC20.COM turukapitalisatsioon?
COM turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COM ringlev varu?
COM ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COM (ATH) hind?
COM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade COM madalaim (ATL) hind?
COM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on COM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COM kauplemismaht on $ 54.50K USD.
Kas COM sel aastal kõrgemale ka suundub?
COM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:01:44 (UTC+8)

BRC20.COM (COM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

COM/USD kalkulaator

Summa

COM
COM
USD
USD

1 COM = 0.025805 USD

Kauplemine: COM

COMUSDT
$0.025805
$0.025805$0.025805
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu