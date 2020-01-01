Colle AI (COLLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Colle AI (COLLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Colle AI (COLLE) teave Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion). Ametlik veebisait: https://colle.ai Valge raamat: https://litepaper.colle.ai Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AFDzaLz3cQZNWjnWbyq2q81TLVTPbHTbfkj8qKqTk74e Ostke COLLE kohe!

Colle AI (COLLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Colle AI (COLLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 492.00K $ 492.00K $ 492.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000088670430035433 $ 0.000088670430035433 $ 0.000088670430035433 Praegune hind: $ 0.0000984 $ 0.0000984 $ 0.0000984 Lisateave Colle AI (COLLE) hinna kohta

Colle AI (COLLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Colle AI (COLLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COLLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COLLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COLLE tokeni tokenoomikat, avastage COLLE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COLLE Kas olete huvitatud Colle AI (COLLE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COLLE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas COLLE MEXC-ist osta!

Colle AI (COLLE) hinna ajalugu COLLE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COLLE hinna ajalugu kohe!

COLLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COLLE võiks suunduda? Meie COLLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COLLE tokeni hinna ennustust kohe!

