Colle AI hind(COLLE)

1 COLLE/USD reaalajas hind:

$0.0001107
$0.0001107$0.0001107
-1.07%1D
USD
Colle AI (COLLE) reaalajas hinnagraafik
Colle AI (COLLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000105
$ 0.000105$ 0.000105
24 h madal
$ 0.0001574
$ 0.0001574$ 0.0001574
24 h kõrge

$ 0.000105
$ 0.000105$ 0.000105

$ 0.0001574
$ 0.0001574$ 0.0001574

$ 0.13599735085073994
$ 0.13599735085073994$ 0.13599735085073994

$ 0.00009459973805947
$ 0.00009459973805947$ 0.00009459973805947

-1.34%

-1.06%

-7.50%

-7.50%

Colle AI (COLLE) reaalajas hind on $ 0.000111. Viimase 24 tunni jooksul COLLE kaubeldud madalaim $ 0.000105 ja kõrgeim $ 0.0001574 näitab aktiivset turu volatiivsust. COLLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13599735085073994 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00009459973805947.

Lüliajalise tootluse osas on COLLE muutunud -1.34% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel -7.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Colle AI (COLLE) – turuteave

No.5216

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 79.57K
$ 79.57K$ 79.57K

$ 555.00K
$ 555.00K$ 555.00K

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0
0 0

0.00%

BSC

Colle AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 79.57K 24 tunnise kauplemismahuga. COLLE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 555.00K.

Colle AI (COLLE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Colle AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001197-1.06%
30 päeva$ -0.000123-52.57%
60 päeva$ -0.000252-69.43%
90 päeva$ -0.000505-81.99%
Colle AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris COLLE muutuse $ -0.000001197 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Colle AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000123 (-52.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Colle AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COLLE $ -0.000252 (-69.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Colle AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000505 (-81.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Colle AI (COLLE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Colle AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Colle AI (COLLE)

Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion).

Colle AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COLLE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Colle AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Colle AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Colle AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Colle AI (COLLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Colle AI (COLLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Colle AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Colle AI hinna ennustust kohe!

Colle AI (COLLE) tokenoomika

Colle AI (COLLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COLLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Colle AI (COLLE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Colle AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Colle AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COLLE kohalike valuutade suhtes

1 Colle AI(COLLE)/VND
2.920965
1 Colle AI(COLLE)/AUD
A$0.00016872
1 Colle AI(COLLE)/GBP
0.00008103
1 Colle AI(COLLE)/EUR
0.00009435
1 Colle AI(COLLE)/USD
$0.000111
1 Colle AI(COLLE)/MYR
RM0.00046731
1 Colle AI(COLLE)/TRY
0.00452769
1 Colle AI(COLLE)/JPY
¥0.016317
1 Colle AI(COLLE)/ARS
ARS$0.14396811
1 Colle AI(COLLE)/RUB
0.00884781
1 Colle AI(COLLE)/INR
0.00971361
1 Colle AI(COLLE)/IDR
Rp1.79032233
1 Colle AI(COLLE)/KRW
0.15416568
1 Colle AI(COLLE)/PHP
0.00627705
1 Colle AI(COLLE)/EGP
￡E.0.00535686
1 Colle AI(COLLE)/BRL
R$0.0005994
1 Colle AI(COLLE)/CAD
C$0.00015318
1 Colle AI(COLLE)/BDT
0.01347984
1 Colle AI(COLLE)/NGN
0.17024514
1 Colle AI(COLLE)/UAH
0.00457431
1 Colle AI(COLLE)/VES
Bs0.014985
1 Colle AI(COLLE)/CLP
$0.107004
1 Colle AI(COLLE)/PKR
Rs0.03144408
1 Colle AI(COLLE)/KZT
0.06009651
1 Colle AI(COLLE)/THB
฿0.00359529
1 Colle AI(COLLE)/TWD
NT$0.00333333
1 Colle AI(COLLE)/AED
د.إ0.00040737
1 Colle AI(COLLE)/CHF
Fr0.0000888
1 Colle AI(COLLE)/HKD
HK$0.00086802
1 Colle AI(COLLE)/AMD
֏0.04243086
1 Colle AI(COLLE)/MAD
.د.م0.00099789
1 Colle AI(COLLE)/MXN
$0.00209457
1 Colle AI(COLLE)/PLN
0.00040404
1 Colle AI(COLLE)/RON
лв0.00047952
1 Colle AI(COLLE)/SEK
kr0.00106005
1 Colle AI(COLLE)/BGN
лв0.00018537
1 Colle AI(COLLE)/HUF
Ft0.0374736
1 Colle AI(COLLE)/CZK
0.0023199
1 Colle AI(COLLE)/KWD
د.ك0.000033855
1 Colle AI(COLLE)/ILS
0.00037407
1 Colle AI(COLLE)/NOK
kr0.00113109
1 Colle AI(COLLE)/NZD
$0.00018648

Colle AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Colle AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Colle AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Colle AI kohta

Kui palju on Colle AI (COLLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas COLLE hind USD on 0.000111 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COLLE/USD hind?
Praegune hind COLLE/USD on $ 0.000111. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Colle AI turukapitalisatsioon?
COLLE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COLLE ringlev varu?
COLLE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COLLE (ATH) hind?
COLLE saavutab ATH hinna summas 0.13599735085073994 USD.
Mis oli kõigi aegade COLLE madalaim (ATL) hind?
COLLE nägi ATL hinda summas 0.00009459973805947 USD.
Milline on COLLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COLLE kauplemismaht on $ 79.57K USD.
Kas COLLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
COLLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COLLE hinna ennustust.
Colle AI (COLLE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

