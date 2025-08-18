Rohkem infot COG

Cogni Token logo

Cogni Token hind(COG)

1 COG/USD reaalajas hind:

$0.2914
+2.06%1D
USD
Cogni Token (COG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:22:22 (UTC+8)

Cogni Token (COG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2783
24 h madal
$ 0.34
24 h kõrge

$ 0.2783
$ 0.34
--
--
+0.17%

+2.06%

-21.09%

-21.09%

Cogni Token (COG) reaalajas hind on $ 0.2911. Viimase 24 tunni jooksul COG kaubeldud madalaim $ 0.2783 ja kõrgeim $ 0.34 näitab aktiivset turu volatiivsust. COGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on COG muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +2.06% 24 tunni vältel -21.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cogni Token (COG) – turuteave

--
$ 357.04K
$ 29.11M
--
100,000,000
BSC

Cogni Token praegune turukapitalisatsioon on -- $ 357.04K 24 tunnise kauplemismahuga. COG ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Cogni Token (COG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cogni Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.005882+2.06%
30 päeva$ -0.2124-42.19%
60 päeva$ +0.0911+45.55%
90 päeva$ +0.0911+45.55%
Cogni Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris COG muutuse $ +0.005882 (+2.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cogni Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.2124 (-42.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cogni Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COG $ +0.0911 (+45.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cogni Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0911 (+45.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cogni Token (COG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cogni Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Cogni Token (COG)

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Cogni Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cogni Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cogni Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cogni Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cogni Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cogni Token (COG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cogni Token (COG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cogni Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cogni Token hinna ennustust kohe!

Cogni Token (COG) tokenoomika

Cogni Token (COG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cogni Token (COG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cogni Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cogni Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COG kohalike valuutade suhtes

1 Cogni Token(COG)/VND
7,660.2965
1 Cogni Token(COG)/AUD
A$0.442472
1 Cogni Token(COG)/GBP
0.212503
1 Cogni Token(COG)/EUR
0.247435
1 Cogni Token(COG)/USD
$0.2911
1 Cogni Token(COG)/MYR
RM1.225531
1 Cogni Token(COG)/TRY
11.873969
1 Cogni Token(COG)/JPY
¥42.7917
1 Cogni Token(COG)/ARS
ARS$377.559611
1 Cogni Token(COG)/RUB
23.203581
1 Cogni Token(COG)/INR
25.474161
1 Cogni Token(COG)/IDR
Rp4,695.160633
1 Cogni Token(COG)/KRW
404.302968
1 Cogni Token(COG)/PHP
16.461705
1 Cogni Token(COG)/EGP
￡E.14.048486
1 Cogni Token(COG)/BRL
R$1.57194
1 Cogni Token(COG)/CAD
C$0.401718
1 Cogni Token(COG)/BDT
35.351184
1 Cogni Token(COG)/NGN
446.471714
1 Cogni Token(COG)/UAH
11.996231
1 Cogni Token(COG)/VES
Bs39.2985
1 Cogni Token(COG)/CLP
$280.6204
1 Cogni Token(COG)/PKR
Rs82.462808
1 Cogni Token(COG)/KZT
157.604451
1 Cogni Token(COG)/THB
฿9.428729
1 Cogni Token(COG)/TWD
NT$8.741733
1 Cogni Token(COG)/AED
د.إ1.068337
1 Cogni Token(COG)/CHF
Fr0.23288
1 Cogni Token(COG)/HKD
HK$2.276402
1 Cogni Token(COG)/AMD
֏111.275886
1 Cogni Token(COG)/MAD
.د.م2.616989
1 Cogni Token(COG)/MXN
$5.493057
1 Cogni Token(COG)/PLN
1.059604
1 Cogni Token(COG)/RON
лв1.257552
1 Cogni Token(COG)/SEK
kr2.780005
1 Cogni Token(COG)/BGN
лв0.486137
1 Cogni Token(COG)/HUF
Ft98.27536
1 Cogni Token(COG)/CZK
6.08399
1 Cogni Token(COG)/KWD
د.ك0.0887855
1 Cogni Token(COG)/ILS
0.981007
1 Cogni Token(COG)/NOK
kr2.966309
1 Cogni Token(COG)/NZD
$0.489048

Cogni Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cogni Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cogni Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cogni Token kohta

Kui palju on Cogni Token (COG) tänapäeval väärt?
Reaalajas COG hind USD on 0.2911 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COG/USD hind?
Praegune hind COG/USD on $ 0.2911. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cogni Token turukapitalisatsioon?
COG turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COG ringlev varu?
COG ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COG (ATH) hind?
COG saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade COG madalaim (ATL) hind?
COG nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on COG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COG kauplemismaht on $ 357.04K USD.
Kas COG sel aastal kõrgemale ka suundub?
COG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COG hinna ennustust.
Cogni Token (COG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

