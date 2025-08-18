Cogni Token (COG) reaalajas hind on $ 0.2911. Viimase 24 tunni jooksul COG kaubeldud madalaim $ 0.2783 ja kõrgeim $ 0.34 näitab aktiivset turu volatiivsust. COGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on COG muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +2.06% 24 tunni vältel -21.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cogni Token (COG) – turuteave
Cogni Token praegune turukapitalisatsioon on --$ 357.04K 24 tunnise kauplemismahuga. COG ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Cogni Token (COG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cogni Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.005882
+2.06%
30 päeva
$ -0.2124
-42.19%
60 päeva
$ +0.0911
+45.55%
90 päeva
$ +0.0911
+45.55%
Cogni Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris COG muutuse $ +0.005882 (+2.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cogni Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.2124 (-42.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cogni Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COG $ +0.0911 (+45.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cogni Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0911 (+45.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cogni Token (COG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.
Cogni Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cogni Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida COG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Cogni Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cogni Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Cogni Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cogni Token (COG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cogni Token (COG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cogni Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cogni Token (COG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cogni Token (COG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Cogni Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cogni Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
