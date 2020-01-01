COCORO (COCORO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi COCORO (COCORO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

COCORO (COCORO) teave COCORO is a meme coin. Ametlik veebisait: https://www.officialcocoro.com Plokiahela Explorer: https://basescan.org/0x937a1cfaf0a3d9f5dc4d0927f72ee5e3e5f82a00 Ostke COCORO kohe!

COCORO (COCORO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage COCORO (COCORO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Koguvaru: $ 797.49M $ 797.49M $ 797.49M Ringlev varu: $ 797.25M $ 797.25M $ 797.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.11787 $ 0.11787 $ 0.11787 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00404362977335907 $ 0.00404362977335907 $ 0.00404362977335907 Praegune hind: $ 0.006001 $ 0.006001 $ 0.006001 Lisateave COCORO (COCORO) hinna kohta

COCORO (COCORO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud COCORO (COCORO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COCORO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COCORO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COCORO tokeni tokenoomikat, avastage COCORO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COCORO Kas olete huvitatud COCORO (COCORO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COCORO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas COCORO MEXC-ist osta!

COCORO (COCORO) hinna ajalugu COCORO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COCORO hinna ajalugu kohe!

COCORO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COCORO võiks suunduda? Meie COCORO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COCORO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!