Rohkem infot COCORO

COCORO Hinnainfo

COCORO Ametlik veebisait

COCORO Tokenoomika

COCORO Hinnaprognoos

COCORO Ajalugu

COCORO – ostujuhend

COCORO-usaldusraha valuutakonverter

COCORO Hetketurg

COCORO USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

COCORO logo

COCORO hind(COCORO)

1 COCORO/USD reaalajas hind:

$0.006494
$0.006494$0.006494
+0.12%1D
USD
COCORO (COCORO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:01:37 (UTC+8)

COCORO (COCORO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00622
$ 0.00622$ 0.00622
24 h madal
$ 0.006823
$ 0.006823$ 0.006823
24 h kõrge

$ 0.00622
$ 0.00622$ 0.00622

$ 0.006823
$ 0.006823$ 0.006823

$ 0.09527631514699862
$ 0.09527631514699862$ 0.09527631514699862

$ 0.00404362977335907
$ 0.00404362977335907$ 0.00404362977335907

-2.93%

+0.12%

+2.88%

+2.88%

COCORO (COCORO) reaalajas hind on $ 0.006496. Viimase 24 tunni jooksul COCORO kaubeldud madalaim $ 0.00622 ja kõrgeim $ 0.006823 näitab aktiivset turu volatiivsust. COCOROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09527631514699862 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00404362977335907.

Lüliajalise tootluse osas on COCORO muutunud -2.93% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel +2.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COCORO (COCORO) – turuteave

No.1420

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

$ 55.39K
$ 55.39K$ 55.39K

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

797.25M
797.25M 797.25M

797,250,000
797,250,000 797,250,000

797,493,806.423482
797,493,806.423482 797,493,806.423482

100.00%

BASE

COCORO praegune turukapitalisatsioon on $ 5.18M $ 55.39K 24 tunnise kauplemismahuga. COCORO ringlev varu on 797.25M, mille koguvaru on 797493806.423482. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.18M.

COCORO (COCORO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse COCORO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000778+0.12%
30 päeva$ +0.000309+4.99%
60 päeva$ +0.001608+32.89%
90 päeva$ -0.00325-33.35%
COCORO Hinnamuutus täna

Täna registreeris COCORO muutuse $ +0.00000778 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

COCORO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000309 (+4.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

COCORO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COCORO $ +0.001608 (+32.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

COCORO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00325 (-33.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada COCORO (COCORO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe COCORO hinnaajaloo lehte.

Mis on COCORO (COCORO)

COCORO is a meme coin.

COCORO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COCORO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COCORO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse COCORO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COCORO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COCORO hinna ennustus (USD)

Kui palju on COCORO (COCORO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COCORO (COCORO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COCORO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COCORO hinna ennustust kohe!

COCORO (COCORO) tokenoomika

COCORO (COCORO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COCORO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COCORO (COCORO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COCORO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COCORO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COCORO kohalike valuutade suhtes

1 COCORO(COCORO)/VND
170.94224
1 COCORO(COCORO)/AUD
A$0.00987392
1 COCORO(COCORO)/GBP
0.00474208
1 COCORO(COCORO)/EUR
0.0055216
1 COCORO(COCORO)/USD
$0.006496
1 COCORO(COCORO)/MYR
RM0.02734816
1 COCORO(COCORO)/TRY
0.26497184
1 COCORO(COCORO)/JPY
¥0.954912
1 COCORO(COCORO)/ARS
ARS$8.42537696
1 COCORO(COCORO)/RUB
0.51779616
1 COCORO(COCORO)/INR
0.56846496
1 COCORO(COCORO)/IDR
Rp104.77417888
1 COCORO(COCORO)/KRW
9.02216448
1 COCORO(COCORO)/PHP
0.3673488
1 COCORO(COCORO)/EGP
￡E.0.31349696
1 COCORO(COCORO)/BRL
R$0.0350784
1 COCORO(COCORO)/CAD
C$0.00896448
1 COCORO(COCORO)/BDT
0.78887424
1 COCORO(COCORO)/NGN
9.96317504
1 COCORO(COCORO)/UAH
0.26770016
1 COCORO(COCORO)/VES
Bs0.87696
1 COCORO(COCORO)/CLP
$6.262144
1 COCORO(COCORO)/PKR
Rs1.84018688
1 COCORO(COCORO)/KZT
3.51699936
1 COCORO(COCORO)/THB
฿0.2098208
1 COCORO(COCORO)/TWD
NT$0.19507488
1 COCORO(COCORO)/AED
د.إ0.02384032
1 COCORO(COCORO)/CHF
Fr0.0051968
1 COCORO(COCORO)/HKD
HK$0.05079872
1 COCORO(COCORO)/AMD
֏2.48316096
1 COCORO(COCORO)/MAD
.د.م0.05839904
1 COCORO(COCORO)/MXN
$0.12257952
1 COCORO(COCORO)/PLN
0.02364544
1 COCORO(COCORO)/RON
лв0.02806272
1 COCORO(COCORO)/SEK
kr0.0620368
1 COCORO(COCORO)/BGN
лв0.01084832
1 COCORO(COCORO)/HUF
Ft2.1930496
1 COCORO(COCORO)/CZK
0.1357664
1 COCORO(COCORO)/KWD
د.ك0.00198128
1 COCORO(COCORO)/ILS
0.02189152
1 COCORO(COCORO)/NOK
kr0.06619424
1 COCORO(COCORO)/NZD
$0.01091328

COCORO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COCORO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse COCORO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COCORO kohta

Kui palju on COCORO (COCORO) tänapäeval väärt?
Reaalajas COCORO hind USD on 0.006496 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COCORO/USD hind?
Praegune hind COCORO/USD on $ 0.006496. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COCORO turukapitalisatsioon?
COCORO turukapitalisatsioon on $ 5.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COCORO ringlev varu?
COCORO ringlev varu on 797.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COCORO (ATH) hind?
COCORO saavutab ATH hinna summas 0.09527631514699862 USD.
Mis oli kõigi aegade COCORO madalaim (ATL) hind?
COCORO nägi ATL hinda summas 0.00404362977335907 USD.
Milline on COCORO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COCORO kauplemismaht on $ 55.39K USD.
Kas COCORO sel aastal kõrgemale ka suundub?
COCORO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COCORO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:01:37 (UTC+8)

COCORO (COCORO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

COCORO/USD kalkulaator

Summa

COCORO
COCORO
USD
USD

1 COCORO = 0.006496 USD

Kauplemine: COCORO

COCOROUSDT
$0.006494
$0.006494$0.006494
-0.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu