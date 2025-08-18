Rohkem infot COCK

COCK Hinnainfo

COCK Ametlik veebisait

COCK Tokenoomika

COCK Hinnaprognoos

COCK Ajalugu

COCK – ostujuhend

COCK-usaldusraha valuutakonverter

COCK Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

COCK logo

COCK hind(COCK)

1 COCK/USD reaalajas hind:

$0.003205
$0.003205$0.003205
+0.03%1D
USD
COCK (COCK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:01:30 (UTC+8)

COCK (COCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003012
$ 0.003012$ 0.003012
24 h madal
$ 0.003372
$ 0.003372$ 0.003372
24 h kõrge

$ 0.003012
$ 0.003012$ 0.003012

$ 0.003372
$ 0.003372$ 0.003372

--
----

--
----

+0.03%

+0.03%

+33.59%

+33.59%

COCK (COCK) reaalajas hind on $ 0.003205. Viimase 24 tunni jooksul COCK kaubeldud madalaim $ 0.003012 ja kõrgeim $ 0.003372 näitab aktiivset turu volatiivsust. COCKkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on COCK muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel +33.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COCK (COCK) – turuteave

--
----

$ 109.13K
$ 109.13K$ 109.13K

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ADA

COCK praegune turukapitalisatsioon on -- $ 109.13K 24 tunnise kauplemismahuga. COCK ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

COCK (COCK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse COCK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000096+0.03%
30 päeva$ +0.001022+46.81%
60 päeva$ +0.002135+199.53%
90 päeva$ +0.001628+103.23%
COCK Hinnamuutus täna

Täna registreeris COCK muutuse $ +0.00000096 (+0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

COCK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001022 (+46.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

COCK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COCK $ +0.002135 (+199.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

COCK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001628 (+103.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada COCK (COCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe COCK hinnaajaloo lehte.

Mis on COCK (COCK)

COCK Token ($COCK) is not just another meme coin—it’s the most innovative, engaging, and rapidly growing #MEMEFI project in the crypto space. We have built an ecosystem-first token that combines DeFi mechanics, game theory, community engagement, and real revenue generation to drive sustainable growth, rewards, and utility for holders.

COCK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COCK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse COCK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COCK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COCK hinna ennustus (USD)

Kui palju on COCK (COCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COCK (COCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COCK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COCK hinna ennustust kohe!

COCK (COCK) tokenoomika

COCK (COCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COCK (COCK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COCK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COCK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COCK kohalike valuutade suhtes

1 COCK(COCK)/VND
84.339575
1 COCK(COCK)/AUD
A$0.0048716
1 COCK(COCK)/GBP
0.00233965
1 COCK(COCK)/EUR
0.00272425
1 COCK(COCK)/USD
$0.003205
1 COCK(COCK)/MYR
RM0.01349305
1 COCK(COCK)/TRY
0.13073195
1 COCK(COCK)/JPY
¥0.471135
1 COCK(COCK)/ARS
ARS$4.15691705
1 COCK(COCK)/RUB
0.25547055
1 COCK(COCK)/INR
0.28046955
1 COCK(COCK)/IDR
Rp51.69354115
1 COCK(COCK)/KRW
4.4513604
1 COCK(COCK)/PHP
0.18124275
1 COCK(COCK)/EGP
￡E.0.1546733
1 COCK(COCK)/BRL
R$0.017307
1 COCK(COCK)/CAD
C$0.0044229
1 COCK(COCK)/BDT
0.3892152
1 COCK(COCK)/NGN
4.9156367
1 COCK(COCK)/UAH
0.13207805
1 COCK(COCK)/VES
Bs0.432675
1 COCK(COCK)/CLP
$3.08962
1 COCK(COCK)/PKR
Rs0.9079124
1 COCK(COCK)/KZT
1.73521905
1 COCK(COCK)/THB
฿0.1035215
1 COCK(COCK)/TWD
NT$0.09624615
1 COCK(COCK)/AED
د.إ0.01176235
1 COCK(COCK)/CHF
Fr0.002564
1 COCK(COCK)/HKD
HK$0.0250631
1 COCK(COCK)/AMD
֏1.2251433
1 COCK(COCK)/MAD
.د.م0.02881295
1 COCK(COCK)/MXN
$0.06047835
1 COCK(COCK)/PLN
0.0116662
1 COCK(COCK)/RON
лв0.0138456
1 COCK(COCK)/SEK
kr0.03060775
1 COCK(COCK)/BGN
лв0.00535235
1 COCK(COCK)/HUF
Ft1.082008
1 COCK(COCK)/CZK
0.0669845
1 COCK(COCK)/KWD
د.ك0.000977525
1 COCK(COCK)/ILS
0.01080085
1 COCK(COCK)/NOK
kr0.03265895
1 COCK(COCK)/NZD
$0.0053844

COCK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COCK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse COCK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COCK kohta

Kui palju on COCK (COCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas COCK hind USD on 0.003205 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COCK/USD hind?
Praegune hind COCK/USD on $ 0.003205. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COCK turukapitalisatsioon?
COCK turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COCK ringlev varu?
COCK ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COCK (ATH) hind?
COCK saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade COCK madalaim (ATL) hind?
COCK nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on COCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COCK kauplemismaht on $ 109.13K USD.
Kas COCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
COCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COCK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:01:30 (UTC+8)

COCK (COCK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

COCK/USD kalkulaator

Summa

COCK
COCK
USD
USD

1 COCK = 0.003205 USD

Kauplemine: COCK

COCKUSDT
$0.003205
$0.003205$0.003205
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu