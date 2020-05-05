Centric Swap (CNS) tokenoomika

Centric Swap (CNS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Centric Swap (CNS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Centric Swap (CNS) teave

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

Ametlik veebisait:
https://www.centric.com
Valge raamat:
https://www.centric.com/whitepaper/
Plokiahela Explorer:
https://explorer.centric.com

Centric Swap (CNS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Centric Swap (CNS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 29.09K
$ 29.09K$ 29.09K
Koguvaru:
$ 99.20B
$ 99.20B$ 99.20B
Ringlev varu:
$ 99.20B
$ 99.20B$ 99.20B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 29.09K
$ 29.09K$ 29.09K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0043768
$ 0.0043768$ 0.0043768
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000000290817233461
$ 0.000000290817233461$ 0.000000290817233461
Praegune hind:
$ 0.0000002932
$ 0.0000002932$ 0.0000002932

Centric Swap (CNS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Centric Swap (CNS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate CNS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

CNS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate CNS tokeni tokenoomikat, avastage CNS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CNS

Kas olete huvitatud Centric Swap (CNS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CNS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Centric Swap (CNS) hinna ajalugu

CNS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

CNS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu CNS võiks suunduda? Meie CNS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.