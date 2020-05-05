Centric Swap (CNS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Centric Swap (CNS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Centric Swap (CNS) teave CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. Ametlik veebisait: https://www.centric.com Valge raamat: https://www.centric.com/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://explorer.centric.com Ostke CNS kohe!

Centric Swap (CNS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Centric Swap (CNS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.09K $ 29.09K $ 29.09K Koguvaru: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B Ringlev varu: $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.09K $ 29.09K $ 29.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0043768 $ 0.0043768 $ 0.0043768 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000290817233461 $ 0.000000290817233461 $ 0.000000290817233461 Praegune hind: $ 0.0000002932 $ 0.0000002932 $ 0.0000002932 Lisateave Centric Swap (CNS) hinna kohta

Centric Swap (CNS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Centric Swap (CNS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CNS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CNS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CNS tokeni tokenoomikat, avastage CNS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CNS Kas olete huvitatud Centric Swap (CNS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CNS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CNS MEXC-ist osta!

Centric Swap (CNS) hinna ajalugu CNS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CNS hinna ajalugu kohe!

CNS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CNS võiks suunduda? Meie CNS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CNS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!