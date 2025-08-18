Rohkem infot CNS

Centric Swap hind(CNS)

1 CNS/USD reaalajas hind:

$0.0000003049
-8.68%1D
USD
Centric Swap (CNS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:22:14 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000301
24 h madal
$ 0.000000386
24 h kõrge

$ 0.000000301
$ 0.000000386
$ 0.0183119028831
$ 0.000000318892135588
-6.03%

-8.68%

-13.31%

-13.31%

Centric Swap (CNS) reaalajas hind on $ 0.0000003044. Viimase 24 tunni jooksul CNS kaubeldud madalaim $ 0.000000301 ja kõrgeim $ 0.000000386 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0183119028831 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000318892135588.

Lüliajalise tootluse osas on CNS muutunud -6.03% viimase tunni jooksul, -8.68% 24 tunni vältel -13.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Centric Swap (CNS) – turuteave

No.3095

$ 30.20K
$ 55.20K
$ 30.20K
99.20B
99,199,000,000
2020-05-05 08:41:26

BSC

Centric Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 30.20K $ 55.20K 24 tunnise kauplemismahuga. CNS ringlev varu on 99.20B, mille koguvaru on 99199000000.

Centric Swap (CNS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Centric Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000028981-8.68%
30 päeva$ -0.0000001776-36.85%
60 päeva$ -0.0000001387-31.31%
90 päeva$ -0.0000001378-31.17%
Centric Swap Hinnamuutus täna

Täna registreeris CNS muutuse $ -0.000000028981 (-8.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Centric Swap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000001776 (-36.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Centric Swap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CNS $ -0.0000001387 (-31.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Centric Swap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000001378 (-31.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Centric Swap (CNS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Centric Swap hinnaajaloo lehte.

Mis on Centric Swap (CNS)

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

Centric Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Centric Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CNS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Centric Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Centric Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Centric Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Centric Swap (CNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Centric Swap (CNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Centric Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Centric Swap hinna ennustust kohe!

Centric Swap (CNS) tokenoomika

Centric Swap (CNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Centric Swap (CNS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Centric Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Centric Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CNS kohalike valuutade suhtes

1 Centric Swap(CNS)/VND
0.008010286
1 Centric Swap(CNS)/AUD
A$0.000000462688
1 Centric Swap(CNS)/GBP
0.000000222212
1 Centric Swap(CNS)/EUR
0.00000025874
1 Centric Swap(CNS)/USD
$0.0000003044
1 Centric Swap(CNS)/MYR
RM0.000001281524
1 Centric Swap(CNS)/TRY
0.000012416476
1 Centric Swap(CNS)/JPY
¥0.0000447468
1 Centric Swap(CNS)/ARS
ARS$0.000394809844
1 Centric Swap(CNS)/RUB
0.000024263724
1 Centric Swap(CNS)/INR
0.000026638044
1 Centric Swap(CNS)/IDR
Rp0.004909676732
1 Centric Swap(CNS)/KRW
0.000422775072
1 Centric Swap(CNS)/PHP
0.00001721382
1 Centric Swap(CNS)/EGP
￡E.0.000014690344
1 Centric Swap(CNS)/BRL
R$0.00000164376
1 Centric Swap(CNS)/CAD
C$0.000000420072
1 Centric Swap(CNS)/BDT
0.000036966336
1 Centric Swap(CNS)/NGN
0.000466870456
1 Centric Swap(CNS)/UAH
0.000012544324
1 Centric Swap(CNS)/VES
Bs0.000041094
1 Centric Swap(CNS)/CLP
$0.0002934416
1 Centric Swap(CNS)/PKR
Rs0.000086230432
1 Centric Swap(CNS)/KZT
0.000164805204
1 Centric Swap(CNS)/THB
฿0.000009859516
1 Centric Swap(CNS)/TWD
NT$0.000009141132
1 Centric Swap(CNS)/AED
د.إ0.000001117148
1 Centric Swap(CNS)/CHF
Fr0.00000024352
1 Centric Swap(CNS)/HKD
HK$0.000002380408
1 Centric Swap(CNS)/AMD
֏0.000116359944
1 Centric Swap(CNS)/MAD
.د.م0.000002736556
1 Centric Swap(CNS)/MXN
$0.000005744028
1 Centric Swap(CNS)/PLN
0.000001108016
1 Centric Swap(CNS)/RON
лв0.000001315008
1 Centric Swap(CNS)/SEK
kr0.00000290702
1 Centric Swap(CNS)/BGN
лв0.000000508348
1 Centric Swap(CNS)/HUF
Ft0.00010276544
1 Centric Swap(CNS)/CZK
0.00000636196
1 Centric Swap(CNS)/KWD
د.ك0.000000092842
1 Centric Swap(CNS)/ILS
0.000001025828
1 Centric Swap(CNS)/NOK
kr0.000003101836
1 Centric Swap(CNS)/NZD
$0.000000511392

Centric Swap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Centric Swap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Centric Swap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Centric Swap kohta

Kui palju on Centric Swap (CNS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNS hind USD on 0.0000003044 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNS/USD hind?
Praegune hind CNS/USD on $ 0.0000003044. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Centric Swap turukapitalisatsioon?
CNS turukapitalisatsioon on $ 30.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNS ringlev varu?
CNS ringlev varu on 99.20B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNS (ATH) hind?
CNS saavutab ATH hinna summas 0.0183119028831 USD.
Mis oli kõigi aegade CNS madalaim (ATL) hind?
CNS nägi ATL hinda summas 0.000000318892135588 USD.
Milline on CNS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNS kauplemismaht on $ 55.20K USD.
Kas CNS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNS hinna ennustust.
Centric Swap (CNS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

