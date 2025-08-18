Centric Swap (CNS) reaalajas hind on $ 0.0000003044. Viimase 24 tunni jooksul CNS kaubeldud madalaim $ 0.000000301 ja kõrgeim $ 0.000000386 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0183119028831 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000318892135588.
Lüliajalise tootluse osas on CNS muutunud -6.03% viimase tunni jooksul, -8.68% 24 tunni vältel -13.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Centric Swap (CNS) – turuteave
No.3095
$ 30.20K
$ 30.20K$ 30.20K
$ 55.20K
$ 55.20K$ 55.20K
$ 30.20K
$ 30.20K$ 30.20K
99.20B
99.20B 99.20B
99,199,000,000
99,199,000,000 99,199,000,000
2020-05-05 08:41:26
BSC
Centric Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 30.20K$ 55.20K 24 tunnise kauplemismahuga. CNS ringlev varu on 99.20B, mille koguvaru on 99199000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Centric Swap (CNS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Centric Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000028981
-8.68%
30 päeva
$ -0.0000001776
-36.85%
60 päeva
$ -0.0000001387
-31.31%
90 päeva
$ -0.0000001378
-31.17%
Centric Swap Hinnamuutus täna
Täna registreeris CNS muutuse $ -0.000000028981 (-8.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Centric Swap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000001776 (-36.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Centric Swap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CNS $ -0.0000001387 (-31.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Centric Swap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000001378 (-31.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Centric Swap (CNS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.
Centric Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Centric Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CNS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Centric Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Centric Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Centric Swap hinna ennustus (USD)
Kui palju on Centric Swap (CNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Centric Swap (CNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Centric Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Centric Swap (CNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Centric Swap (CNS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Centric Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Centric Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.