Changer (CNG) reaalajas hind on $ 0.006189. Viimase 24 tunni jooksul CNG kaubeldud madalaim $ 0.006183 ja kõrgeim $ 0.006231 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7022420537018343 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002182786033446447.
Lüliajalise tootluse osas on CNG muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +21.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Changer (CNG) – turuteave
Changer praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.37K 24 tunnise kauplemismahuga. CNG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.24M.
Changer (CNG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Changer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000372
-0.06%
30 päeva
$ -0.002461
-28.46%
60 päeva
$ -0.004227
-40.59%
90 päeva
$ -0.003357
-35.17%
Changer Hinnamuutus täna
Täna registreeris CNG muutuse $ -0.00000372 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Changer 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002461 (-28.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Changer 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CNG $ -0.004227 (-40.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Changer 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003357 (-35.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Changer (CNG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users.
Changer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Changer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CNG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Changer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Changer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Changer hinna ennustus (USD)
Kui palju on Changer (CNG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Changer (CNG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Changer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Changer (CNG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Changer (CNG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Changer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Changer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
