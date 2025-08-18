Rohkem infot CNG

Changer hind(CNG)

1 CNG/USD reaalajas hind:

$0.00619
$0.00619
-0.06%1D
USD
Changer (CNG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:19 (UTC+8)

Changer (CNG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006183
$ 0.006183
24 h madal
$ 0.006231
$ 0.006231
24 h kõrge

$ 0.006183
$ 0.006183

$ 0.006231
$ 0.006231

$ 0.7022420537018343
$ 0.7022420537018343

$ 0.002182786033446447
$ 0.002182786033446447

-0.28%

-0.06%

+21.18%

+21.18%

Changer (CNG) reaalajas hind on $ 0.006189. Viimase 24 tunni jooksul CNG kaubeldud madalaim $ 0.006183 ja kõrgeim $ 0.006231 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7022420537018343 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002182786033446447.

Lüliajalise tootluse osas on CNG muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +21.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Changer (CNG) – turuteave

No.5289

$ 0.00
$ 0.00

$ 54.37K
$ 54.37K

$ 1.24M
$ 1.24M

0.00
0.00

200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,000

0.00%

ETH

Changer praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.37K 24 tunnise kauplemismahuga. CNG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.24M.

Changer (CNG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Changer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000372-0.06%
30 päeva$ -0.002461-28.46%
60 päeva$ -0.004227-40.59%
90 päeva$ -0.003357-35.17%
Changer Hinnamuutus täna

Täna registreeris CNG muutuse $ -0.00000372 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Changer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002461 (-28.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Changer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CNG $ -0.004227 (-40.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Changer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003357 (-35.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Changer (CNG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Changer hinnaajaloo lehte.

Mis on Changer (CNG)

Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users.

Changer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Changer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CNG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Changer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Changer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Changer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Changer (CNG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Changer (CNG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Changer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Changer hinna ennustust kohe!

Changer (CNG) tokenoomika

Changer (CNG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Changer (CNG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Changer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Changer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CNG kohalike valuutade suhtes

1 Changer(CNG)/VND
162.863535
1 Changer(CNG)/AUD
A$0.00946917
1 Changer(CNG)/GBP
0.00451797
1 Changer(CNG)/EUR
0.00526065
1 Changer(CNG)/USD
$0.006189
1 Changer(CNG)/MYR
RM0.02605569
1 Changer(CNG)/TRY
0.25282065
1 Changer(CNG)/JPY
¥0.909783
1 Changer(CNG)/ARS
ARS$8.01679737
1 Changer(CNG)/RUB
0.49289196
1 Changer(CNG)/INR
0.54159939
1 Changer(CNG)/IDR
Rp99.82256667
1 Changer(CNG)/KRW
8.59577832
1 Changer(CNG)/PHP
0.34998795
1 Changer(CNG)/EGP
￡E.0.29837169
1 Changer(CNG)/BRL
R$0.0334206
1 Changer(CNG)/CAD
C$0.00854082
1 Changer(CNG)/BDT
0.75159216
1 Changer(CNG)/NGN
9.49231686
1 Changer(CNG)/UAH
0.25504869
1 Changer(CNG)/VES
Bs0.835515
1 Changer(CNG)/CLP
$5.966196
1 Changer(CNG)/PKR
Rs1.75321992
1 Changer(CNG)/KZT
3.35078649
1 Changer(CNG)/THB
฿0.20009037
1 Changer(CNG)/TWD
NT$0.18585567
1 Changer(CNG)/AED
د.إ0.02271363
1 Changer(CNG)/CHF
Fr0.0049512
1 Changer(CNG)/HKD
HK$0.04839798
1 Changer(CNG)/AMD
֏2.36580714
1 Changer(CNG)/MAD
.د.م0.05563911
1 Changer(CNG)/MXN
$0.11585808
1 Changer(CNG)/PLN
0.02246607
1 Changer(CNG)/RON
лв0.02673648
1 Changer(CNG)/SEK
kr0.05904306
1 Changer(CNG)/BGN
лв0.01033563
1 Changer(CNG)/HUF
Ft2.08804482
1 Changer(CNG)/CZK
0.12928821
1 Changer(CNG)/KWD
د.ك0.001887645
1 Changer(CNG)/ILS
0.02085693
1 Changer(CNG)/NOK
kr0.06288024
1 Changer(CNG)/NZD
$0.01039752

Changer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Changer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Changer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Changer kohta

Kui palju on Changer (CNG) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNG hind USD on 0.006189 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNG/USD hind?
Praegune hind CNG/USD on $ 0.006189. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Changer turukapitalisatsioon?
CNG turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNG ringlev varu?
CNG ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNG (ATH) hind?
CNG saavutab ATH hinna summas 0.7022420537018343 USD.
Mis oli kõigi aegade CNG madalaim (ATL) hind?
CNG nägi ATL hinda summas 0.002182786033446447 USD.
Milline on CNG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNG kauplemismaht on $ 54.37K USD.
Kas CNG sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNG hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:19 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CNG/USD kalkulaator

Summa

CNG
CNG
USD
USD

1 CNG = 0.006189 USD

Kauplemine: CNG

CNGUSDT
$0.00619
$0.00619
+0.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu