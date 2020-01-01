Sugarverse (CNDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sugarverse (CNDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sugarverse (CNDY) teave Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Ametlik veebisait: https://www.sugarverse.io/ Valge raamat: https://sugarverse.github.io/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b Ostke CNDY kohe!

Sugarverse (CNDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sugarverse (CNDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 615.91K $ 615.91K $ 615.91K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 466.60M $ 466.60M $ 466.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 Praegune hind: $ 0.00132 $ 0.00132 $ 0.00132 Lisateave Sugarverse (CNDY) hinna kohta

Sugarverse (CNDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sugarverse (CNDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CNDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CNDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CNDY tokeni tokenoomikat, avastage CNDY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CNDY Kas olete huvitatud Sugarverse (CNDY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CNDY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CNDY MEXC-ist osta!

Sugarverse (CNDY) hinna ajalugu CNDY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CNDY hinna ajalugu kohe!

CNDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CNDY võiks suunduda? Meie CNDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CNDY tokeni hinna ennustust kohe!

