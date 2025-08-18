Rohkem infot CNDY

Sugarverse logo

Sugarverse hind(CNDY)

1 CNDY/USD reaalajas hind:

Sugarverse (CNDY) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:16:20 (UTC+8)

Sugarverse (CNDY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.89%

Sugarverse (CNDY) reaalajas hind on $ 0.001358. Viimase 24 tunni jooksul CNDY kaubeldud madalaim $ 0.001351 ja kõrgeim $ 0.001372 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.005822417865598104 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000737295247445374.

Lüliajalise tootluse osas on CNDY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sugarverse (CNDY) – turuteave

No.4370

ETHERLINK

Sugarverse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 84.01K 24 tunnise kauplemismahuga. CNDY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.36M.

Sugarverse (CNDY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sugarverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000203+17.57%
60 päeva$ +0.000374+38.00%
90 päeva$ +0.000314+30.07%
Sugarverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris CNDY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sugarverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000203 (+17.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sugarverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CNDY $ +0.000374 (+38.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sugarverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000314 (+30.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sugarverse (CNDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sugarverse hinnaajaloo lehte.

Mis on Sugarverse (CNDY)

Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY.

Sugarverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sugarverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CNDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sugarverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sugarverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sugarverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sugarverse (CNDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sugarverse (CNDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sugarverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sugarverse hinna ennustust kohe!

Sugarverse (CNDY) tokenoomika

Sugarverse (CNDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sugarverse (CNDY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sugarverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sugarverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CNDY kohalike valuutade suhtes

Sugarverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sugarverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sugarverse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sugarverse kohta

Kui palju on Sugarverse (CNDY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNDY hind USD on 0.001358 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNDY/USD hind?
Praegune hind CNDY/USD on $ 0.001358. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sugarverse turukapitalisatsioon?
CNDY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNDY ringlev varu?
CNDY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNDY (ATH) hind?
CNDY saavutab ATH hinna summas 0.005822417865598104 USD.
Mis oli kõigi aegade CNDY madalaim (ATL) hind?
CNDY nägi ATL hinda summas 0.000737295247445374 USD.
Milline on CNDY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNDY kauplemismaht on $ 84.01K USD.
Kas CNDY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNDY hinna ennustust.
2025-08-18 01:16:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

