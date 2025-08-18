Sugarverse (CNDY) reaalajas hind on $ 0.001358. Viimase 24 tunni jooksul CNDY kaubeldud madalaim $ 0.001351 ja kõrgeim $ 0.001372 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.005822417865598104 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000737295247445374.
Lüliajalise tootluse osas on CNDY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sugarverse (CNDY) – turuteave
Sugarverse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 84.01K 24 tunnise kauplemismahuga. CNDY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.36M.
Sugarverse (CNDY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sugarverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000203
+17.57%
60 päeva
$ +0.000374
+38.00%
90 päeva
$ +0.000314
+30.07%
Sugarverse Hinnamuutus täna
Täna registreeris CNDY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sugarverse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000203 (+17.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sugarverse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CNDY $ +0.000374 (+38.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sugarverse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000314 (+30.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sugarverse (CNDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY.
Sugarverse hinna ennustus (USD)
