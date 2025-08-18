Mis on Sugarverse (CNDY)

Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY.

Sugarverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida CNDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sugarverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sugarverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sugarverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sugarverse (CNDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sugarverse (CNDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sugarverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sugarverse hinna ennustust kohe!

Sugarverse (CNDY) tokenoomika

Sugarverse (CNDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sugarverse (CNDY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sugarverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sugarverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CNDY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Sugarverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sugarverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sugarverse kohta Kui palju on Sugarverse (CNDY) tänapäeval väärt? Reaalajas CNDY hind USD on 0.001358 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CNDY/USD hind? $ 0.001358 . Milline on Sugarverse turukapitalisatsioon? CNDY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CNDY ringlev varu? CNDY ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNDY (ATH) hind? CNDY saavutab ATH hinna summas 0.005822417865598104 USD . Mis oli kõigi aegade CNDY madalaim (ATL) hind? CNDY nägi ATL hinda summas 0.000737295247445374 USD . Milline on CNDY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CNDY kauplemismaht on $ 84.01K USD . Kas CNDY sel aastal kõrgemale ka suundub? CNDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

