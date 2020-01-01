Colony (CLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Colony (CLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Colony (CLY) teave Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY. Ametlik veebisait: https://www.colonylab.io/ Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/token/0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6 Ostke CLY kohe!

Colony (CLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Colony (CLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Koguvaru: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ringlev varu: $ 112.71M $ 112.71M $ 112.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5 $ 5 $ 5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 Praegune hind: $ 0.05023 $ 0.05023 $ 0.05023 Lisateave Colony (CLY) hinna kohta

Colony (CLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Colony (CLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLY tokeni tokenoomikat, avastage CLY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CLY Kas olete huvitatud Colony (CLY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CLY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CLY MEXC-ist osta!

Colony (CLY) hinna ajalugu CLY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CLY hinna ajalugu kohe!

CLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLY võiks suunduda? Meie CLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLY tokeni hinna ennustust kohe!

