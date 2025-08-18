Rohkem infot CLX

Clanker Index logo

Clanker Index hind(CLX)

1 CLX/USD reaalajas hind:

$2.154
-2.13%1D
USD
Clanker Index (CLX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:32:14 (UTC+8)

Clanker Index (CLX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.115
24 h madal
$ 2.204
24 h kõrge

$ 2.115
$ 2.204
--
--
-1.20%

-2.13%

-11.01%

-11.01%

Clanker Index (CLX) reaalajas hind on $ 2.152. Viimase 24 tunni jooksul CLX kaubeldud madalaim $ 2.115 ja kõrgeim $ 2.204 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on CLX muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel -11.01% viimase 7 päeva jooksul.

Clanker Index (CLX) – turuteave

--
$ 149.92K
$ 581.21K
--
270,077.73
BASE

Clanker Index praegune turukapitalisatsioon on -- $ 149.92K 24 tunnise kauplemismahuga. CLX ringlev varu on --, mille koguvaru on 270077.73.

Clanker Index (CLX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Clanker Index tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.04688-2.13%
30 päeva$ +0.563+35.43%
60 päeva$ +0.948+78.73%
90 päeva$ +0.761+54.70%
Clanker Index Hinnamuutus täna

Täna registreeris CLX muutuse $ -0.04688 (-2.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Clanker Index 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.563 (+35.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Clanker Index 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CLX $ +0.948 (+78.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Clanker Index 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.761 (+54.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Clanker Index (CLX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Clanker Index hinnaajaloo lehte.

Mis on Clanker Index (CLX)

Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators.

Clanker Index on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Clanker Index investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CLX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Clanker Index kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Clanker Index ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Clanker Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on Clanker Index (CLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clanker Index (CLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Clanker Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Clanker Index hinna ennustust kohe!

Clanker Index (CLX) tokenoomika

Clanker Index (CLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Clanker Index (CLX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Clanker Index osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Clanker Index osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CLX kohalike valuutade suhtes

1 Clanker Index(CLX)/VND
56,629.88
1 Clanker Index(CLX)/AUD
A$3.29256
1 Clanker Index(CLX)/GBP
1.57096
1 Clanker Index(CLX)/EUR
1.8292
1 Clanker Index(CLX)/USD
$2.152
1 Clanker Index(CLX)/MYR
RM9.05992
1 Clanker Index(CLX)/TRY
87.78008
1 Clanker Index(CLX)/JPY
¥316.344
1 Clanker Index(CLX)/ARS
ARS$2,791.16552
1 Clanker Index(CLX)/RUB
171.622
1 Clanker Index(CLX)/INR
188.32152
1 Clanker Index(CLX)/IDR
Rp34,709.67256
1 Clanker Index(CLX)/KRW
2,988.86976
1 Clanker Index(CLX)/PHP
121.6956
1 Clanker Index(CLX)/EGP
￡E.103.89856
1 Clanker Index(CLX)/BRL
R$11.6208
1 Clanker Index(CLX)/CAD
C$2.96976
1 Clanker Index(CLX)/BDT
261.33888
1 Clanker Index(CLX)/NGN
3,300.60848
1 Clanker Index(CLX)/UAH
88.68392
1 Clanker Index(CLX)/VES
Bs290.52
1 Clanker Index(CLX)/CLP
$2,074.528
1 Clanker Index(CLX)/PKR
Rs609.61856
1 Clanker Index(CLX)/KZT
1,165.11432
1 Clanker Index(CLX)/THB
฿69.7248
1 Clanker Index(CLX)/TWD
NT$64.62456
1 Clanker Index(CLX)/AED
د.إ7.89784
1 Clanker Index(CLX)/CHF
Fr1.7216
1 Clanker Index(CLX)/HKD
HK$16.82864
1 Clanker Index(CLX)/AMD
֏822.62352
1 Clanker Index(CLX)/MAD
.د.م19.34648
1 Clanker Index(CLX)/MXN
$40.30696
1 Clanker Index(CLX)/PLN
7.83328
1 Clanker Index(CLX)/RON
лв9.29664
1 Clanker Index(CLX)/SEK
kr20.53008
1 Clanker Index(CLX)/BGN
лв3.59384
1 Clanker Index(CLX)/HUF
Ft727.01016
1 Clanker Index(CLX)/CZK
45.06288
1 Clanker Index(CLX)/KWD
د.ك0.65636
1 Clanker Index(CLX)/ILS
7.25224
1 Clanker Index(CLX)/NOK
kr21.88584
1 Clanker Index(CLX)/NZD
$3.61536

Clanker Index ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Clanker Index võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Clanker Index ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clanker Index kohta

Kui palju on Clanker Index (CLX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLX hind USD on 2.152 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLX/USD hind?
Praegune hind CLX/USD on $ 2.152. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Clanker Index turukapitalisatsioon?
CLX turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLX ringlev varu?
CLX ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLX (ATH) hind?
CLX saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CLX madalaim (ATL) hind?
CLX nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CLX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLX kauplemismaht on $ 149.92K USD.
Kas CLX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:32:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

