Clanker Index (CLX) reaalajas hind on $ 2.152. Viimase 24 tunni jooksul CLX kaubeldud madalaim $ 2.115 ja kõrgeim $ 2.204 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLXkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on CLX muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel -11.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Clanker Index (CLX) – turuteave
--
----
$ 149.92K
$ 149.92K$ 149.92K
$ 581.21K
$ 581.21K$ 581.21K
--
----
270,077.73
270,077.73 270,077.73
BASE
Clanker Index praegune turukapitalisatsioon on --$ 149.92K 24 tunnise kauplemismahuga. CLX ringlev varu on --, mille koguvaru on 270077.73. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Clanker Index (CLX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Clanker Index tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.04688
-2.13%
30 päeva
$ +0.563
+35.43%
60 päeva
$ +0.948
+78.73%
90 päeva
$ +0.761
+54.70%
Clanker Index Hinnamuutus täna
Täna registreeris CLX muutuse $ -0.04688 (-2.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Clanker Index 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.563 (+35.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Clanker Index 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CLX $ +0.948 (+78.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Clanker Index 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.761 (+54.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Clanker Index (CLX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators.
Clanker Index on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Clanker Index investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CLX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Clanker Index kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Clanker Index ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Clanker Index hinna ennustus (USD)
Kui palju on Clanker Index (CLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clanker Index (CLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Clanker Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Clanker Index (CLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Clanker Index (CLX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Clanker Index osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Clanker Index osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.