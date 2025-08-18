Clover Finance (CLV) reaalajas hind on $ 0.02152. Viimase 24 tunni jooksul CLV kaubeldud madalaim $ 0.02131 ja kõrgeim $ 0.02173 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.16773807 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01884028306691932.
Lüliajalise tootluse osas on CLV muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel -2.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Clover Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 26.34M$ 54.94K 24 tunnise kauplemismahuga. CLV ringlev varu on 1.22B, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Clover Finance (CLV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Clover Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000494
+0.23%
30 päeva
$ -0.00132
-5.78%
60 päeva
$ -0.00113
-4.99%
90 päeva
$ -0.00654
-23.31%
Clover Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris CLV muutuse $ +0.0000494 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Clover Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00132 (-5.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Clover Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CLV $ -0.00113 (-4.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Clover Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00654 (-23.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.
