Clover Finance hind(CLV)

1 CLV/USD reaalajas hind:

$0.02153
+0.23%1D
USD
Clover Finance (CLV) reaalajas hinnagraafik
Clover Finance (CLV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02131
24 h madal
$ 0.02173
24 h kõrge

$ 0.02131
$ 0.02173
$ 2.16773807
$ 0.01884028306691932
+0.56%

+0.23%

-2.85%

-2.85%

Clover Finance (CLV) reaalajas hind on $ 0.02152. Viimase 24 tunni jooksul CLV kaubeldud madalaim $ 0.02131 ja kõrgeim $ 0.02173 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.16773807 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01884028306691932.

Lüliajalise tootluse osas on CLV muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, +0.23% 24 tunni vältel -2.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Clover Finance (CLV) – turuteave

No.799

$ 26.34M
$ 54.94K
$ 43.04M
1.22B
--
2,000,000,000
2021-07-16 00:00:00

ETH

Clover Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 26.34M $ 54.94K 24 tunnise kauplemismahuga. CLV ringlev varu on 1.22B, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Clover Finance (CLV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Clover Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000494+0.23%
30 päeva$ -0.00132-5.78%
60 päeva$ -0.00113-4.99%
90 päeva$ -0.00654-23.31%
Clover Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris CLV muutuse $ +0.0000494 (+0.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Clover Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00132 (-5.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Clover Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CLV $ -0.00113 (-4.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Clover Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00654 (-23.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Clover Finance (CLV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Clover Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Clover Finance (CLV)

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Clover Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Clover Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CLV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Clover Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Clover Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Clover Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Clover Finance (CLV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clover Finance (CLV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Clover Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Clover Finance hinna ennustust kohe!

Clover Finance (CLV) tokenoomika

Clover Finance (CLV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Clover Finance (CLV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Clover Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Clover Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CLV kohalike valuutade suhtes

1 Clover Finance(CLV)/VND
566.2988
Clover Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Clover Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Clover Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clover Finance kohta

Kui palju on Clover Finance (CLV) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLV hind USD on 0.02152 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLV/USD hind?
Praegune hind CLV/USD on $ 0.02152. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Clover Finance turukapitalisatsioon?
CLV turukapitalisatsioon on $ 26.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLV ringlev varu?
CLV ringlev varu on 1.22B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLV (ATH) hind?
CLV saavutab ATH hinna summas 2.16773807 USD.
Mis oli kõigi aegade CLV madalaim (ATL) hind?
CLV nägi ATL hinda summas 0.01884028306691932 USD.
Milline on CLV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLV kauplemismaht on $ 54.94K USD.
Kas CLV sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLV hinna ennustust.
Clover Finance (CLV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

CLV/USD kalkulaator

Kauplemine: CLV

CLVUSDT
$0.02153
$0.02153$0.02153
+0.13%

