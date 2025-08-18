Rohkem infot CLUB

Pixel Canvas (CLUB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:22:06 (UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.009378
$ 0.009378$ 0.009378
24 h madal
$ 0.010219
$ 0.010219$ 0.010219
24 h kõrge

$ 0.009378
$ 0.009378$ 0.009378

$ 0.010219
$ 0.010219$ 0.010219

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+23.54%

+23.54%

Pixel Canvas (CLUB) reaalajas hind on $ 0.009947. Viimase 24 tunni jooksul CLUB kaubeldud madalaim $ 0.009378 ja kõrgeim $ 0.010219 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLUBkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on CLUB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +23.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pixel Canvas (CLUB) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 242.84
$ 242.84$ 242.84

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

0.00
0.00 0.00

430,000,000
430,000,000 430,000,000

430,000,000
430,000,000 430,000,000

0.00%

ETH

Pixel Canvas praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 242.84 24 tunnise kauplemismahuga. CLUB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 430000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.28M.

Pixel Canvas (CLUB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pixel Canvas tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.002225+28.81%
60 päeva$ +0.002482+33.24%
90 päeva$ -0.003491-25.98%
Pixel Canvas Hinnamuutus täna

Täna registreeris CLUB muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pixel Canvas 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002225 (+28.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pixel Canvas 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CLUB $ +0.002482 (+33.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pixel Canvas 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003491 (-25.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pixel Canvas (CLUB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pixel Canvas hinnaajaloo lehte.

Mis on Pixel Canvas (CLUB)

$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.

Pixel Canvas on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pixel Canvas investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CLUB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pixel Canvas kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pixel Canvas ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pixel Canvas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pixel Canvas (CLUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pixel Canvas (CLUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pixel Canvas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pixel Canvas hinna ennustust kohe!

Pixel Canvas (CLUB) tokenoomika

Pixel Canvas (CLUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pixel Canvas (CLUB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pixel Canvas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pixel Canvas osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CLUB kohalike valuutade suhtes

Pixel Canvas ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pixel Canvas võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Pixel Canvas ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pixel Canvas kohta

Kui palju on Pixel Canvas (CLUB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLUB hind USD on 0.009947 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLUB/USD hind?
Praegune hind CLUB/USD on $ 0.009947. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pixel Canvas turukapitalisatsioon?
CLUB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLUB ringlev varu?
CLUB ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLUB (ATH) hind?
CLUB saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CLUB madalaim (ATL) hind?
CLUB nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CLUB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLUB kauplemismaht on $ 242.84 USD.
Kas CLUB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLUB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

