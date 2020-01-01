Clashub (CLASHUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Clashub (CLASHUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Clashub (CLASHUB) teave Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Ametlik veebisait: https://clashub.io/ Valge raamat: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 Ostke CLASHUB kohe!

Clashub (CLASHUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Clashub (CLASHUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 909.00K $ 909.00K $ 909.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Praegune hind: $ 0.00101 $ 0.00101 $ 0.00101 Lisateave Clashub (CLASHUB) hinna kohta

Clashub (CLASHUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Clashub (CLASHUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLASHUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLASHUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLASHUB tokeni tokenoomikat, avastage CLASHUB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CLASHUB Kas olete huvitatud Clashub (CLASHUB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CLASHUB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CLASHUB MEXC-ist osta!

Clashub (CLASHUB) hinna ajalugu CLASHUB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CLASHUB hinna ajalugu kohe!

CLASHUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLASHUB võiks suunduda? Meie CLASHUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLASHUB tokeni hinna ennustust kohe!

