Mis on Clashub (CLASHUB)

Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clashub kohta Kui palju on Clashub (CLASHUB) tänapäeval väärt? Reaalajas CLASHUB hind USD on 0.001029 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CLASHUB/USD hind? $ 0.001029 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CLASHUB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Clashub turukapitalisatsioon? CLASHUB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CLASHUB ringlev varu? CLASHUB ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLASHUB (ATH) hind? CLASHUB saavutab ATH hinna summas 0.026975612460007094 USD . Mis oli kõigi aegade CLASHUB madalaim (ATL) hind? CLASHUB nägi ATL hinda summas 0.000536016054711468 USD . Milline on CLASHUB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CLASHUB kauplemismaht on $ 97.60K USD . Kas CLASHUB sel aastal kõrgemale ka suundub? CLASHUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLASHUB hinna ennustust

Värsked uudised

