Clashub (CLASHUB) reaalajas hind on $ 0.001029. Viimase 24 tunni jooksul CLASHUB kaubeldud madalaim $ 0.001029 ja kõrgeim $ 0.001041 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLASHUBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.026975612460007094 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000536016054711468.
Lüliajalise tootluse osas on CLASHUB muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel -2.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Clashub (CLASHUB) – turuteave
No.4075
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 97.60K
$ 97.60K$ 97.60K
$ 926.10K
$ 926.10K$ 926.10K
0.00
0.00 0.00
900,000,000
900,000,000 900,000,000
900,000,000
900,000,000 900,000,000
0.00%
BSC
Clashub praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 97.60K 24 tunnise kauplemismahuga. CLASHUB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 900000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 926.10K.
Clashub (CLASHUB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Clashub tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000394
-0.38%
30 päeva
$ -0.00011
-9.66%
60 päeva
$ +0.000304
+41.93%
90 päeva
$ +0.000481
+87.77%
Clashub Hinnamuutus täna
Täna registreeris CLASHUB muutuse $ -0.00000394 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Clashub 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00011 (-9.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Clashub 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CLASHUB $ +0.000304 (+41.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Clashub 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000481 (+87.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Clashub (CLASHUB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.
Clashub on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Clashub investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CLASHUB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Clashub kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Clashub ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Clashub hinna ennustus (USD)
Kui palju on Clashub (CLASHUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clashub (CLASHUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Clashub nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Clashub (CLASHUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLASHUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Clashub (CLASHUB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Clashub osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Clashub osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.