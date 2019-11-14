Nervos Network (CKB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nervos Network (CKB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nervos Network (CKB) teave The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Ametlik veebisait: http://nervos.org/ Valge raamat: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Plokiahela Explorer: https://explorer.nervos.org/ Ostke CKB kohe!

Nervos Network (CKB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nervos Network (CKB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 227.78M $ 227.78M $ 227.78M Koguvaru: $ 47.84B $ 47.84B $ 47.84B Ringlev varu: $ 47.10B $ 47.10B $ 47.10B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 231.35M $ 231.35M $ 231.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 Praegune hind: $ 0.004836 $ 0.004836 $ 0.004836 Lisateave Nervos Network (CKB) hinna kohta

Nervos Network (CKB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nervos Network (CKB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CKB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CKB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CKB tokeni tokenoomikat, avastage CKB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CKB Kas olete huvitatud Nervos Network (CKB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CKB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CKB MEXC-ist osta!

Nervos Network (CKB) hinna ajalugu CKB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CKB hinna ajalugu kohe!

CKB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CKB võiks suunduda? Meie CKB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CKB tokeni hinna ennustust kohe!

