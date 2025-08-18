Rohkem infot CKB

Nervos Network logo

Nervos Network hind(CKB)

1 CKB/USD reaalajas hind:

$0.00528
$0.00528$0.00528
-1.94%1D
USD
Nervos Network (CKB) reaalajas hinnagraafik
Nervos Network (CKB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005211
$ 0.005211$ 0.005211
24 h madal
$ 0.005403
$ 0.005403$ 0.005403
24 h kõrge

$ 0.005211
$ 0.005211$ 0.005211

$ 0.005403
$ 0.005403$ 0.005403

$ 0.04412336
$ 0.04412336$ 0.04412336

$ 0.002083401220247072
$ 0.002083401220247072$ 0.002083401220247072

+0.51%

-1.94%

-9.22%

-9.22%

Nervos Network (CKB) reaalajas hind on $ 0.00528. Viimase 24 tunni jooksul CKB kaubeldud madalaim $ 0.005211 ja kõrgeim $ 0.005403 näitab aktiivset turu volatiivsust. CKBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04412336 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002083401220247072.

Lüliajalise tootluse osas on CKB muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -1.94% 24 tunni vältel -9.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nervos Network (CKB) – turuteave

No.185

$ 248.60M
$ 248.60M$ 248.60M

$ 400.76K
$ 400.76K$ 400.76K

$ 252.48M
$ 252.48M$ 252.48M

47.08B
47.08B 47.08B

--
----

47,819,102,063.952934
47,819,102,063.952934 47,819,102,063.952934

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

NONE

Nervos Network praegune turukapitalisatsioon on $ 248.60M $ 400.76K 24 tunnise kauplemismahuga. CKB ringlev varu on 47.08B, mille koguvaru on 47819102063.952934. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Nervos Network (CKB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nervos Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00010446-1.94%
30 päeva$ +0.000855+19.32%
60 päeva$ +0.001675+46.46%
90 päeva$ +0.000139+2.70%
Nervos Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris CKB muutuse $ -0.00010446 (-1.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nervos Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000855 (+19.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nervos Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CKB $ +0.001675 (+46.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nervos Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000139 (+2.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nervos Network (CKB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nervos Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nervos Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CKB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nervos Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nervos Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nervos Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nervos Network (CKB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nervos Network (CKB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nervos Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nervos Network hinna ennustust kohe!

Nervos Network (CKB) tokenoomika

Nervos Network (CKB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CKB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nervos Network (CKB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nervos Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nervos Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nervos Network kohta

Kui palju on Nervos Network (CKB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CKB hind USD on 0.00528 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CKB/USD hind?
Praegune hind CKB/USD on $ 0.00528. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nervos Network turukapitalisatsioon?
CKB turukapitalisatsioon on $ 248.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CKB ringlev varu?
CKB ringlev varu on 47.08B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CKB (ATH) hind?
CKB saavutab ATH hinna summas 0.04412336 USD.
Mis oli kõigi aegade CKB madalaim (ATL) hind?
CKB nägi ATL hinda summas 0.002083401220247072 USD.
Milline on CKB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CKB kauplemismaht on $ 400.76K USD.
Kas CKB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CKB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CKB hinna ennustust.
