Nervos Network (CKB) reaalajas hind on $ 0.00528. Viimase 24 tunni jooksul CKB kaubeldud madalaim $ 0.005211 ja kõrgeim $ 0.005403 näitab aktiivset turu volatiivsust. CKBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04412336 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002083401220247072.
Lüliajalise tootluse osas on CKB muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -1.94% 24 tunni vältel -9.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nervos Network (CKB) – turuteave
No.185
$ 248.60M
$ 400.76K
$ 252.48M
47.08B
--
47,819,102,063.952934
2019-11-14 00:00:00
$ 0.01
NONE
Nervos Network praegune turukapitalisatsioon on $ 248.60M$ 400.76K 24 tunnise kauplemismahuga. CKB ringlev varu on 47.08B, mille koguvaru on 47819102063.952934. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Nervos Network (CKB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nervos Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00010446
-1.94%
30 päeva
$ +0.000855
+19.32%
60 päeva
$ +0.001675
+46.46%
90 päeva
$ +0.000139
+2.70%
Nervos Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris CKB muutuse $ -0.00010446 (-1.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nervos Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000855 (+19.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nervos Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CKB $ +0.001675 (+46.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nervos Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000139 (+2.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today.
The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.
Nervos Network (CKB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CKB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
