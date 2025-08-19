CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CITAKNIGHT kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. CITAKNIGHTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on CITAKNIGHT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) – turuteave
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
CITAKNIGHT praegune turukapitalisatsioon on ---- 24 tunnise kauplemismahuga. CITAKNIGHT ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CITAKNIGHT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
No Data
CITAKNIGHT Hinnamuutus täna
Täna registreeris CITAKNIGHT muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CITAKNIGHT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CITAKNIGHT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CITAKNIGHT -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CITAKNIGHT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Mis on CITAKNIGHT (CITAKNIGHT)
CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications and primitives that operate on the Ethereum protocol. Real Estate Token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate sustainableyield through real-world assets and enjoy constant liquidity by leveraging AMM and Liquidity Pools.
CITAKNIGHT hinna ennustus (USD)
Kui palju on CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CITAKNIGHT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CITAKNIGHT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) ostujuhend
CITAKNIGHT kohalike valuutade suhtes
CITAKNIGHT ressurss
Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CITAKNIGHT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.
