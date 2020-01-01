Chirpley (CHRP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chirpley (CHRP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chirpley (CHRP) teave Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer. Ametlik veebisait: https://chirpley.ai Valge raamat: https://chirpley.gitbook.io Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0xeD00Fc7D48B57B81FE65D1cE71c0985e4CF442CB Ostke CHRP kohe!

Chirpley (CHRP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chirpley (CHRP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 415.51K $ 415.51K $ 415.51K Koguvaru: $ 989.98M $ 989.98M $ 989.98M Ringlev varu: $ 413.03M $ 413.03M $ 413.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 995.92K $ 995.92K $ 995.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 $ 0.000965393077491757 Praegune hind: $ 0.001006 $ 0.001006 $ 0.001006 Lisateave Chirpley (CHRP) hinna kohta

Chirpley (CHRP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chirpley (CHRP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHRP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHRP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHRP tokeni tokenoomikat, avastage CHRP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CHRP Kas olete huvitatud Chirpley (CHRP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CHRP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CHRP MEXC-ist osta!

Chirpley (CHRP) hinna ajalugu CHRP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CHRP hinna ajalugu kohe!

CHRP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHRP võiks suunduda? Meie CHRP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHRP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!